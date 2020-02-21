Россия после 2024 года. Возможные сценарии развития и будущее Донбасса

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Во время Конференции по безопасности, прошедшей в Мюнхене 14-16 февраля, Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOIS) представил к обсуждению четыре возможных сценария развития ситуации в России к 2024 году. Эта организация известна в Украине своими социологическими опросами, которые они проводят в Донецке и Луганске.

Сценарии построены на анализе группы факторов, таких как:

показатели, связанные с Путиным: здоровье, уровень олигархической поддержки;

политические показатели: разнообразие элиты, популярность президента, восприятие ситуации на Донбассе;

экономические показатели: стоимость конфликтов, прогресс или стагнация, цены на нефть;

технологические показатели: перспективы использования возобновляемых источников энергии, новые информационные и коммуникационные технологии, искусственный интеллект, социальные сети;

социальные показатели: эмиграция, демографические тенденции, социальная поляризация, ожидания молодежи;

«джокер» (непредсказуемые факторы): стихийные бедствия, технологические шоки, революции.

Из множества возможных путей группа аналитиков отобрала четыре по двум главным критериями - уровень социальной стабильности и характер отношений с западными странами.



Следует отметить, что развитию или прекращению конфликта на Донбассе уделено внимание в каждой из предлагаемых моделей. Поэтому мы представляем их для вашего ознакомления.



Золотой орел. Высокая социальная стабильность и сотрудничество с Западом



Российские лидеры меньше фокусируются на «Великой отечественной войне» как источнике нациестроительства, меньше - на спорном прошлом и больше на будущем.



Как это произошло? Несколько важных моментов перед президентскими выборами 2024 года продемонстрировали элите, что необходимо сделать потребности населения настоящим приоритетом политического процесса. Местные выборы-2020 и выборы в Госдуму-2021 продемонстрировали снижение поддержки партии “Единая Россия” и утвердили на политической арене новые оппозиционные партии. Также продолжает свою деятельность “старая” оппозиция - либеральные демократы и коммунисты.



К 2021 году снижение уровня стандартов жизни и процветающая коррупция привели к серии протестов населения, направленных прежде всего против правительства Михаила Мишустина. В связи с этим предприняты мучительные, но необходимые меры - снижение социальных расходов, жесткая налоговая дисциплина и сокращение ряда непродуктивных национальных проектов. Укрепляется левая оппозиция - коммунистическая партия в сотрудничестве с профсоюзами.



На выборах 2021 года провал «Единой России» не произошел только благодаря высокой личной популярности Владимира Путина. Его рейтинг даже возрос в связи с конституционной реформой 2020 года, утвердив его на позиции «отца нации».



Реформированное законодательство становится более разнообразным, инструментом давления на власть становятся мирные протесты. Парламент усиливает контроль над силовыми структурами.



Госдума продвигает административную реформу. Идея федерализма продуктивно трактуется как распределение власти и усиление местного администрирования. Децентрализация оборачивается не хаосом и распадом, а консолидацией российского общества. Усиливаются горизонтальные связи между регионами.



Пожары в Сибири и реакция правительства на них оказались поворотным моментом в истории. Для преодоления экологических и политических последствий катастрофы власти пришлось работать рука об руку с местным населением и активистами.



Петр Преображенский, банкир-миллионер, остающийся в хороших отношениях с Кремлем и в то же время критикующий его, оказывается подходящим кандидатом для всех сторон. Его к должности заботливо готовит сам Путин.



С помощью Владимира Зеленского, не единожды демонстрирующего желание как можно быстрее прекратить военный конфликт на Донбассе, Путин соглашается на деэскалацию конфликта и выполнение Нормандских соглашений. Возвращение оккупированных территорий под контроль Украины и их успешная реинтеграция приводят к снятию санкций с России.



В то же время вопрос Крыма не решен. Отношения Украины и России остаются сложными.



Приезд Эмманюэля Макрона на парад 2020 года в Москву сигнализирует о его стратегии примирения между Европейским Союзом и Россией. Путин рассматривает ЕС как предсказуемого партнера. США не входит в этом вопросе в конфронтацию со своими европейскими партнерами.



Напряженный орел. Высокая социальная стабильность и конфронтация с Западом



На выборах 2024 года президентом был избран Максим Троицкий, в публичных выступлениях подчеркивающий свою связь с наследием Владимира Путина. Институт президентства остается центром российской политической системы, но в то же время недавно внесенные поправки в Конституцию перераспределили баланс власти в сторону парламента и новосозданного Государственного совета, возглавляемого Путиным.



Протесты редко собирают больше нескольких тысяч человек.



В Архангельске открывают хипстерские кафе, электроавтобусы ездят по улицам Братска, в Бурятии строят новые школы. Вторая очередь Северного широтного хода (железнодорожной магистрали) достроена вовремя, тем самым обеспечен доступ к газовым месторождениям Крайнего Севера. Коммунисты и либеральные демократы остаются в роли управляемой правительством оппозиции.



В широком смысле Россия репрезентирует себя как государство возрастающей силы. Сирия повержена, Москва сохраняет и даже усиливает свой статус лидера на Ближнем Востоке. Давление США на Китай утвердило баланс отношений между ним и Россией. Среди элиты растет беспокойство насчет возможной хрупкости нынешнего положения. Коренные проблемы в экономике и управлении не решены. В то же время деньги в большом объеме тратятся на преодоление последствий этих проблем.



Как это произошло? Знаком грядущих изменений стало приглашение в 2022 году на должность заместителя председателя правительства полковника Максима Троицкого на следующий день после получения им второй Звезды героя РФ. Первый орден он получил за службу в Сирии, а второй - за эвакуацию российских граждан из Рияда во время гражданской войны, которую Россия не начинала, но поддерживала.



Офицер без конкретного политического опыта, но с выдающимися личными качествами, прихожанин и семейный человек, сын которого служит в полиции - именно такой лояльный и компетентный приемник необходим Путину.



Россияне гордятся страной, "вставшей с колен" на международном уровне. Но в целом они не так счастливы, как сохраняют статус кво. Альтернативы среди оппозиции не видно. Государство репрессивно, как и всегда, но действует умнее. Зачем протестовать, если Нацгвардия производит съемку толпы дронами и потом опознает протестующих с помощью новейшего программного обеспечения. Ты можешь не быть избит полицией на сегодняшнем марше, но завтра получишь огромный штраф и потеряешь работу. Зачем постить что-то, критикующее власть, если правительство научилось быстрее и эффективнее удалять и блокировать учетные записи.



Это не общественное одобрение и счастье, несмотря на некоторую экономическую стабильность и череду фестивалей и празднований. Это скорее атомизация и разочарование. Люди высказываются дома, но не видят способов повлиять на политическую ситуацию публично. Вместо этого они концентрируются на улучшении собственной жизни. Это выглядит как стабильность, но некоторые представители элиты уже называют ситуацию брежневизмом 2.0.



Внимание общества сфокусировано на том, что предвещает правление Троицкого. Отсутствие у него политического опыта дает ему широту возможностей. Троицкий подчеркивает важность верховенства права, что многими трактуется как знак того, что имущественные права олигархов, а также Путина и его семьи, останутся нетронутыми. Он также говорит о новой главе в истории России, что порождает одновременно и страхи, и надежды в обществе.



После 24 лет правления Путина восхождение Троцкого несет противоречивых ожиданий и риск разочарования. В воздухе чувствуется надежда, но обычно это надежда, а не отчаяние, подпитывает революции.



Раненый орел. Низкая социальная стабильность и кооперация с Западом



В 2024 году Екатерина Надежная становится первой женщиной на посту главы российского государства со времен Екатерины II. Беспокойство относительно внутренней нестабильности объединило политическую элиту вокруг уменьшающих риски стратегий. Социальная нестабильность и следствие низкая управляемость являются ключевыми проблемами для российского руководства. Протесты становятся новой нормой и касаются прежде всего местных проблем



Надежная публично обсуждает результаты социологических исследований, согласно которым дорогостоящие внешнеполитические акции все менее популярны среди населения. Согласно опросам, они отвлекают внимание и ресурсы от внутриполитических проблем, таких как снижение реальных доходов, социальное неравенство и напряженность между центром и периферией относительно распределения бюджетных средств.



Как это произошло? Региональные и местные выборы 2020 года и парламентские - 2021 года продемонстрировали ограниченные возможности Кремля к регулированию социальных и местных проблем без превращения рассеянного недовольства в последовательную политическую позицию. Политика превратилась в процесс ситуативного построения коалиций. Сочетание целевых социальных расходов и периодических репрессий сдерживает мобилизацию протестующих. Репрессии применяются в ограниченном режиме, чтобы не поддавать опасности новое сближение с Европейским Союзом.



Возможность этого сближения открылась в результате внутри- и внешнеполитических разногласий внутри ЕС, а также вследствие экономического прагматизма как со стороны ведущих европейских правительств, так и России. Российские неправительственные организации разочарованы отсутствием поддержки со стороны Запада и не знают, на кого теперь могут рассчитывать в своей борьбе против Кремля. Все стороны политического процесса оценивают текущую ситуацию его как ненадежную. В то же время, каждый оценивает потенциальные потери в случае необходимости атаковать действующую систему как слишком высокие.



Уровень эмиграции молодых профессионалов становится заметным и широко обсуждается в обществе. Каждый второй россиянин знает минимум одного эмигрировавшего соотечественника. Это, а также упрощение визовых процедур и увеличение количества поездок заграницу открывают новые каналы информации и определяют новые ожидания относительно стандартов жизни в России.



Отсутствие сплоченности среди западных политиков и переизбрание Дональда Трампа повлияли на российскую внешнюю политику. Снижение военных трат и видимые шаги к компромиссу на Ближнем Востоке и в Украине продемонстрировали определенный уровень ответственности российских лидеров. Москва сигнализировала о своем намерении сконцентрироваться на внутренних проблемах и улучшить отношения с Западом. Отношения с Китаем остаются прагматичными и осторожными, ограничивающими влияние Китая на российскую экономику, в частности на Дальнем Востоке.



Внедрены несколько существенных реформ. Новые лидеры рекрутируются преимущественно из Сибирского экономического региона. Вместе с языком технократической компетентности внедрен также нарратив, ставящий своей целью избавление от различных видов неравенства, снижение социального напряжения и перестройку государственного наследия.



Возрастающая глобальная фрагментация власти, включая расхождения между ЕС и США, расхождения внутри ЕС и усиление Китая, сделала обычный западный подход к отношениям с Россией невозможным. Москва использует это для маневра в отношениях с ЕС в целом и с отдельными государствами внутри ЕС.



В то же время для ЕС оказалось невозможным продолжать общие экономические санкции, связанные с войной в Украине. В связи с этим Россия сблизилась с отдельными членами ЕС. В Германии правительство впервые сформировано на базе коалиции христианских демократов и «зеленых». Канцлер Аннагрет Крамп-Карренбауэр придерживается критического взгляда на взаимоотношения с Россией и в то же время поддерживает их, чтобы не остаться в тени доминирующей Франции.



Реальное стратегическое партнерство не выстроено. Переизбрание Трампа привело к эскалации в отношениях с Китаем и Ираном. ЕС не смог сформулировать последовательную позицию по этим глобальным вызовам из-за внутренних разногласий и оставался неловко зажатым между глобальными державами.



Путин мог остаться президентом на следующий срок, внеся соответствующие коррективы в Конституцию. Но решил не делать этого, тем более, что новосозданный Госсовет не ограничивает его по срокам полномочий и влиянию. Передачу власти Путин координирует в сотрудничестве с давним главой ФСБ Сергеем Нарышкиным. Силовики остаются влиятельной силой в государстве. Вторая значимая группа в государстве - молодая региональная элита, приведенная к власти Надежной. Каждая из этих групп может со временем составить угрозу для системы, созданной Путиным.



Кричащий орел. Низкая социальная стабильность и конфронтация с Западом



Летом 2025 года министр внутренних дел России Игорь Стрельцовский, который также возглавляет Партию русских патриотов, предпринимает немедленные и решительные действия, чтобы остановить нарастающую волну уличных протестов. Протесты вызваны падением уровня жизни в России. Действующий президент Сергей Шойгу не сумел справиться с ухудшением ситуации и через несколько месяцев уходит в отставку по состоянию здоровья. Федеральная Ассамблея приглашает Стрельцовского на должность и.о. президента.



В ближайшее время Кремль также отправляет в отставку тех губернаторов, которые оказались не способны поддерживать стабильность в отведенных им округах.



Вступив в должность, Стрельцовский использует привычную риторику угрозы национальному благоденствию. Войска в огромном количестве переброшены на границы с Украиной и Грузией по причине якобы угрозы с их стороны в связи с приближающимся вступлением в НАТО. Оба государства в ответ разрешают расположиться на своей территории армиям Альянса.



Как это произошло? На ситуацию повлияли два ключевых фактора. Первый - комплекс внутри- и внешнеполитических обстоятельств, определяющих российскую политику. Важное влияние оказали новый виток коррупции и демографический кризис, которые усугубили расхождения между центром и региональными элитами. Во внешней политике сыграли свою роль избрание президентом США демократа Элизабет Уоррен и потеря Россией своих позиций в Грузии и Украине в противостоянии с НАТО. Решение Альянса о присоединении новых членов в 2021 году произошло сразу после согласия России выполнить условия Минских соглашений, вернув Украине контроль над еу восточными границами. В связи с этим этнические патриоты обвинили действующее российское руководство в нерешительности и вышли на массовые протесты с призывом «Спаси Россию или погибни!».



Второй фактор - быстрое замедление мировой экономики. Ухудшение экономических условий привело к расколу внутри элиты к концу 2022 года. Образ Путина как главного стратега раз и навсегда разрушен. Его ланы по управлению передачей власти оказались нереальными в таких кризисных условиях. Цены на нефть и газ упали до крайне низкого уровня в 15 долларов за баррель.



В начале 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу был официально представлен как единственный преемник президента. Путин предпринял шаги в 2020 году, чтобы уравновесить полномочия президента, повысив роль парламента и Государственного совета, в котором в будущем будет сосредоточена его власть. Идея Кремля состояла в том, чтобы продемонстрировать устойчивость внутри и снаружи, выдвинув относительно популярную и сильную личность. Прореформенные и прозападные голоса, вроде бывших министров Алексея Кудрина и Германа Грефа, а также видные бизнесмены и высокопоставленные чиновники оказались в стороне от смены технократических премьер-министров, начиная с назначения Михаила Мишустина в начале 2020 года.



Запад, более решительно возглавляемый США при новой демократической администрации, не рассматривается как важный потенциальный будущий экономический партнер для России. Антизападная пропаганда стала общепринятой среди россиян. В обществе поддерживается впечатление, что Россия постоянно подвергается унижениям в отношениях с западными странами. Эта же риторика используется для объяснения провалов внешней политики относительно Украины. После 2021 Россия также вынуждена свернуть свои действия в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Только две военные базы остаются действующими в Сирии. Дорогостоящая внешняя политика уже не получает одобрения внутри России.



Ухудшение экономического положения, падение уровня доходов, усиления социального неравенства приводят к расширению географии протестов. Путин теряет свой авторитет, ближайший круг убеждает его передать власть лояльному кризис-менеджеру, каким в то время видится Шойгу. Первые месяцы президентства Шойгу проходят в условиях углубляющегося экономического кризиса и ухудшающихся отношений с Западом и США. Президент США требует разрешения ситуации на Донбассе.



Попытки перевести эту напряженность в призывы к патриотической солидарности в России не были услышаны. Большинство россиян были рады тому, что Россия ушла с Ближнего Востока и выступили за прекращение войны на Украине. Вместе с тем, Шойгу чувствует свою неспособность преодолеть общественное разочарование и уходит в отставку.