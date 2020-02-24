Как живут переселенцы в Одесской области

Одесса и область — не самое популярное место, где оседают вынужденные переселенцы с востока Украины. Эта часть Украины даже не входит в пятерку. Тем не менее, сегодня здесь в Одесской области проживают более 36 тысяч переселенцев из Донбасса. Кто-то уже закрепился на новом месте, кто-то продолжает бороться за лучшую «жизнь с чистого листа». Главной проблемой большинства этих людей, как и переселенцев в других регионах Украины, стало жилье.



София Маркина с сыном приехала из Горловки в августе-2014. Выбор пал на Одессу, как на многонациональный, крупный город.



«Когда приехали сюда – нам помогли волонтеры. На тот момент давали адреса людей, которые были готовы помогать. Нас взяла семья, в которой было трое детей, дали нам с малым комнату. Замечательная семья, мы жили четыре месяца у них», — рассказывает женщина.



Когда удалось устроиться на работу и возобновить соцвыплаты, семья стала арендовать жилье.



До 2016 года София с сыном сменили не одну квартиру. Цены повышались, все деньги уходили на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Так они оказались на Успенской, 4.



«Сквоты», поселения и громады



Переселенцы на Успенской, в здании бывшего общежития порта, появились в 2016 году после ночевок-митингов в палатках под горисполкомом. Сейчас здесь проживает около 120 человек, 20 из них – участники АТО.

Помещения, которые за четыре года обжили переселенцы, чиновники с самого начала называли аварийным. Также областная власть с 2016 года отмечает прессе, что дом «захвачен» людьми самостоятельно, то есть они живут там без разрешения областной власти. Сами жильцы дома так не считают — если дом находится в коммунальной собственности, значит он принадлежит громаде. Вся эта территория находится на балансе коммунального предприятия «Облтрансбуд». Дом на Успенской-4 действительно нельзя назвать идеальным местом для жизни, но люди смогли привести его в порядок, правда, пока без капитального ремонта. Переселенцы говорят, что это их новый дом, для некоторых, возможно, временный. Но они готовы честно оплачивать коммунальные услуги, в которых нуждаются, как и все современные городские жители. Однако жильцы дома уже несколько лет не могут заключить договоры на оплату коммунальных услуг.



«Облсовет выделяет из бюджета деньги на оплату электроэнергии, передает их коммунальному предприятию "Облтрансбуд" и оно погашает задолженность. Мы писали письма предприятию неоднократно с просьбой заключить договор с жильцами. Они отвечали нам, что мы неплатежеспособные, что это не в их компетенции — 100 отговорок просто. Это замкнутый круг: мы пишем в область, они пишут обращайтесь в “Трансбуд”, мы пишем в Трансбуд – они пишут обращайтесь в область», — рассказывает Юлия Пятаченко, другая жительница Успенкой, 4.



Сейчас перед переселенцами стоит вопрос оплаты за воду и водоотведение. В феврале 2019 года они создали обслуживающий кооператив «ЖК Успенка» и подали заявление в водоканал для заключения договора об оплате.

«Сначала они согласились, потом выяснилось, что у нас нет правоустанавливающих документов на данное здание и нам отказали. Пару дней назад созвонились с представителями из облсовета и нам сказали, что отрезать воду не будут и они будут рассматривать как решить этот вопрос», — рассказала Юлия Пятаченко.

Сама женщина с ребенком приехала в Одессу в 2014 году из города Ровеньки Луганской области. До войны она тут училась и время от времени работала.



«Собрались и приехали, когда началось вот это все непонятное, ребенок маленький, страшно. А здесь какие-то друзья. Когда приехали – жили на базе отдыха знакомых “Чабанка”. Знакомые в 2014 году принимали переселенцев. Полгода там жили около 100 человек», — рассказывает она.

Обе переселенки занимаются общественной деятельностью. София основала с подругой из Луганской области объединение инициативных переселенцев «Гарні люди». А Юлия — глава общественной организации «Донбасс-Одесса».



Все, что власти могли предложить переселенцам как альтернативу заброшенному дому на Успенской – социальное жилье в поселках. Людям предлагали пожить в санатории в Сергеевке, в селах Борщи, Александровка и Степовое.



Большинство переселенцев отказались и от Сергеевки, и от Борщей. Причина – состояние зданий, отсутствие работы в этих населенных пунктах и инфраструктуры.

«Самая большая комната там [в Борщах] – 12 квадратов. Одна четырехкомфорочная плита на этаж, и один бытовой холодильник. Местные работают все в основном в Одессе, потому что там глухомань. У людей соломенные крыши до сих пор. Конечно, от Борщей мы отказались», — говорит Юлия.



Когда переселенцы съездили и посмотрели здание в Александровке, то выяснилось, что жить там они не смогут.



«Нам сказали, что там двухэтажное здание, его можно отремонтировать и нормально жить. Мы поехали посмотреть, что это за здание. Первый шок был, когда мы поняли, что здание находится не за забором психбольницы, а на территории. И это бывший цех, где больные шили матрасы, нежилое помещение. Стены без крыши, лестничные пролеты поломанные. Полуразваленное здание. Его проще снести», — говорит Юлия.



В Степовом обещали отремонтировать в 2017 году бывшее общежитие училища, но больше туда переселенцев не звали.



Еще переселенцы живут в поселке Фонтанка. Там они заняли четырехэтажный корпус заброшенной школы-интерната. За свой счет провели коммуникации, сделали ремонт. За электричество оплачивают, как предприятие.

Фото: Одесса.Online

Фото: Одесса.Online

Еще одно поселение — в селе Маяки. Его создал благотворительный фонд «Добрый самаритянин». Здесь живет около 50 человек, среди которых несколько одиноких пожилых женщин, женщин с детьми и людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Громаде принадлежит большая теплица и несколько ульев.



Для переселенцев, как и для одесситов



Как рассказала директорка департамента семейной и социальной политики Одесской ОГА Лилия Коваленко, единственный вариант для переселенцев, который пока может предоставить область, это Борщи. Сейчас там живет 15 переселенцев, но новых жильцов там пока не поселяют.



«В Борщах сейчас даже не предлагаем, потому что там сломалась водопроводная башня. Там сейчас проблемы с водой», — говорит чиновница.



Также она рассказала, что областных программ по жилью для переселенцев нет. Каждый населенный пункт решает эту проблему по-своему.



У города тоже отдельных масштабных программ для переселенцев нет. По словам заместительницы директора департамента труда и соцполитики Одесского горсовета Татьяны Викован, переселенцы могут пользоваться всеми соцуслугами, которые доступны и одесситам.



«У нас есть соцпроекты, на которые мы выделили 30 тысяч гривен… ВПО, которые находятся в сложной жизненной ситуации, таких около 900 человек, стоят в терцентрах на учете. Они получают социальную помощь – горячий обед, дети к новому году получили подарки из Германии. Есть материальная помощь на оздоровление, на социально-бытовые услуги», — рассказывает Викован.



В октябре 2019 года одесский мэр Геннадий Труханов распорядился создать рабочую группу по вопросам формирования комиссии по учету внутренне перемещенных лиц и предоставления им жилья.



Как рассказал сотрудник департамента городского хозяйства Одесского горсовета Виталий Чернига, комиссия пока еще не заседала – собирают всех желающих принять участие.

Город предоставил двум семьям муниципальное жилье.



«Одна семья – три человека, двое несовершеннолетних, а вторая – пенсионеры, у которых на содержании ребенок-инвалид», — говорит Чернига.



Доступное жилье и ипотека под 3%



Всего в прошлом году «Держмолодьжитло» обеспечило работу трех общегосударственных программ – «Доступное жилье» (для ВПЛ, участников АТО / ООС и иных категорий), «Ипотека под 3%» (только для ВПЛ и участников АТО / ООС), кредитование молодежи за счет уставного капитала Фонда. Воспользовались этими программами и в Одесской области, правда немногие.



Как рассказал директор Одесского регионального управления «Держмолодьжитло» Олег Анистратенко, программой «Доступное жилье» в области воспользовались 42 человека, по другим программам 12 человек, из которых восемь – оформили ипотеку под 3%.



Программой «Доступное жилье» воспользовалась переселенка из Донецка Оксана Самусева. Женщина с семьей выехала в 2014 году. Сначала жили в Мариуполе, потом — в Днепродзержинске. Затем в 2016 году Оксана нашла работу в Одессе.



О программе она знала еще до того, как открыли возможность зарегистрироваться.



«Стали на очередь через две недели, после как заработала программа. Сложностей не было. Мы пришли в очередь, перед нами были несколько человек. Квартиру нашла в Киевском районе города», — рассказала женщина.

Сын координатора Коалиции переселенцев юга Украины в Одесской области Виктора Демешко оформил ипотеку под 3%. Переселенец из Донецка хотел сделать это на себя, но не подошел по возрасту. До того, как приехать в Одессу, он с семьей жил в Мирнограде.



«Самое неприятное, что было дано три дня всего. 3 декабря был первый день. Сын поехал, в 8:45 он был 16-й по списку. В Киеве, говорят, дежурили неделю, круглые сутки там вообще кошмар, что творилось. Одесса как-то снисходительно отнеслась, будем считать повезло. Почему мы были практически первыми в очереди? Потому что люди понадеялись на электронное анкетирование. И сервер "лег" из-за наплыва. Те, кто лично пришли, те и попали в этот список», — говорит Демешко.



К программе готовились заранее – поэтому пакет документов был уже на руках. Именно поэтому, считает он, они и успели подать в эти три дня.



Мужчина предостерегает – среди сложностей не только найти деньги на первый взнос и собрать документы. Не просто найти квартиру, которая соответствует всем условиям.



«Нам сказали, что самостоятельно вы не найдете квартиру. Потому что есть ограничение — срок сдачи дома не более 25 лет, стоимость квартиры из расчета количества членов семьи. Предельная стоимость квадратного метра — 21 тысяча гривен, площадь на члена семьи 21,5 квадратных метров + 10,5 квадратных метров жилого. Вот эти три условия. Нужно найти порядочного риелтора, который может с этим помочь. Особенность этого договора ипотеки — он привязан к гривне. И выплачиваешь ты ее в течение 25 лет в гривне. А моему знакомому сделали привязку к доллару. И человек "пролетел"», — рассказал мужчина.



За квартиру в Киевском районе Одессы он будет выплачивать ипотеку 20 лет.