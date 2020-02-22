«Донбасс – это не только терриконы». Как с помощью современного искусства разрушить стереотипы

Фото: Евгений Бражко

Три года назад несколько креативных и инициативных людей создали в Донецкой области общественную организацию с интригующим названием «Майстерня ідеї». Ребята начинали с изделий из дерева, но постепенно вышли за рамки прикладного творчества.



«Майстерня ідеї» объединила журналистов, художников, фотографов и операторов, которые работают в местных и всеукраинских медиа. Ребята устраивают различные перформансы и выставки, участвуют в фестивалях, работают над созданием социальной рекламы.



«Мы хотели доказать, что Донецкая область - это не только шахты и терриконы, но регион с богатой культурой и историей», – говорит лидер организации Евгений Бражко.



Периодически проводят тренинги для бизнеса, медиа и общественных активистов. Деятельность общественной организации давно вышла за географию региона. С нового года менеджеры «Майстерні ідеї» появились в Киеве и Львове. На очереди Ивано-Франковск.



Костяк организации – это жители Покровска и Мирнограда. Ребят часто приглашают на различные фестивали для создания инсталляций. К примеру, локации «Майстерня ідеї» были представлены на фестивале уличной музыки в Новогродовке, Дружковском Urban Fest, фестивале «Ucrazyans». Периодически ребята участвуют в фестивале «З країни в Україну» и многих других.



Сейчас команда «мастеров» активно продвигает современное искусство в городах Донецкой области. Одно из последних мероприятий – это интерактивная выставка местных художников в Покровске, которую они организовали и провели в тандеме с «Галереей «Перформанс» (объединение непрофессиональных художников-авангардистов). Площадку предоставил местный бизнесмен Николай Головко.

Фото: Евгений Бражко

На выставке были представлены картины и инсталляции на тему «Потребление», которые раскрывают проблемы современного человечества. По словам Евгения Бражко, идея направлена на то, чтобы привлечь внимание общественности к охране природных ресурсов. В современном мире люди потребляют неэкономно. Ради сохранения планеты от многих вещей можно отказаться. К примеру – это изделия из кожи и меха животных.

Фото: Евгений Бражко

В центре зала, возле колонны, шуба на манекене, залитая красной краской. Таким образом художники решили выразить протест против убийства животных. Мода меняется, изделия изнашиваются, поэтому зверофермы процветают. Кроме инсталляций художники представили серию рисунков в защиту животных. Эскизы сделаны в красно-черных тонах. Работы достаточно эпатажны, с возрастным ограничением 18+.

Фото: Евгений Бражко

«Мы не хотели эпатировать публику. Просто старались обратить внимание, что сотни тысяч зверей с ценным мехом убивают в угоду потребителям. Хотя от натурального меха можно отказаться. Сейчас есть современные технологии, которые имитируют натуральных мех и носятся такие изделия гораздо дольше», – комментирует художница Светлана Гордиенко.



Из манекена выспалась куча мусора, все то, что используют люди в своей жизнедеятельности. Так организаторы выставки показали, что человек самый главный потребитель на планете. Поэтому ответственность за ее загрязнение лежит на людях. Еще одна тема, которую отразили современные художники – это потребление информации.

Фото: Евгений Бражко

«Люди очень подвержены влиянию посредством пиар-технологий. Телевизор с серыми полосами символизирует зомбирование человека. Если разрекламировать, что это интересно и нужно, то люди готовы часами смотреть на серые полосы зомбоящика. Этой инсталляцией мы хотели показать, что всю информацию нужно фильтровать», – комментирует Евгений Бражко.



Пожалуй, самой обсуждаемой и самой эпатажной стала инсталляция «Свежее мясо». Идея принадлежит Александру Гринь, создателю авангардного движения «Галерея «Перформанс».

Фото: Евгений Бражко

Александр считает, что продажа людей тоже своего рода потребление. «В современном мире люди потребительски относятся к друг другу. Эта инсталляция только на первый взгляд может показаться кровавой. На самом деле каждый день происходит предательство. Кто-то использует другого человека в корыстных целях. Люди продают людей», – говорит Александр.

Фото: Евгений Бражко

Начинания инициативных людей, которые продвигают современное искусство на Донбассе, поддержал предприниматель Николай Головко. Он предоставляет свой офис для встреч и занятий. Во время подготовки выставки организаторы могли здесь обсудить свои планы, разместить необходимый инвентарь.



«Выставка довольно непривычная, но люди очень заинтересовались. Это здорово, что молодежь не боится высказать свое мнение, пусть даже таким эпатажным способом. Именно смелые люди двигают прогресс и возможно эти ребята в будущем станут новыми лидерами, которые изменят жизнь нашей страны. Мы собираемся поехать в Харьков на фестиваль социальных инноваций Plan B, возможно привезем свежие идеи, – комментирует Николай Головко.



Выставка продлилась всего три часа и за это время ее посетили около ста человек. Среди посетителей директор Покровского исторического музея Ангелина Рожкова. Городской музей уже имеет опыт работы с современными художниками, осуществил несколько интересных проектов, в том числе с активистами «Галереи «Перформанс».

Фото: Евгений Бражко

«Очень радует, что появляются такие выставки, инициатива создания которых исходит от самих жителей. Тема «Потребление» из ряда тех, которые должны публично обсуждаться в европейском обществе. Такие мероприятия являются действенным инструментом оживления культурной жизни региона, и как потребитель культурного продукта я готова их посещать. Музей также открыт для сотрудничества», – комментирует Ангелина Рожкова.



В планах у членов «Майстерня ідеї» расширить выставку и не ограничиваться только одной темой. Мастера собираются в поездку по городам Украины. А пока организация налаживает выпуск полиграфической продукции о Донецкой области. Они хотят поломать стереотипы относительно исключительно промышленного статуса региона и распространить знания об интересных местах и успешных активистах, которые меняют жизнь в регионе.