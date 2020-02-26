Пожилой значит уязвимый, или Как становятся жертвами из-за пенсии

Осенью прошлого года в сводках полиции Мирнограда на Донетчине появилось сообщение: школьники избили пожилого мужчину лопатой. Один из подростков снял это на камеру. Сообщение шокирует, но к сожалению, в Украине подобная жестокость, когда от агрессии молодого поколения страдают пенсионеры, встречается нередко. Людям зрелого возраста сложнее найти работу – часто это результат эйджизма. Одинокие старики становятся жертвами мошенников и грабителей. Неработающие старики в собственных семьях терпят насилие от рук родственников – остаются без пенсий и часто с побоями.



Ограбления и аферы



С начала года в Донецкой области (на подконтрольной территории) полицейские задокументировали около 200 преступлений против пожилых людей. Почти половина из этих преступлений – кражи.



«Чаще всего такие правонарушения касаются людей, проживающих в частных домах. Злоумышленники выносят со двора жителей металлические и хозяйственные предметы, даже могут воспользоваться моментом, когда хозяин оставляет дверь дома открытой, а сам, например, находится в другом помещении», - рассказали «Новостям Донбасса» в полиции Донетчины.



На улице пожилые люди тоже становятся «легкой добычей» преступников, которые действуют по принципу «налета».



От рук мошенников с начала года пострадали 26 пожилых людей. Аферисты пользуются доверчивостью пенсионеров.



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«Чаще всего злоумышленники играют на чувствах своих жертв. Например, представляются сыновьями или дочерями, которые попали в беду, или наведываются в дома престарелых под видом работников соцслужб или банков. После визитов таких «гостей» пострадавшие останутся без накопленных сбережений», - добавили в полиции.



Сегодня сложно представить размах мошенничества, который «популярен» на оккупированной территории. Пенсионеры, вынужденные ездить на подконтрольную территорию для получения выплат, рискуют оказаться без своих денег, доверившись людям, которые предлагают помощь. Реальных данных о том, скольких людей уже обманули, нет. Но периодически в сводках «полиции Л-ДНР» появляются сообщения о задержанных «пенсионных» аферистах. К слову, поездки за пенсией в непригодных условиях, через КПВВ, по мнению украинских правозащитников, это дискриминация.

С семьей, но не в безопасности



С начала года в Донецкой области 67 пожилых людей стали жертвами домашнего насилия, то есть они пострадали от рук родных людей. Это вдвое больше, чем количество обманутых мошенниками.



В Дружковке мужчина унижал, бил и выгонял из дому свою 73-летнюю мать. Ему грозят два года тюрьмы, потому что административные протоколы, выписанные полицией ранее, не помогли. Аналогичная история произошла в Мариуполе, где 26-летняя женщина била и унижала свою мать.



«Все домашние агрессоры привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности, а также взяты под контроль правоохранителей. Так, участковые систематически проверяют семьи, пострадавшие от агрессоров, проводят беседы и с пострадавшими, и с обидчиками», - говорят в полиции.

Помимо полицейских мобильных групп «ПОЛИНА» в Донецкой области работают 11 мобильных бригад, которые поддерживаются фондом ООН. В них входят психологи и работники соцслужб, которые помогают людям, пережившим насилие справиться с трудностями. Стоит отметить, что по данным мобильных бригад ООН, с ноября 2015 по февраль 2018 года люди в возрасте 60+ составили относительно небольшой процент тех, кто пострадал от домашнего насилия – 12% женщин и 2% мужчин.

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Нередко пожилые люди, страдающие от агрессии родных наряду с одинокими стариками, становятся постояльцами приютов и домов милосердия. На Донетчине роль шелтера время от времени выполняет частный хоспис в Часов Яре.



«Иногда нам на передержку, чтобы спрятать стариков привозит и полиция, и государственные органы – тех, кого, например, избивают пьяные дети. Все больше и больше таких людей», - рассказал «Новостям Донбасса» волонтер Евгений Ткачев.



Специалисты подчеркивают, что насилие в семье не всегда означает причинение физической боли человеку. Люди также могут быть «заложниками» в родных стенах, когда, например, у них отнимают деньги, телефон и не позволяют общаться даже с соседями – это экономическое насилие. Кроме этого на человека может повлиять и психологическое давление родных – не даром ведь говорят, что слова тоже ранят.

До 2019 года в домашних тиранов если и наказывали, то административным штрафом или общественными работами (статья 173-2 кодекса Украины об административных правонарушениях). Насилие в семье становилось поводом для уголовного дела лишь в критических ситуациях – либо, когда жертв убивали и защищать уже было просто некого, либо, когда им наносили тяжкие увечья. Весной прошлого года в Украине был вынесен первый в истории приговор именно по уголовной статье «Домашнее насилие» (статья 126-1 Уголовного кодекса Украины). Пострадавшей оказалась жительница Николаевской области, которую регулярно избивал ее родной сын. Украинское законодательство теперь позволяет суду отличать условный бытовой конфликт с поножовщиной или убийство на почве ревности от системного насилия в семье.



Несмотря на то, что материал посвящен теме дискриминации и насилия над пожилыми людьми, изучая этот вопрос, невозможно обойти стороной проблему домашнего насилия, которое касается всех - детей, мужей, жен, бабушек, дедушек. Исключений нет, но есть статистика, указывающая, что женщины страдают в таких семьях чаще и чаще признаются об этом, особенно в последнее время. По данным студии онлайн-образования EdEra, ежегодно более 1 млн человек в Украине страдают от различных форм насилия в семьях. По данным Фонда ООН Женщины, каждая четвертая украинка в возрасте 15−49 лет за свою жизнь хотя бы раз пострадала от сексуального или физического насилия.

Всего за 2019 год, по данным полиции Донецкой области, из 216 обидчиков 74 были привлечены к ответственности за повторное насилие в семье – все они получили административный протокол. В пяти случаях ситуация была критической – обидчикам было на 10 суток запрещено приближаться к своим жертвам. В 2020 году полиция области фиксирует гораздо больше подобных случаев. Только в январе текущего года мобильные группы полиции выписали более 50 срочных запретов находиться возле пострадавшей или контактировать с ней. Открыто 10 уголовных производств. За месяц пострадали около 100 человек, среди которых семеро детей и пятеро мужчин. Остальные – женщины. В Мариуполе и Краматорске мобильные бригады получают в среднем за день 13 вызовов.



Завеса в виде табу на темы насилия в украинских семьях понемногу спадает, но как утверждают правозащитники, работы еще много. В Донецкой области, как и в остальных регионах страны активисты планируют 8 марта выступить с призывом к парламенту, чтобы депутаты ратифицировали Стамбульскую конвенцию. В Краматорске, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин и детей на главной площади пройдет танцевальный перформанс. Правозащитники международной организации Amnesty International Украина подчеркивают, что Стамбульская конвенция должна усовершенствовать законодательство в стране, направленное на защиту людей всех возрастов от домашнего насилия.