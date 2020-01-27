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Какие украинские каналы можно будет смотреть в Донецке и Луганске после кодирования

Богдан Каркачев
27 января 2020, 14:30

Какие украинские каналы можно будет смотреть в Донецке и Луганске после кодирования

Фото: Freepik Фото: Freepik

Основные украинские медиагруппы готовятся закодировать спутниковый сигнал своих телеканалов. Как ожидается, 28 января зрители, которые смотрят украинское ТВ с помощью «тарелки», останутся без самыхх рейтинговых каналов. И если в «большой Украине» этот вопрос можно решить с помощью специального тюнера и абонплаты, то на временно неподконтрольных территориях зрителям сателлитного телевидения придется довольствоваться каналами, которые останутся в открытом доступе.

Какие каналы закодируют с 28 января?

Платными станут 23 телеканала. Это 6 каналов группы 1+1 Media Игоря Коломойского («1+1», «2+2», ТЕТ, «УНИАН ТВ», «Бигуди», «ПлюсПлюс»), 6 каналов группы StarLightMedia Виктора Пинчука (ICTV, СТБ, М1, М2, «Новый канал», ОЦЕ ТБ), 9 каналов Inter Media Group Дмитрия Фираташа («Интер», НТН, «Мега», Zoom, «Пиксель», К1, К2, «Enter-фильм») и 3 канала «Медиа Группы Украина» Рината Ахметова («Украина», НЛО TV, «Индиго»)

Что останется в открытом доступе?

В бесплатном доступе на спутнике останутся международные версии украинских каналов — «1+1 International» и «Интер+», а также все информационные телеканалы. Это телеканалы из орбиты Виктора Медведчука (NewsOne, «112 Украина», ZIK), «5 канал» и «Прямой», которые прямо или косвенно связаны с Петром Порошенко, «24 канал» жены мэра Львова Андрея Садового, «Эспрессо», который связан с бизнесменом Константином Жеваго, «Наш» бывшего народного депутата Евгения Мураева и «Украина 24» из медиагруппы Рината Ахметова.

Кроме того, доступными по-прежнему будут общественные и государственные телеканалы. В частности, «UA:Перший», «UA:Донбасс», «UA:Культура», «Рада». Также 15 февраля ожидается запуск нового государственного телеканала для Донбасса и Крыма. Бесплатными на спутнике останутся региональные каналы.

Можно ли взломать новое кодирование?

Телеканалы будут закодированы с помощью системы Verimatrix. По словам телегрупп и спутниковых операторов, ее невозможно взломать и незаконно распространить контент.

Как еще можно смотреть украинские каналы?

В Донецкой и Луганской областях по-прежнему ведется аналоговое вещание: украинские каналы можно смотреть с помощью обычной антенны. Правда, на неподконтрольной части Донбасса такая возможность есть далеко не везде, а качество сигнала оставляет желать лучшего.

Также альтернативой является цифровой телесигнал Т2. Для его приема нужно установить соответствующую антенну и тюнер. Стоимость такого тюнера стартует от 300 гривен, антенна стоит столько же. Если телевизор поддерживает сигнал DVB-T2, отдельно тюнер покупать не нужно.

Как и в случае с аналоговым сигналом, цифровой может быть недоступен в оккупации или приниматься с помехами — все передатчики стоят на подконтрольной Украине территории.

Еще одним альтернативным вариантом просмотра закодированных каналов является интернет-телевидение. Стоимость пакета легальных ОТТ-сервисов (Divan TV, Sweet TV, OLL TV и т.д.) стартует от 70-80 гривен.

Зачем каналы вообще кодируют свой сигнал?

Основные украинские телегруппы объясняют кодирование сигнала необходимостью борьбы с пиратством и выполнения европейского законодательства: закупая зарубежные фильмы, сериалы, программы и спортивные трансляции, телеканалы должны давать гарантию правообладателям, что доступ к их продукту будет открыт только на территории Украины. Открытый спутниковый сигнал каналов позволяет смотреть их и в других странах.

Также вещатели рассчитывают получить дополнительные деньги за свой контент, «отрезав» пиратские сервисы от ретансляции.

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