«Слуга народа» на Донбассе. Что происходит с партией Зеленского

На парламентских выборах в Украине в 2019 году для президентской партии Владимира Зеленского «Слуга народа» было всего три проблемных региона - Львовская, Луганская и Донецкая области. Там «новые зеленые» на парламентских выборах партия не смогли занять первое место и оказались вторыми. На Донбассе «слуги» проиграли «Оппозиционной платформе - за жизнь» Виктора Медведчука. В Луганской области за платформу проголосовали почти 50% против 29% за «слуг», а в Донецкой почти 44% против 27%. Во Львовской области «слуг» с небольшим отрывом в 1% обошел «Голос» Святослава Вакарчука (23% против 22%).

Тем не менее, 30% голосов на Донбассе для новой партии отличный результат, при том, что во втором туре уже президентских выборов Зеленский получил в регионе почти 90-процентную поддержку. Это и не удивительно.

Вопрос урегулирования конфликта с Россией на Донбассе был приоритетом для Зеленского во время избирательной гонки и после своего избрания он уделяет особое внимание проблемам этого региона.

В трех местах на линии фронта удалось провести разведение войск, что сократило интенсивность боевых действия на этих участках. Был восстановлен пешеходный мост на пункте пропуска в Станице Луганской. Предпринят ряд действий по упрощению процедуры перемещения граждан через линию разграничения.

Зеленский много раз посещал Донбасс и даже провел инвестиционный форум и форум национального единства в Мариуполе.

В масштабах Украины благодаря вмешательству Зеленского удалось принять новый Избирательный кодекс с гарантиями права голоса на местных выборах для переселенцев и трудовых мигрантов, была запущена пилотная программа льготного ипотечного кредитования.

Координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ на Минских переговорах Тони Фриш, экс-координатор всей этой контактной группы Мартин Сайдик и координатор политической подгруппы Пьер Морель 28 января заявили на конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году», что «почувствовали новый дух» в переговорах в Минске после победы Зеленского.

Все это дает неплохие шансы на Донбассе «слугам» на очередных выборах в местные советы, которые пройдут в октябре. Но одних действий Зеленского для успешного участия всей партии в выборах может быть недостаточно. Необходима системная работа партийных организаций в городах и сильные кандидаты.

В парламентской фракции президента не так много депутатов, имеющих личную привязку к Донецкой области: Маргарита Шол родом из Мариуполя, Владимир Воронов из Макеевки, призер Олимпийских игр Ольга Саладуха из Донецка, Элла Репина из Донецка, Юлия Овчинникова из Донецка, Виктория Подгорная родом из Снежного, Юлия Диденко из Донецка.

Несмотря на такое представительство в парламенте единственным публичным «голосом Донбасса» в политической сфере от власти стал бывший шоумен, а теперь советник главы СНБО Сергей Сивохо.

Он взял на себя роль «локомотива» инициатив президента в отношении Донбасса и довольно активно защищает их публично, даже если это стоит ему репутационных потерь и даже оскорблений от политических оппонентов Зеленского или противников идеи реинтеграции.

Сивохо был хедлайнером партии Зеленского на выборах на Донбассе и вел одну из самых активных и публичных кампаний в области. Он медийно перебивал других кандидатов от президентской партии в регионе, хотя в отличие от других регионов, «слуги»-мажоритарщики в Донецкой области не победили.

Активное присутствие в медиа Сивохо отличается от непубличного стиля поведения формального руководителя областного отделения партии «СН» Владимира Воронова. Партаппаратчик остается в тени шоумена. Иногда доходило и до конфликтов на уровне окружения политиков.

Во время предвыборной кампании Воронов посетил Донецкую область в сопровождении бывшего заместителя губернатора Виктора Ремского, которого в медиа называли одним из претендентов на должность губернатора. Хоть сам Ремский и отрицал, что у него есть желание занять должность, а лидера местных «слуг народа» он якобы, как бывший милиционер, сопровождал сугубо как предприниматель охранного предприятия. Но во время круглого стола в Константиновке с участием Воронова, организованного Сивохой, некоторые участники публично жестко критиковали и обвиняли в коррупции его нового «охранника». Конфликт не получил дальнейшего публичного развития, но линия разлома обозначилась.

За почти год после выборов ситуация в области практически не изменилась. Единственным публичным представителем Зеленского здесь остается Сивохо, который уже в ранге советника главы СНБО посещает область и пытается сделать публичными некоторые проблемы, такие как задержки заработных плат на местных шахтах или выплаты пенсий жителям, оставшимся в неподконтрольных правительству городах. Местные представители партии президента не так заметны, а новая областная администрация выполняет менеджерскую функцию, а не агитационную. И это нормально, ведь по закону губернатор не должен поддерживать какие-либо партии, но такая нейтральность в реалиях Украины встречается редко. Достаточно вспомнить период руководства областью Павлом Жебривским, который в 2015 году сделал заявление: «99% дончан с колен не поднимались», чем вызвал волну негодования среди местного населения.

Политические активисты, которые живут и работают в области, видят несколько причин пассивного поведения президентской партии в регионе.

Александр Меланченко, глава областной организации партии «Укроп», в которой состоит и олигарх Игорь Коломойский - бывший бизнес партнер президента Зеленского. Во время выборов Меланченко поддерживал Зеленского и его партию «Слуга народа», но не как его сторонник, а как противник предыдущей правящей партии в виде Блока Петра Порошенко. Меланченко живет в Константиновке и активен в политической жизни города и области еще с довоенных времен. Он считает, что партии президента еще рано стартовать в Донецкой области и даже формировать команду еще рано.

Главная причина - ранний старт кампании может спровоцировать конкуренцию между потенциальными кандидатами за право использовать партийный бренд. Такая борьба неизбежно приведет к медиа войне и будет работать против партии.

«Еще достаточно много времени до выборов и многие хотят представлять партию президента. Пока выборы начнутся они все перегрызутся между собой. И как только будут известны фамилии кандидатов сразу же появятся их противники, которые не попали в список или пойдут от других партий. Зачем это сейчас? Сейчас можно вести не публичную работу. Встречаться с людьми, беседовать», - говорит он.

Исходя из результатов президентских и парламентских выборов главным конкурентом «слуг» на Донбассе должна стать «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Виктора Медведчука. Других политических сил пока не видно на горизонте. На общий результат может повлиять и позиция крупнейшего в регионе олигарха Рината Ахметова. Выходцы из его бизнес-структур выиграли выборы в двух мажоритарных округах Мариуполя и в прифронтовой Авдеевке.

В условиях быстрой избирательной кампании альянс Ахметова и Зеленского на Донбассе мог бы быть выгоден обоим - у одного есть новый узнаваемый бренд, а у другого партийные структуры и административно-финансовый ресурс в нескольких ключевых городах.

Предыдущие выборы показали, что партии «Оппозиционный блок» (считается близкой к Ахметову) тяжело конкурировать с «Оппозиционной платформой» (Медведчук) на Донбассе. Единственный ее серьезный конкурент здесь – «Слуга народа». Он бы и мог стать знаменем, которое соберет голоса дончан нежелающих голосовать за, по их мнению, излишне лояльные к России политические проекты.

Тем более, что по данным исследования Индекса социальной сплоченности SCORE, проведенного на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, доверие к институту президента здесь (полностью доверяют либо скорее доверяют) 61%. В 2018 году, до смены власти в Украине, таких людей на Донбассе было около 10%. На выборах можно использовать франшизу партии Зеленского, поделив с ним места в списках либо создать новый проект с лозунгами поддержки политики президента по мирному урегулированию. С относительно новыми «нетоксичными» лицами.

Но пока в отсутствие официальных заявлений о потенциальном сотрудничестве структур украинского олигарха и «слуг народа» можно строить лишь догадки. Представитель Зеленского на Донбассе Сергей Сивохо уже появлялся на нескольких мероприятиях в Славянске с бывшим народным депутатом Украины Татьяной Бахтеевой - представителем «ахметовского» крыла бывшей Партии регионов, а теперь партии «Оппозиционный блок». Но вряд ли пока уместно рассматривать эту совместную акцию больше чем разовое мероприятие. Скорее здесь имеет место персональный близкий контакт Сивохо и Бахтеевой, а не совместный политический проект.

Сама Бахтеева на пресс-конференции в Киеве в окружении других бывших функционеров Партии регионов заявила о создании новой общественной инициативы по поддержке Донбасса и мирного плана Владимира Зеленского. Пока он единственный политик, способный успешно конкурировать с «платформой» Медведчука на Донбассе.