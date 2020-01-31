Чтобы увидеть реальный космос. Молодежь в Донецкой области борется с наркоторговлей

Фото: Виктория Гаркач

Непонятные надписи со знаком «@» на стенах домов, школ и магазинов – это и не граффити, и даже не попытка вандализма. Это реклама наркотиков, которые продают в «онлайн-магазинах» через Telegram-каналы. Разумеется, кроме Telegram наркодилеры сегодня пользуются и другими мессенджерами. Только на первый взгляд и только непосвященному человеку подобная надпись о «соли», «фене» и «спайсах» покажется странным набором слов. Желающий купить наркотик (чаще всего с непрогнозируемым эффектом) связывается с торговцем в мессенджере, но личной встречи не будет. После оплаты через интернет покупателю присылают фото места, где в его районе можно найти «закладку» - в старой телефонной будке, клумбе и так далее.



Молодежь, как правило, может рассказать гораздо больше о «закладках», которые рекламируют «граффитисты» на улицах украинских городов. Школьники и студенты – целевая аудитория наркодилеров. Сначала ребятам предлагают попробовать ради забавы, но вскоре такое баловство может обернуться трагедией.



Месяц назад в Мариуполе полиция задержала троих человек, которых подозревают в продаже наркотиков через Telegram. У задержанных правоохранители нашли амфетамин, экстази, шишки каннабиса, психоактивные вещества и галлюциногенные грибы. На «черном рынке» найденные порции всех этих наркотиков оценили бы примерно в 1,5 миллиона гривен.

Задержанным грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Чуть позднее в Мариуполе полиция задержала «закладчицу». Девушка прятала метадон в Приморском районе города. Ей грозит тюремный срок от 4 до 8 лет.



А вот те, кого задержат за росписью стен, скорее всего, будут задержаны по 152 статье Кодекса об административных нарушениях, если, конечно у полиции не будет доказательств, что они еще и распространяют наркотики. «Граффитиста» ждет штраф от 21 тысячи до 84 тысяч гривен.



Мариуполь – не единственный город Донецкой области, где работает подобная схема распространения психотропных веществ. Надписи на стенах и заборах можно встретить и в Славянске, и в Краматорске, и в городе поменьше, например, в Волновахе. Местные власти в городах на подконтрольной Украине территории попытались решить проблему силами коммунальщиков. Например, в Краматорске горисполком обязал коммунальные службы закрашивать рекламу наркотиков. Одни надписи исчезают, но вскоре появляются другие, так что это почти непрерывный процесс. В горсовете просят горожан обращаться по телефону 1505, если они увидят подобные надписи на улицах Краматорска.



Впервые перед исполкомом Краматорска встал вопрос о борьбе с нарко-рекламой осенью прошлого года. Местный житель подал петицию, которая довольно быстро набрала нужные 250 голосов.



«Город с каждым днем теряет туристическую привлекательность, поэтому прошу обратить на это внимание и удалить надписи или закрасить, а также провести следственные действия по сложившейся ситуации», - призвал Илья Малышев.



Результатом петиции и стали «коммунальные рейды». Если исписана частная собственность, надпись должен удалить хозяин здания или помещения.



Правда, такие закраски часто выглядят неэстетично. Творчески к решению проблемы подошли общественники, большинство среди которых– молодежь. В соседнем Славянске платформа инициатив «Теплица» летом прошлого года организовала рейд на улицах города. Общественники закрасили рекламу наркотиков при помощи трафаретов – получились мини-граффити.

Фото: 6262.com.ua

Школьники из «Лиги будущих полицейских» в Донецкой области, пожалуй, самые частые участники акций по закрашиванию зловредной рекламы.



«Ранее мы своими силами закрашивали надписи. Потом мы поучаствовали в совещании с городской властью. Мэр Славянска нам посодействовал. Мы изготовили трафареты интересного содержания – это надписи в духе "Космос выглядит иначе" и другие», - рассказала инспектор по ювенальной превенции Славянского отдела полиции Виктория Гаркач.

Фото: Виктория Гаркач

По ее словам, в одном таком рейде обычно участвуют 10 человек. Краску молодежному движению предоставляет городская власть. Капитан полиции подчеркивает, помощь общественности в данном случае действительно помогает правоохранителям.

Фото: Виктория Гаркач

Гаркач добавила, что помимо закрашивания надписей силами активистов можно блокировать каналы по продаже наркотиков в Telegram.



«Мы хотели, чтобы в Telegram блокировались такие каналы. Ребята заходили на них, выявляли что они не фейковые, рассылали ссылки друзьям - надо чтобы хотя бы 40 человек написали жалобу, и тогда канал заблокируют. Нам удалось 2 канала заблокировать. Вместо заблокированных, конечно, были открыты новые. Тем не менее, на какое-то время мы создали им (наркоторговцам, - ред.) проблему», - рассказала Гаркач.



Но со временем онлайн-активность среди славянской молодежи убавилась и пока «Лига» не занимается блокированием Telegram-каналов.



Тем не менее, любой желающий может присоединиться в мессенджере к чат-боту «СтопНаркотик MRIYA», чтобы заблокировать подозрительный канал. Его разработали осенью прошлого года курсанты факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел.

По подсчетам министерства здравоохранения Украины, в стране проживает более 346 тысяч наркозависимых людей. Реальные цифры могут быть выше в несколько раз, так как многие наркозависимые люди не обращаются за помощью и не раскрывают свой статус. Большинство наркозависимых украинцев впервые попробовали психотропные вещества в возрасте от 12 до 19 лет.