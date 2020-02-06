Выборы в Донецке и Луганске по «формуле Зеленского»

Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что выборы на неподконтрольной части Донбасса могут пройти в октябре 2020 года.



Ермак надеется, что на следующих переговорах в нормандском формате в Берлине лидеры договорятся о том, как это сделать и Россия согласится на «украинский формат»: выборы только после получения Украиной контроля над границей с РФ.



Так Ермак представил видение Владимира Зеленского (его еще называют «формулой Зеленского») в интервью политическому деятелю и политконсультанту Владимиру Федорину, который в разные периоды своей карьеры сотрудничал с украинскими и российскими политиками.



Ермак периодически появляется в медиа с поясняющими интервью.



Объяснять приходится многое: от отношений Зеленского с Дональдом Трампом (из интервью украинской службе BBC: «Трамп заботится об Украине») до причин задержки самолета, которым пользовался президент во время аварии в Иране (из интервью НВ: «Было достаточно проблематично получить воздушный коридор»).



Так Ермак превратился в источник разъяснений позиции Зеленского и выполняет функцию кризисного коммуникационного менеджера.



Иногда от Ермака можно услышать то, что журналистам представляют во время «оф рекорд»-встреч в Офисе президента, однако это не озвучивает публично сам Зеленский.



Для того, чтобы реализовать «формулу Зеленского» необходимо изменить (или как более дипломатично выражаются - уточнить) Минские соглашения. А сделать это возможно исключительно в нормандском формате и при полном согласии Владимира Путина.



Посол страны-участницы переговоров Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью «Громадському» так пояснил происходящее: «Очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий».



Сам Ермак изменения последовательности называет «модернизацией» и уточняет: «не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация».



После нормандской встречи в Париже прошло уже 2 месяца. До следующего собрания в Берлине остается еще 2 месяца. Но достижений в выполнении предыдущего меморандума не много.



О «полном и всестороннем внедрении режима прекращения огня» говорить не приходится, «обновленного плана разминирования» нет, три новые зоны отведения не определены, Международный комитет Красного Креста так и не получил полный доступ ко всем задержанным, новые пункты пропуска так и не заработали.



В Киеве в нежелании выполнять договоренности винят сепаратистов – а, следовательно, Россию.



В середине декабря прошлого года посол Понсен, отвечая на вопрос «Новостей Донбасса» о том, как же повлиять на группировки «Л-ДНР» в части прекращения огня, сказал: «В нашем видении именно РФ нужно воспользоваться возможностью повлиять на сепаратистов для выполнения тех обязанностей, которые обсуждались, например, прекращение огня… Наше намерение сделать так чтобы со стороны России было давление на тех, кто должен остановить обстрелы».



Тогда же французский посол сказал журналистам, что Франция не будет требовать исполнения того, что противоречит официальным позициям Украины в переговорах.



Участники переговоров Минске хвалят усилия Зеленского. Это произошло после того как команда Зеленского подписалась под «формулой Штайнмайера», что отказывались делать в ее нынешнем содержании переговорщики Петра Порошенко.



Координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш, экс-координатор ТКГ от ОБСЕ Мартин Сайдик и координатор профильной подгруппы ТКГ Пьер Морель 28 января заявили на конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году», что «почувствовали новый дух» после победы Зеленского.



К исполнению Минских соглашений и «новому духу» Зеленского толкают настроения украинцев, большинство которых более всего ожидают от президента прекращения войны на востоке Украины. За это проголосовали 64% участников соцопроса.



Несмотря на всю сложность проведения выборов в ОРДЛО осенью этого года, группировка «ДНР» начала активную обработку своей целевой аудитории. Медиа, которые издают сепаратисты, ежедневно критикуют Зеленского, а сами журналисты и ведущие ток-шоу иногда и оскорбляют украинского президента в эфире.



Журналист Виталий Cизов цитирует сообщение одного из телеканалов Донецка: «Жители горловских прифронтовых поселков проклинают Зеленского за то, что он дает приказы ВСУ целится по мирным гражданам».

«И хотя вероятность выборов в ОРДЛО минимальна, борьба за избирателя продолжается», - написал журналист комментарий в социальной сети.



Приехала в Донецк из Киева и адвокат и блогер Татьяна Монтян, которая известна своим критическим отношением к предыдущему и нынешнему президентам Украины. Монтян записывает свои колкие комментарии в видео-формате и размещает их на странице в YouTube, на которую подписаны больше 200 тысяч человек. В Донецке активистка получила приглашения от всех основных медиа, подконтрольных сепаратистским группировкам и на каждом эфире повторяла популярные среди сепаратистской элиты и сторонников концепта «русского мира» политические трактовки событий в Украине после Евромайдана 2014 года.

Последний раз законные и признанные выборы на территории Донецка были в октябре 2012 года. Тогда на одной площади уживались ранее непримиримые оппоненты – «синие» и «оранжевые» партии.



После так называемого и непризнанного референдума в мае 2014 года, все избирательные процессы в Донецке проходят под строгим контролем самопровозглашенной власти, которая установила жесткую цензуру в медиа и запретила деятельность всех политический партий и общественных организаций, зарегистрированных министерством юстиции Украины. Один из организаторов «референдума» в Донецке, который сейчас находится под арестом Службы безопасности Украины в Киеве, Роман Лягин еще до своего ареста написал в августе 2017 года в социальной сети: «Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!».



В 2018 году после убийства главы группировки «ДНР» Александра Захарченко на неподконтрольной территории состоялись никем не признанные «выборы» нового главы. Альтернативного Пушилину кандидата Игоря Хакимзянова взорвали прямо во время съезда по его выдвижению. А Павла Губарева, известного по событиям весны 2014 года как «народного губернатора», вообще не зарегистрировали кандидатом.

Несмотря на то, что решения о проведении выборов на неподконтрольных территориях в Киеве и Москве еще не принято, в Донецке группировка «ДНР» к ним уже готовится. Регулярно проводятся опросы общественного мнения, в город приезжают социологи из Москвы, в окружении Пушилина разрабатывают стратегии удержания власти в условиях конкурентной политической борьбы, рассчитывая на получение амнистии.



На мобилизацию работают все доступные пророссийским группировкам ресурсы - от наружной рекламы (смотрите видео) до приглашения на территорию единомышленников из «вражеских» стран.