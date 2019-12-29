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Как города Донецкой области становятся «умнее», или Зачем бабушкам смартфоны

Юля Тараруй
29 декабря 2019, 21:00

Как города Донецкой области становятся «умнее», или Зачем бабушкам смартфоны

На днях Дружковка стала еще одним городом Донецкой области, где будет работать мобильное приложение EasyWay. Это приложение позволяет жителям отслеживать движение городского маршрутного транспорта. В регионе пока не так много городов, где подобная система работает. Например, в Краматорске этому приложению уже год и местные жители им действительно пользуются. По всей Украине за 9 лет к приложению EasyWay подключились более 50 городов. В Мариуполе тоже можно отслеживать, когда на остановку прибудет автобус, но город принял решение использовать другую, локальную, программу «CityBus Мариуполь».

Приложение, которое позволит отслеживать движение транспорта, особенно полезно в тех городах, где нет больших автобусных парков, то есть маршрутки и электротранспорт ходят нечасто. В холодное время года это наиболее актуально для тех, кто живет в отдаленных от центра районах города. Теперь со специальными GPS-трекерами ездят все 9 трамваев и 27 автобусов Дружковки.

Двадцать трекеров закупила общественная организация «Україна можливостей», которая выиграла грант украинско-немецкой платформы «Киевский диалог». Организация потратила 40 тысяч гривен на покупку трекеров, СИМ-карт с мобильным интернетом на ближайшие пять месяцев и информационную кампанию. Остальные 17 трекеров согласился закупить городской совет, который выделили 34 тысячи гривен. После того, как приложение полностью протестируют, летом 2020 года все оборудование перейдет в коммунальную собственность и теперь уже городской бюджет должен будет полностью обеспечивать работу трекеров. Это примерно 11 тысяч гривен в год.

Те, кто пользуется приложением в других городах Украины уже давно, не увидят ничего нового в дружковском EasyWay: карта города, на которой разными цветами отображены пути следования автобусов и трамваев разных маршрутов. При нажатии на конкретный маршрут можно узнать дополнительную информацию о нем: где проезжает транспорт, каковы интервалы между рейсами, сколько стоит проезд, какая фирма предоставляет услуги и так далее. 

Пока в Дружковке в прямом смысле слова обкатывают приложение. Оно работает в тестовом режиме. Инициаторам проекта Светлане Агаджанян и Сергею Пронкину, по их же просьбе, жители города пишут о недочетах приложения – где-то не сработал трекер или приложение «упустило» только что проехавший трамвай и так далее.

Все что требуется от жителей города – скачать приложение и подключиться к интернету. В этой детали и «кроется дьявол», - скажут те, кто не пользуется смартфонами и мобильным интернетом. Среди пользователей социальных сетей действительно были споры в чатах Facebook о том, насколько полезной будет инициатива в городе, где пожилые люди вряд ли сегодня ею воспользуются.

Координаторка «Киевского диалога» Ольга Алтунина уверена, что отсутствие смартфонов у пожилых людей не должно быть причиной, по которой города могут отказаться от цифровых инициатив.  

«Часто говорят, что государство или громаду в смартфоне нереально построить, потому что нет интернета, нет смартфонов, люди старшего поколения не смогут пользоваться приложениями… Откуда у бабушек появляются смартфоны? Когда внуки начинают пользоваться новыми, то старые они отдают своим бабушкам. А научить их пользоваться приложениями не так сложно», - говорит Алтунина и сразу же уточняет: а кого считать бабушками и дедушками?  

Опираясь на статистику Исследовательского холдинга FactumGroup Ukraine, она отмечает: больше половины жителей крупных городов в возрасте 55-64 года сегодня регулярно пользуются интернетом. Пользователей интернета в возрасте за 65 лет гораздо меньше – всего 30%.  

«Те, кому сейчас 55, через 5 лет будут в возрасте, но сейчас они же пользуются смартфонами», - рассуждает Алтунина.

К тому же, общественным транспортом в Дружковке пользуются не только люди в зрелом возрасте.

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Еще несколько smart-решений должны прийти в город к лету. Среди них – сервис «Открытый город», цель которого – сообщать местным жителям о коммунальных проблемах. Приложение должно вовремя предупреждать горожан о возможном отключении воды, ЖКХ-авариях и прочих событиях, которые часто усложняют жизнь, если о них заранее ничего не знать.

Ольга Алтунина не только координирует «Киевский диалог», а также является депутатом Славянского городского совета. Но на Форуме местного развития в Дружковке она поделилась своим мнением как обычная жительница Славянска:

«Я хочу, чтобы меня уважали и заранее сказали, когда не будет воды. Скажите мне, когда центр будет перекрыт из-за городских соревнований, и я спланирую свой день по-другому. Это приложение как раз о коммуникации, о том, чтобы власть нам сигнализировала, что будет происходить. Как часто мы видим такую информацию на сайте горсовета? Я отписалась от новостной ленты Славянского горсовета. Мне приходится мониторить происходящее, но, например, поздравления мэра с праздниками захламляют мою ленту. Я не могу все знать. Я хочу получать информацию, которая касается меня – о ЖКХ, о дорогах и так далее».

Для того, чтобы информация была персонифицированной настолько, насколько это возможно, в приложении можно будет выбрать категории новостей и конкретные районы города.

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Кроме этого в городском совете Дружковки планируют за 5 лет создать реестры коммунального имущества и рекламы, вести видео-трансляции рабочих встреч депутатов, создать электронные очереди в детские сады и школы. Все это – часть программы «Умный город» (Druzhkivka - Smart city).

К слову, Славянск и Торецк тоже планируют стать smart-городами в ближайшие годы. У каждой громады есть индивидуальные цифровые потребности, но их объединяет одна проблема - создание единой платформы по управлению городом, чтобы качественно предоставлять электронные услуги.

«Открытый город» - один из элементов программы по внедрению платформы электронной демократии во всех трех городах. В Торецке, Славянске и Дружковке планируют запустить еще три сервиса, которые должны проводить онлайн-опросы о развитии каждого города, создавать местные электронные петиции и онлайн-голосования для распределения денег из общественного бюджета.

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