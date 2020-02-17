Донбасс на Мюнхенской конференции. Репортаж

В газете которую раздавали делегатам Мюнхенской конференции по безопасности разместили фотографию — Родина мать возвышается над Киевом из тумана. Также и в Мюнхене собравшиеся политики искали выход из беспросветной неопределенности будущего.



Что будет с трансатлантическим сотрудничеством и как выстраивать отношения с Россией, которую назвали наиболее важным и очевидным вызовом для европейской безопасности?

В итоговом докладе конференции разделы имеют специфические названия, которые отсылают к главным проблемам, обсуждаемых лидерами. Глава о США называется «Порознь мы устоим?». Глава о Китае — «Настырное государство». Глава о России — «Путемкинское государство». В документе указывается, что хитрый тактик Путин периодически умудряется создавать потемкинский фасад побед.

«Россия снова сделала военную силу и насильственное перемещение границ инструментом политики», - сказал в приветственной речи на конференции президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Конфликт на Донбассе в Мюнхене назвали одним из десятка действующих в мире. Активных войн много — а успешных решений для них мало.

За 6 лет конфликта на Донбассе появлялось множество различных планов по его урегулированию. И на этот раз на сайте конференции опубликовали, но потом убрали так называемый мюнхенский план. Предлагается 12 шагов от группы экспертов среди которых россияне и бывший представитель СММ ОБСЕ в регионе Александр Хуг. Ключевым условием для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе они предлагают создание условий для диалога России и Украины по широкому кругу вопросов, включая проблемы, связанные с Крымом и снятием санкций с Москвы.

В ответе на этот план бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович обратили внимание на формулировки, которые использовались в документе. Например: «конфликт в Украине и вокруг нее».

По мнению американских дипломатов, это описание скрывает настоящее происхождение агрессии Кремля и делает невозможным поиск соответствующего решения: «Конфликт внутри и вокруг Украины» начался, когда российские войска в российской форме, но без знаков отличия, захватили украинский полуостров Крым, и Москва «аннексировала» его. Затем Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине».

«Я думаю, что отчет был ошибочным по ряду причин. Не были упомянуты обязательства России по Минским соглашениям, также не упоминалось, что Россия не отвела свои силы. Не говорится и о том, что Россия не ликвидировала незаконные вооруженные формирования, что две так называемые народные республики должны быть демонтированы. Все это должно произойти, чтобы создать условия для выборов. Они думали над тем, как сместить акценты к установлению мира в Украине, но, к сожалению, я думаю, что они в конечном итоге включили много идей, которые могут нанести ущерб Украине», - сказал Курт Волкер, экс-спецпредставитель США по Украине, который в эти дни тоже был в Мюнхене.

В МИД Украины так отреагировали на мюнхенский план: «Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства».

15 февраля по этому поводу высказался президент Украины Владимир Зеленский: «Новый план, в Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на востоке Украины. А мы? Это же у нас война. Просто хочу напомнить, что можно спросить нас». Эту фразу он сказал, когда в зал вошел глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Позже в общении с украинскими журналистами он сказал: «Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений – и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно».

В день конференции состоялся и разговор президентов России и Украины. Пока что по телефону. «Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки», - сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

На сайте Кремля этот разговор описали так: «В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности».

Сам Зеленский, отвечая на вопрос «Новостей Донбасса» о чем он говорил с Путиным, сказал: «Это подготовка законодательных актов, возвращение наших пленных и прекращение огня. Многие из этих вопросов и являются частью «Минска».

Зеленский на конференции в этом году дважды выступал перед публикой. Послушать украинского лидера пришла и бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Хлопал Зеленскому и отечественный олигарх Виктор Пинчук.



Главные послания Зеленского в Германии: первое — Киев предлагает Москве совместное патрулирование городов на оккупированных территориях украинской полицией, ОБСЕ и местной полицией. Граница с Россией должна быть -под полным контролем Киева. Второе — власть ведет переговоры о возвращении 200 удерживаемых Россией украинцев. Третье — прямых переговоров с лидерами группировок сепаратистов не будет.

Планировалось что в Мюнхене состоится еще и встреча министров иностранных дел стран участниц Нормандской четверки. Но накануне стороны заявили о неготовности провести не то что эту встречу, но и следующий раунд переговоров Путина, Зеленского, Макрона и Меркель. Однако ситуация изменилась во время конференции.

«Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в „нормандском формате“ в Берлине», - сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Зеленский по этому поводу сообщил: «У меня нет пока что подтвержденной информации, что [встречи в апреле] не будет. Мы знаем, что собираемся встретится. нужно подкорректировать план готовящегося саммита. Чтобы у нас были дополнительные вопросы, чтобы мы не стояли на месте. Это очень важно, потому что не каждый день можно решить важные вопросы Украина и в дальнейшем будет делать все, чтобы следующий саммит глав Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоялся в согласованные сроки, то есть в апреле 2020 года».

В Баварии побывала и большая делегация Соединенных Штатов Америки. Госсекретарь США Майк Помпео вспоминал о своем последнем визите в Киев: «Я был в Киеве в госпитале там был один молодой украинский боец, он был ранен и мы с ним говорили 10 минут, он был капитаном как и я. Он встал на костыли, прошел через комнату к вешалке к своей одежде и передал мне нашивку с символикой своего подразделение и попросил хранить ее... Это напомнило что ради суверенитета стоит бороться и бороться вместе... США вооружают Украину чтобы помочь этой стране с безопасностью».

Во время выступления Зеленский обратил внимание присутствующих, что не совсем корректно говорить «война в Украине»: «Это — война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая, представьте себе... Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни. Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население. К тому же я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. И объективно голос Донбасса — это не только их мнение. Ведь есть еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественного диалоговой платформы „Мир Донбасса“, в которой они должны быть вовлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минском площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины. Наше желание сегодня — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 . Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных безопасности и политических условий, нарушение Конституции Украины и международные стандарты демократических выборов — невозможно для нас. Особенно — теперь, когда сегодня российская сторона открыто информирует мир, в 2019 году на временно неподконтрольных частях Донбасса было выдано 125 000 российских паспортов».

И еще из выступления Зеленского в Мюнхене: «Хочу рассказать об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемым секторальным принципом. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает, что рано или поздно Украина придет к соглашению о патрулировании границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По словам Пристайко, тема патрулирования границ на Донбассе «постоянно вызывала, мягко говоря, оживленное обсуждение». Глава МИД Украины считает, что хорватская модель патрулирования может помочь. «История показывает, включая хорватскую историю, что рано или поздно подобный механизм был использован. Он неидеален, были трагические случаи во время этого патрулирования. Мы рассматриваем, как это сделать по примеру Хорватии, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно до того уровня, чтобы можно было провести выборы», - сказал Пристайко.

Итак, главный вопрос накануне новой нормандской встречи — выполнение минских соглашений всеми сторонами. Киев выдвигает требование — проведение выборов на Донбассе после возвращения контроля над российско-украинской границей. Москва уже много лет стоит на своем — прямые переговоры Киева с самопровозглашенными властями Донецка и Луганска.

Что же будет, если Москва не согласится на требования Киева?

Зеленский уже не один раз говорил о том, что у него есть планы на разные случаи и приход Андрея Ермака на должность главы офиса президента, видимо, часть одного из таких планов. Но турборежима ожидать здесь не стоит — как в вопросах глобальной безопасности о которых говорили в Мюнхене, так и с ситуацией на Донбассе от минус 10 до плюс 10 перейти за один день не получится.