Молодой и невостребованный? Как на Донетчине работодатели и выпускники вузов ищут друг друга

Выпускники вузов и профтехучилищ разных профессий часто не могут найти работу по специальности сразу после окончания учебы. На то есть свои причины. У одних нет опыта, но есть желание зарабатывать большие деньги. У других есть опыт, но их профессии не востребованы в регионе. Третьи «теряют» себя еще во время обучения, слишком поздно осознав, что не хотят работать по специальности.

«Новости Донбасса» поинтересовались у специалистов современными тенденциями в поиске работы для молодежи.

«Несмотря на то, что нет однозначного ответа, в каком возрасте необходимо начинать профориентацию детей, нужно понимать, что последствием неправильного выбора профессии становятся потерянные годы. Девушка или парень оканчивают вуз, несколько лет работают по специальности, а затем поступают и получают второе образование, или становятся на учет в центр занятости. А это значит, что зря были потрачены деньги родителей или государства, время и силы преподавателей, не говоря уже о самом студенте, который пять лет учился тому, чем не хочет заниматься», - считает начальница отдела организации профориентации Донецкого областного центра занятости Виктория Гамий.

Она подчеркивает, что избежать подобных проблем можно, если вовремя выявить способности и интересы ребенка и правильно его направить.

«Мы в Донецкой областной службе занятости помогаем школьникам определиться с будущей профессией, начиная с 8-го класса. Но, родители и педагоги должны работать с детьми в этом направлении с более раннего возраста», - добавила Гамий.

Прежде чем предложить работодателю кандидатуру, рекрутеры центра занятости работают над портфолио выпускника. Если у кандидата нет опыта работы, работодатели часто судят о том, как он себя презентует. Наиболее яркой «презентацией» может стать живое общение во время собеседования. Но, чтобы попасть на встречу с потенциальным работодателем, нужно его как-то заинтересовать. В таком случае может помочь правильно составленное портфолио и снятое видеорезюме.

«Мы много работаем с учебными заведениями: приходим и рассказываем, что происходит на рынке труда, какие специальности востребованы, приглашаем в центр занятости, помогаем составить современное портфолио с видеорезюме. Сейчас мы предметно занимаемся индивидуальным сопровождением каждого молодого кандидата: от составления электронного портфолио с резюме до продвижения этого портфолио рекрутером центра занятости работодателю. За год составлено больше сотни портфолио с видеорезюме, половина из которых уже дала результат – люди нашли работу», - рассказала Виктория Гамий.

Небольшие презентационные видеоролики размещены на YouTube канале Донецкого областного центра занятости. Как только человек находит работу, его выдеорезюме удаляют с канала – оно ему уже не понадобится. В следующий раз человек должен снять уже новое видеорезюме, ведь появились новые знания и новый опыт, что однозначно повышает ценность кандидата в глазах работодателей. Специалисты Центра занятости подчеркивают: свое резюме на бумаге и видеоролик нужно время от времени актуализировать.

«Большинство работодателей сетуют, что соискатели подают резюме, написанные по шаблону. То есть, человек находит в интернете пример резюме и составляет его по самому простому примеру. Да, резюме должно умещаться на одну страницу, и в нем необходимо указать все самое главное, относящееся к цели поиска работы», - рассказала Виктория Гамий.

Работодатели в свою очередь говорят, что видеорезюме в портфолио не будет лишним – они заочно знакомятся с соискателем.

«Резюме в основном одинаково написаны, а на видео – живой человек», - отмечает Петр Кейс, директор Краматорской компании «Никрон».

Полгода назад предприятие по ремонту компьютерной техники приняло на работу IT-специалиста Владимира Коробкина. Преподнести себя в коротком видеоролике Владимиру посоветовали в центре занятости. Изначально молодой мужчина планировал работать в другой компании, но там сократили штат сотрудников, и выпускник остался без работы.

«Я старался найти работу в родном городе. Возможно, через время, если бы совсем не было работы, я бы начал расширять область поиска, но мне не пришлось», - рассказал Владимир и добавил, что большинство его знакомых по вузу остались работать в Краматорске.

Парень отмечает, что среди его сокурсников многие нашли работу на местном градообразующем предприятии. Но, конечно, не все работают по специальности.

Петр Кейс в свою очередь рассказал, что его фирма долгое время не могла найти специалиста, потому что в Краматорске профессиональных, но безработных айтишников почти нет.

«До того, как мы взяли Владимира, я обратился на кафедру компьютерных информационных технологий ДГМА (Донбасская государственная машиностроительная академия). Мы искали выпускника, чтобы предложить работу. Но выпускники, четверокурсники и даже третьекурсники уже распределены и работают на разных предприятиях. Поэтому пришлось обратиться в Центр занятости», - рассказал Кейс.

По словам директора предприятия, Владимир сейчас зарабатывает около 7 тысяч гривен в месяц.

Кого ищут работодатели в Донецкой области?

В Донецком областном центре занятости отмечают, что пока в регионе наибольшим спросом среди работодателей пользуются квалифицированные рабочие, то есть люди, которые обладают конкретными навыками: водители, слесари, электромонтеры, трактористы, электрогазосварщики, шахтеры, машинисты подземных установок, горнорабочие очистного забоя, токари, швеи, маляры и так далее.

В сфере услуг востребованы продавцы, повара, охранники, младшие медицинские сестры, официанты, парикмахеры, помощники воспитателя.

Среди специалистов с опытом работы востребованы медсестры, экономисты, воспитатели, учителя, инженеры, бухгалтеры.

Также работодатели ищут сотрудников простых профессий: рабочих, уборщиков, грузчиков, укладчиков-упаковщиков, сторожей, дворников и так далее.

Когда неправильные установки разрушают карьеру

«Иждивенческие настроения в обществе постепенно проходят. Но, конечно, всегда и везде есть люди, которые хотят получать пособия и не работать», - отмечает Виктория Гамий. При этом она считает, что украинская молодежь амбициозна и деятельна. Главное – правильно определить свои профессиональные склонности и способности, чтобы понимать вектор своего профессионального пути.

«Мы часто видим ошибки человека, которые он совершил, начиная с профессионального самоопределения. Если родители не занимаются этим со своим ребенком, то потом получается так, что он просто не хочет реализовать себя в той профессии, которой он обучился. Из-за этого государство тратит деньги, чтобы содержать человека в статусе безработного, выделяет деньги на его переобучение… Мы плотно работаем с учениками 8-11 классов и наблюдаем, что среди школьников есть неправильные установки по поводу престижности работы. Людей часто сбивает суждение, что профтехобразование – это непрестижно. Тем не менее, у вас уже будут конкретные навыки, вы всегда что-то сможете делать своими руками, вы сможете себя прокормить. А если в последующем у вас возникнет желание совершенствоваться и получить высшее образование, то и поступить в ВУЗ вам будет гораздо проще, и навыки профессии у вас уже есть», - рассуждает Виктория Гамий.

В Донецкой области к началу 2020 года без работы остаются около 116 тысяч человек – это данные Международной организации труда. Речь идет о территории, подконтрольной украинской власти. На учете в областном центре занятости сегодня лишь 12 тысяч, из которых 9,5 тысяч получают помощь по безработице. Весь прошлый год молодежь (до 35 лет) в Донецкой области составляла 34,2% от общего числа безработных, которые стоят на учете в центрах занятости. Почти 11 тысяч молодых людей в 2019 году нашли работу, обратившись за помощью в центры занятости.