Война по договору. Что ждет наемников после «ДНР»

Беларусь, Сербия, Италия, Молдова, Германия. Это неполный список стран, граждане которых были замечены на Донбассе с оружием в руках. Одни приехали, чтобы воевать в рядах украинской армии, другие - воевать против нее в рядах незаконных вооруженных формирований. Их называют по-разному: «наемники», «террористы», «добровольцы», «боевики» и даже «ополченцы». Но эксперты предупреждают, что большинство этих терминов неюридические – их некорректно используют как политики, так и журналисты.

Терминология СМИ, подконтрольных группировкам «Л-ДНР», иногда доходит до абсурда. Например, города и села Донбасса, подконтрольные украинской власти, они называют «территориями Л-ДНР, оккупированными украинскими войсками». Украинскую армию на Донбассе пророссийская пропаганда называет «бандформированиями». Местные СМИ, под контролем «Л-ДНР», как правило, называют граждан России «добровольцами». Но если рассматривать конфликт на Донбассе как международный вооруженный конфликт, то россияне, воюющие против украинской армии, вовсе не наемники.

Почему так и чем добровольцы отличаются от наемников, «Новости Донбасса» спросили у адвоката Украинского Хельсинского союза по правам человека Максима Тимочко и юриста общественной организации «Региональный центр прав человека» Виталия Набухотного.

Для начала нужно разобраться, что говорит Международный уголовный суд (МУС) о конфликте на Донбассе и событиях в Крыму. Офис прокурора МУС пришел к выводу, что Крымский полуостров оккупирован, что означает международный вооруженный конфликт России и Украины. В отношении Донбасса МУС сделал другие выводы. Согласно ежегодных отчетов Суда, события на Донбассе квалифицированы как параллельное сосуществование немеждународного и международного конфликтов между Украиной и РФ. Точкой отсчета международного конфликта для Суда является 14 июля 2014 года.

«Россия – сторона международного вооруженного конфликта. Международный уголовный суд отметил, что происходящее в Крыму – это оккупация части суверенной территории Украины. В контексте Донбасса идут параллельно два вооруженных конфликта: Украина против так называемых «Л-ДНР» и международный - Украина против России», - отмечает Набухотный.

Его коллега Максим Тимочко добавляет, что конфликты на территории Украины – смешанные. Оккупация Крыма – это международный конфликт даже несмотря на то, что на территории полуострова нет вооруженного противостояния.

«Согласно общему правилу, в конфликтах, которые носят смешанный характер, право международных вооруженных конфликтов применяется к сражениям между двумя государствами. В данном случае - между их вооруженными силами Украины и России. А право немеждународных вооруженных конфликтов – к сражениям между правительством и антиправительственными формированиями. В данном случае - ВСУ и так называемые вооруженные группы "ЛДНР", - поясняет Тимочко. - Участники немеждународного конфликта не имеют статуса комбатанта и не могут рассчитывать на статус военнопленного. Другими словами, украинские граждане, которые взяли оружие против своего же государства (как представители непризнанных "республик") не будут иметь гарантий военнопленного и будут осуждены за участие в войне на Донбассе. Конечно же, правительство Украины может предусмотреть амнистию для такой категории участников конфликта, но это уже свобода усмотрения государства, это вопрос постконфликтной политики Украины и концепции переходного правосудия».

Сразу стоит отметить, что участие украинцев по обе стороны в вооруженном конфликте на Донбассе вовсе не означает гражданскую войну, а сам термин “гражданская война” в международном праве отсутствует.

Кто такие наемники?

Согласно международному гуманитарному праву, наемником является человек, который воюет ради личной выгоды, не являясь при этом гражданином ни одной из стран-участниц конфликта. Так или иначе, наемники - незаконные участники международного вооруженного конфликта. В связи с этим наемник не имеет права на статус военнопленного.

«Наемники, квалифицируются с точки зрения национального права как преступники и могут быть осуждены за участие в конфликте. Что касается представителей вооруженных сил воюющих государств, то согласно международному праву они рассматриваются как комбатанты и в случае попадания в плен противоположной стороны могут рассчитывать на статус военнопленного и пользоваться гарантиями, предусмотренными ІІІ Женевской конвенции. Комбатант также имеет некую привилегию - не быть осужденным за участие в конфликте. Вспомните, к примеру, Керченский инцидент, когда РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Вскоре после пленения моряков, МИД Украины обратился к правительству России с нотой признать моряков военнопленными и не подвергать их уголовному преследованию», - рассказал Тимочко.

То есть Украина потребовала от России обращаться со своими гражданами, как с комбатантами. Россия ответила отказом. Если бы в Кремле признали украинских моряков военнопленными, Россия бы автоматически признала себя стороной международного конфликта.

Действия завербованных иностранцев незаконны, но Украине, как и многим другим странам, тяжело привлечь их к ответственности за наемничество. Прокурорам сложно доказать, что иностранец воевал за деньги (или ему были обещаны суммы), которые существенно больше тех, что получают военные такого же ранга в этом конфликте. А это одно из условий, позволяющее считать человека наемником согласно международному гуманитарному праву.

Практика показывает, что некоторые страны в итоге дают условные тюремные сроки таким гражданам. Так уже произошло в Сербии.

Если национальное законодательство страны позволяет преследовать граждан за несанкционированное участие в вооруженном конфликте, их осудят, скорее всего, уже дома. Но, к примеру, Бразилия не запрашивала своего гражданина Рафаэля Лусварги, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе. Как заявил его адвокат Валентин Рыбин , посольство Бразилии отказалось помогать воевавшему за «ДНР» боевику. Днепровский суд дал бразильцу 13 лет тюрьмы. В декабре 2019 года он был отдан группировке «ДНР» под контролем России во время обмена. Последнее, что журналисты узнали о Лусварги - он уехал на неконтролируемую территорию Донбасса.

Уже известны случаи, когда государства судили своих граждан за участие в боевых действиях на востоке Украины. Например, в начале года тюремный срок получил гражданин Германии Сергей Киселев, племянник телеведущего и гендиректора «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Земельный суд Мюнхена дал Киселеву 2 года и 3 месяца за то, что тот ездил на Донбасс для совершения «тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности».

Белоруса Дмитрия Макаревича, который воевал в составе незаконного вооруженного формирования «Спарта» на Донбассе, наоборот, на родине осудили лишь за «хулиганство». Уроженец Бобруйска получил полтора года колонии общего режима, когда в апреле 2018 года вернулся в Беларусь, чтобы поменять паспорт. Как пишет belsat.eu, о том, что Макаревич воюет на стороне боевиков «ДНР», стало известно еще в 2015 году.

Он не скрывал своих действий и вел активную жизнь в социальных сетях, куда выкладывал фото – доказательства того, что он воюет на Донбассе.

А вот, к примеру, кейс другого россиянина, Игоря Гиркина (Стрелкова), который воевал против украинской армии, гораздо сложнее. Отставной полковник ФСБ РФ был замечен в Славянске и Донецке во время захвата территорий под флагами РФ и группировок «Л-ДНР». Уже после крушения в небе над Донбассом «Боинга» МН17, в причастности к которому его подозревают, Гиркин признался, что участвовал в оккупации Крыма. С августа 2014 года этот человек находится в России, критикует в интервью и личных блогах действия Кремля, отрицает свою причастность к гибели людей на Донбассе и пока ведет мирную жизнь. Кто он – экс-комбатант, наемник, доброволец или ополченец?

«В случае, если такие лица совершали военные преступления или преступления против человечности (убийства, пытки, похищения, обстрелы жилых мирных кварталов, - ред.) на востоке страны и в оккупированном Крыму, они могут и должны быть подвержены уголовному преследованию как Украиной, так и другими государствами, а также Международным уголовным судом. Можно и нужно поддерживать диалог с посольствами иностранных государств», - рассуждает юрист.

Но для того, чтобы Украина могла активно продолжать работать с Международным уголовным судом по делам о преступлениях против человечности и военных преступлениях, необходимо ратифицировать Римский устав, который Украина подписала еще 20 лет назад. Это минимальная гарантия того, что международные преступления, совершенные на территории Украины, могут быть расследованы, в том числе, если национальная правоохранительная система не будет справляться. После ратификации Римского устава нужно продолжать вести работу с Международным уголовным судом.

Ратификация Устава является не только обязательством по соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

«Для привлечения к международной ответственности государства и индивидуальной уголовной ответственности отдельных лиц нужно использовать разные механизмы. Это и МУС, и ЕСПЧ, и национальные суды государств, которые уважают принципы международного гуманитарного права», - говорит Набухотный.

Весной 2014 года Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на территории страны в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Но Киев так и не ратифицировал Устав. Это означает, что страна не может пользоваться правами государств-участниц Римского устава.

Римский устав Международного уголовного суда — международный договор, который был принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года. Украина подписала договор, но не ратифицировала. Ратификация Римского устава позволяет стране участвовать в избрании судей, прокуроров, формировать политику, принимать бюджет, принимать решения по управлению МУС, а также дает право передавать ситуацию на рассмотрение Суда. При этом Римский устав позволяет государству, которое не ратифицировало его, воспользоваться юрисдикцией суда по конкретной ситуации. Украина это сделала дважды.

Проінформуйте, будь ласка, хтось міністра юстиції, що Римський статут НЕ ратифікований Україною



Розумію, важко тримати в голові усі міжнародні договори, але цей через війну та Угоду про Асоціацію активно обговорюється вже кілька років.



Міністр міг би і розібратися в питанні. pic.twitter.com/S0ju3PXFUx — Olexandra Matviychuk (@avalaina) February 5, 2020

Юристы подчеркивают: доказать в суде, что иностранец, воюющий на Донбассе за высокое материальное вознаграждение процессуально очень сложно. Но в случае, если такое лицо совершило военное преступление, наличие или отсутствие формального статуса «наемника» не будет играть решающей роли. Если человек, взявший в руки оружие, совершил военное преступление, он должен нести ответственность независимо от его формального статуса.