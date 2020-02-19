Донбасс и hate speech в соцсетях: как примирить украинское общество?

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Вернется ли Донбасс в Украину, а если да, то на каких условиях? Как должны быть реализованы процессы реинтеграции и деоккупации? Как преодолеть внутренние противоречия, возникшие за годы вооруженного конфликта? На этих вопросах сосредоточены как дискуссии в политическом и экспертном секторах, так и общественное внимание. И если первая условная группа заинтересованных в обсуждении ситуации на Донбассе имеет возможность высказывать точки зрения на профессиональных площадках, то вторая – это население Украины, высказывающееся в соцсетях. Во втором случае беседы имеют характер перепалок, где нет места диалогу, есть лишь чередование мнений – и нередко взаимных обвинений. Альтернативные точки зрения, отличные от идей, продвигаемых теми или иным политическими силами, и поддерживаемых частью граждан, превратились в причину для споров и конфликтов, что привело к искусственной поляризации украинского общества, - по крайней мере, той его части, которая активна в социальных сетях. Например, в Facebook.

Ниже – скрины некоторых комментариев под интервью с преподавательницей из оккупированного Донецка.

Боевые действия на Донбассе, последствия конфликта, ситуация на неподконтрольной Украине территории вот уже почти шесть лет обсуждаются в соцсетях. Но важно понимать, что пользователи пребывают под постоянным влиянием ряда факторов, нередко искажающих восприятие информации, особенно, учитывая количество информационных поводов, и частоту, с которой они появляются.

Facebook стал источником новостей для значительной части украинской аудитории, здесь происходит коммуникация с чиновниками, здесь первыми «всплывают» информационные поводы, здесь высказываются лидеры мнений, журналисты, блогеры, политики. И здесь – негатив в комментариях и публикациях. В сущности, «тема Донбасса» превратилась в разменную монету на политической арене, а риторика зависит от того, с какой частью электората заигрывают те или иные политические силы, а, следовательно, нарастает и градус напряжённости в общении пользователей.

В социальных сетях темы конфликта на Донбассе и политики в отношении Донбасса, как и вопрос примирения общества, рассматриваются вовсе не через призму гуманитарных потребностей гражданского населения неподконтрольных Украине территорий. А ведь главное негативное последствие любого вооруженного конфликта – это гибель людей, страдания людей в зоне боевых действий, где нет доступа к государственным сервисам, где приходится преодолевать многочасовые очереди на КПВВ, где трудно, а порой и невозможно, закрыть даже базовые потребности, получить медицинскую помощь, связаться с правозащитниками и так далее. Люди утратили возможность реализовать одно из базовых человеческих прав – право на безопасность, а ряд украинских городов, попав под контроль так называемых «ДНР» и «ЛНР», превратились в места несвободы. Не легче и на подконтрольных Украине прифронтовых территориях: хотя украинские администрации и осуществляют там свои полномочия, но боевые действия несут людям не меньше страданий. К сожалению, эти факты отошли на второй план под натиском заявлений о том, что якобы более важными являются политические предпочтения граждан.

Ниже представлены примеры языка вражды. Эти комментарии опубликованы под постом в Facebook с фотографией людей в очереди на КПВВ.

Что именно пишут в соцсетях, какие претензии предъявляются жителям Донбасса и внутренне перемещённым лицам (переселенцам)? В основном, про «вы позвали войну», «вы не отстояли», «освобождайте свои города сами», «вы катаетесь за пенсиями». Очевидно, что такие заявления (кстати, написанные как под копирку абсолютно разными людьми) не несут никакой конструктивной составляющей. И получается, что в конечном счете участники подобных «дискуссий» сосредоточены отнюдь не на целостности Украины как государства, не на восстановлении ее границ, не на укреплении украинской государственности и примирении общества, а волей-неволей принимают участие в процессах совершенно противоположных.

Энрике Менендес, глава правления аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» и соучредитель гуманитарной организации «Ответственные граждане», отмечает, что причины возникновения подобных противоречий в украинском обществе следует рассматривать комплексно.

«В течение трех-четырех лет, с тех пор, как я начал обдумывать эту тему, моя мысль эволюционировала. Я пришел к выводу, что дело не только и не столько в Facebook: причин произошедшего – целый комплекс. Во-первых, необходимо понимать специфику социальных сетей, ведь их алгоритмы работают именно таким образом, чтобы общество фрагментировалось: сторонники одной идеи «окукливаются» в своем кругу общения, к ним не попадает другая точка зрения, и это не способствует диалогу. Во-вторых, в социальных сетях люди гораздо более активно и часто высказывают негатив, поэтому, когда ты читаешь комментарии, создается впечатление, что общество – очень злое. Получается, что человек с конструктивной позицией менее склонен высказывать свою точку зрения в социальной сети, не желая ее никому навязывать. Из-за этого создается ощущение дисбаланса. Пример – как было с президентскими выборами, накануне которых в Facebook мы видели преимущественно сторонников Петра Порошенко. Но, увидев результаты голосования, мы увидели, что это абсолютное меньшинство: просто большая часть народа либо не писала в Facebook, либо им не пользуется.

Я говорил о том, что за прошедшие несколько лет моя мысль эволюционировала, поскольку пришел к выводу, что все это имеет очень четкие политические последствия. Дело не в том, какие у нас точки зрения или механизмы общения, а в том, что так проявляется сбой в демократии, которая должна поддерживать политическую систему. На что влияют все эти точки зрения? Люди, которые общаются и пишут в Facebook, ходят на выборы, голосуют за какие-то политические партии. Получается замкнутый круг, когда партия, формируя свою идеологию, анализирует электорат в Facebook (здесь легче всего, поскольку не нужно заказывать дорогое социологическое исследование, достаточно просто почитать комментарии, чтобы найти свою нишу), а потом – начинают писать соответствующую программу, проводить какие-то активности. И люди таким образом находят партию, чья программа отражает их интересы. Замкнутый цикл.

Проблема не в том, что в Facebook высказываются разные точки зрения, а в том, что вся политическая система не сбалансирована. Так получается, что люди, не заинтересованные в примирении в глобальном смысле, не заинтересованные в реинтеграции Донбасса, используя медийные коммуникационные инструменты, мобилизуют свою базу поддержки, свой электорат, в том числе, и при помощи Facebook, поскольку здесь это легко сделать. Отсюда появляются язык ненависти, расчеловечивание, вброс ложных тезисов в информационное пространство. Все это – технологии медиаманипуляций, но уходят корнями они в чисто политическую систему. Так получилось, что финансово-промышленные группы или элиты, которые стоят за более радикально настроенным электоратом, оказались представлены и организованы в украинской политике гораздо лучше, чем те, кто полагается на электорат с умеренными взглядами.

Я считаю неправильным анализировать то, что люди пишут в социальных сетях, в отрыве от социально-политического контекста в стране. Следует показывать, что политическая ситуация, которая каким-то образом проецируется в Facebook, потому что это одни и те же люди, а Facebook «отзеркаливает» эту ситуацию обратно в политику. Попытки примирения людей в социальной сети не имеют никакого смысла, если политическая система не работает адекватно, если не работают принципы демократии, когда есть место всем точкам зрения. Диалог – это попытка сблизить точки зрения, но происходит и так, что одна сторона не желает этого делать, и считает диалог способом навязать свою точку зрения. А смысл на самом деле в том, чтобы слушать друг друга, относиться друг к другу с уважением и искать консенсус».

Елена Тараненко, медиаэкспертка, преподавательница, медиатренерка IREX, отметила, что в социальных сетях, не видя собеседника, люди высказываются гораздо более резко, чем глядя оппоненту в глаза.

«Социальные сети сегодня создают у человека иллюзию повышения собственного социального статуса, собственной экспертности. Чем тема более эмоциональная (а тема Донбасса, безусловно, является таковой для нас), тем легче человека включить через манипуляции в эмоциональные, мгновенные реакции, чаще всего связанные с сильными негативными эмоциями. Так мы оказываемся включенными в хейт спич, обижаемся и обижаем других людей. В соцсети это сделать, к сожалению, гораздо легче, чем в живом общении. Пространство виртуальное, да и собеседник наш может оказаться ботом, а эмоции настоящие. И последствия, в том числе и для всего общества в целом, могут быть очень серьезными, так как на основании такого «обсуждения» все чаще принимаются реальные жизненные решения. Для меня здесь единственный возможный выход – повышение собственной медиаграмотности, понимания тех механизмов и инструментов, с помощью которых сконструирована для нас такая «реальность», наполненная обобщениями и агрессивными стереотипами. На тренингах по инфомедийной грамотности в IREX мы учимся идентифицировать такие маркеры манипуляций, говорим о способах защиты от них. Например, давать себе определенную паузу, когда хочется что-то очень эмоционально прокомментировать, спросить себя: ваша ли это эмоция?

К сожалению, ситуация на Донбассе, особенно отношение к мирным жителям оккупированных территорий и переселенцам из Донбасса, информационно наполнена в основном не фактами, а предвзятым отношением, обобщением. Так легко вызывается ненависть, эмпатию же формируют детали, факты. Среди правил конфликт-чувствительной журналистики есть одно, которое мне очень близко: всегда думайте о последствиях своей публикации, будьте готовы взять на себя ответственность за эти возможные последствия, за ту реакцию, которую ваш материал может вызвать. Да, не все мы журналисты, но в век социальных медиа мы – авторы своей реальности, а значит – и своей ответственности за то, какова она».

Между тем, по мнению правозащитницы, менеджерки по адвокации Центра прав человека «ZMINA» Алены Луневой, не стоит переоценивать роль социальных сетей в расколе украинского общества, поскольку они не отражают мнений всех граждан, ведь есть люди, которые и вовсе не пользуются социальными сетями.

«У меня нет ощущения, что социальные сети раскалывают общество надвое. Есть ощущение, что в Facebook в комментариях идут «стенка на стенку». Но Facebook не отражает реальную ситуацию в Украине, что, собственно, и продемонстрировали прошедшие президентские выборы. Кроме этого, есть люди, которые пользуются другими социальными сетями, есть люди, которые не пользуются ими вообще. Социальные сети – это удивительное место, где мнение эксперта и мнение человека, который крайне далек от обсуждаемого вопроса, имеют одинаковый вес. В соцсети очень легко манипулировать общественным мнением, например, создавая «ботофермы». Мне, довольно смешно видеть журналистские материалы под заголовками «пользователи соцсетей раскритиковали» того или иного политика, и со скринами комментариев с «критикой». Это несерьезно, как минимум. И если поискать получше, то можно найти ровно противоположную позицию», - говорит правозащитница.

По ее мнению, алгоритмы создания «общественного мнения» в социальных сетях работают «абсолютно не так, как на самом деле формируется общественное мнение за пределами социальных сетей».

«Думаю, что конкурировать с людьми, которые располагают ресурсами для оплаты ботов в соцсетях, попросту невозможно; поэтому профессиональном сообществу следует меньше ориентироваться на социальные сети в по-настоящему важных и сложных вопросах, таких, как прекращение войны, примирение, реинтеграция. Если говорить о блогерах, то среди них есть большое количество тех, кто при обсуждении вооружённого конфликта подвергают резкой критике любые мирные инициативы, и президентские в том числе. При этом, разные мнение – это нормально для демократического общества, как и открытые дискуссии сторонников разных позиций. И критика власти – это нормально. С другой стороны, какой-то более-менее качественной общественной дискуссии на острые темы (деоккупация, план реинтеграции, выборы на ныне оккупированных территориях Донбасса, амнистия) тоже нет», - подчеркнула правозащитница.

Лунева добавила, что, кроме отсутствия конструктивного обсуждения, есть и другая не менее важная проблема – по мнению правозащитницы, это «неэффективная коммуникация со стороны Офиса президента как центра принятия решений вопросов, связанных с деоккупацией и реинтеграцией, что очень негативно влияет на восприятие этих инициатив в обществе».

«Удивительно, насколько люди, пришедшие из бизнеса, строящегося на коммуникациях (президентская команда – ред.), недооценивают качество и возможности коммуникации. Поэтому мы имеем то, что имеем: все слова Владимира Зеленского, которые так или иначе связаны с прекращением войны, разносятся со скоростью света, но мы получаем только обрывки информации, которые не имеют особого смысла без понимания общей картины и конечной цели, ради достижения которой эти шаги предпринимаются. А хотелось бы понимать, что вообще происходит, какой у нас план и куда мы идем? И я думаю, не только мне. Все важные вопросы, связанные с будущим нашей страны в контексте прекращения конфликта должны быть результатом широкого обсуждения с представителями разных групп (пострадавшее население, в том числе на оккупированной территории, участники АТО, переселенцы, представители бизнеса и другие). К этому процессу стоит привлекать и блогеров, ЛОМов, даже если они не поддерживают условную линию президента. Необходимо подробно и доходчиво объяснять те или иные шаги и инициативы, - с пониманием того, что эти люди влияют на свою многочисленную аудиторию», - резюмировала Алёна Лунёва.

Анализируя характер публикаций и комментариев в социальных сетях, важно понимать, что украинское общество с начала аннексии Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе живет в состоянии перманентного стресса: люди теряют на войне близких, рвут связи, расходятся во мнениях, становятся заложниками политических игр. Украинское общество не было готово к войне, как не были к ней готовы ни одно из обществ и ни одно из государств, ее переживших. Активные попытки построения гражданского общества, исповедующего принципы демократии, встречают столь же активное противодействие, особенно обострено восприятие тем, связанных с Донбассом: реинтеграции, деоккупации, дипломатического урегулирования конфликта, мирных инициатив. Между тем, выход может быть, как в детальном разъяснении шагов власти, так и в повышении уровня медиаграмотности населения, в создании качественного контента. Возможно, это помогло бы обществу видеть ситуацию в целом, а не какую-то одну ее сторону, - как и оценивать риски дальнейшего углубления и усугубления поляризации и противоречий на фоне активного вооружённого конфликта и оккупации части украинских территорий. Ведь обществу, не раздираемому противоречиями, гораздо легче справляться с вызовами и рисками, которые несет наше непростое время.

Марина Курапцева, независимая журналистка