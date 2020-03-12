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Останется ли Донецк один на один с коронавирусом?

Евгений Антонюк
11 марта 2020, 22:00

Останется ли Донецк один на один с коронавирусом?

В украинских городах с 12 марта объявлен карантин, несмотря на сравнительно небольшое количество людей, чье здоровье находится под подозрением. Пока таких случаев официально пять. При этом стоит взять во внимание, что в стране лишь недавно появились экспресс-тесты, которые помогут быстро установить заболевание. В Киеве к концу недели ожидают более 6 тысяч тестов. В ближайшие дни тесты должны доставить в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ривне, Львов и Запорожье. Пока Донецкой и Луганской областей в этом перечне нет. Тем не менее, в Донецкой облгосадминистрации говорят, что регион готов к любому развитию ситуации. В случае распространения вируса, больных смогут принять Мирноградская и Константиновская инфекционные больницы, а также Мариупольская городская больница №4.

До конца марта школьники и студенты украинских городов будут учиться дистанционно. В Киеве частично будут закрыты торговые центры, отменены массовые мероприятия. Страна сократила авиасообщение с несколькими странами, среди которых Италия, Китай, Испания и другие. Также планируют закрыть большую часть контрольно-пропускных пунктов на государственной границе. Пока эти ограничения не касаются контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Однако в районе линии разграничения с 7 марта действуют свои правила. В пресс-центре штаба ООС сообщили «Новостям Донбасса», что эти правила не изменились из-за карантина и новых решений пока нет.

Главной неприятной особенностью пересечения КПВВ на Донбассе стало право сотрудников пограничной службы запрещать выезжать людям с оккупированной территории, если у них, к примеру, повышена температура. Жителей Донецка и Луганска, у которых есть справка переселенца, могут доставить в больницу на подконтрольной территории, если медики установят, что человек может быть поражен коронавирусом. Это же касается и других людей, которые имеют регистрацию на территории «большой Украины», и пытаются попасть в Донецк или, наоборот, выехать. То есть, если жители оккупированной территории, не получив профессиональной помощи от местных медиков, попробуют обратиться в украинскую больницу, они просто могут не выехать с той территории. Тогда остается два выхода: лечиться дома или обращаться в российские медучреждения. 

Правозащитники отмечают, что это нововведение – дискриминация жителей ОРДЛО.

«Мы считаем, что приказ Командующего ОС является таким, что непропорционально ограничивает права и свободы человека. Он нарушает конституционные права граждан, предусмотренные статьями 24 (равенство прав и свобод), 33 (право на свободное передвижение) и 49 (право на медпомощь) Конституции Украины, искусственно разделяя граждан Украины на тех, кто имеет право на получение медицинской помощи и может свободно передвигаться, и тех, кто этой возможности лишен», - говорится в совместном заявлении украинских правозащитных организаций.

В штабе ООС предупреждают, что у всех, кто пересекает КПВВ, должны проверить температуру. Но, как сообщают очевидцы, пассажиров легковых автомобилей, так же, как и пассажиров автобусов и маршруток – «сканируют» выборочно. 

В штабе ООС призвали без лишней необходимости не ездить на оккупированную территорию. При этом украинские военные предупреждают, что донецкие и луганские медики не смогут взять под контроль ситуацию, если коронавирус распространится. Выходит, украинская сторона осознает риски для жителей ОРДЛО, но заранее отказывается помогать?

Вопрос борьбы с коронавирусом еще в конце февраля был поднят в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы.

«В Минской группе прошлой сессии поставили вопрос о необходимости проведения всех необходимых мер, как наше министерство здравоохранения нас научило действовать, так пусть и оккупанты на той стороне выполняют гуманитарную функцию. Потому что согласно Женевской конвенции они несут ответственность за мирное население... Они должны предотвращать и, в том числе, предупреждать людей», - рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Группировка «ДНР» в свою очередь пока не меряет температуру у пассажиров на КПП. «ЛНР» объявила о намерении ввести обязательный термометрический контроль на пункте пропуска возле Станицы Луганской.

На карантин ушли лишь некоторые школы в оккупации. В «ДНР» говорят, что скоро получат тест-системы для выявления коронавируса, но пока на оккупированной территории нет лаборатории, которая могла бы обнаружить вирус. В случае необходимости местные медики обращаются в российскую лабораторию. Первый случай подозрения на заболевание в Донецке появился 9 марта. Женщина возвращалась из Китая через Россию. СМИ «ДНР» сообщают, что в аэропорту Шереметьево (Москва) температурное сканирование ничего не показало. То, что женщина может быть подвергнута вирусу, выяснилось на российском КПП «Новошахтинск». Тем не менее, дончанку госпитализировали не российские медики, а уже местные – на оккупированной территории.

Идея о запрете, хоть и временном, для жителей оккупированных территорий стала очередным поводом горячих споров в социальных сетях. Не обошлось без языка вражды и злых шуток. К примеру, в комментариях к посту штаба ООС пользователи Facebook предлагают закрыть КПВВ – кто-то хочет навсегда, а кто-то предлагает это сделать на время. Главная идея таких комментариев – «давно пора».

С критикой риторики штаба ООС выступил координатор проекта «Без кордонів», правозащитник Максим Буткевич: «Последний абзац текста только мне читается как "не пустим жителей территорий сюда, а там хоть подохните"?».

Его коллега Левон Азизян также считает, что сообщение штаба ООС лишь в очередной раз разделяет украинцев из-за «пометки в паспорте». Он отмечает, что такая недопустимость таких месседжей особенно актуальна накануне запуска нового телеканала для жителей оккупированных территорий.

«Какое информационное сообщение оно несет для людей с регистрацией на неподконтрольной территории? Интересно, стейкхолдеры, которые приняли решение запустить телеканал вещания специально для жителей неконтролируемых территорий, хотя бы раз задумывались над контентом, который он будет транслировать?», - написал Азизян в Facebook.

В общественной организации «Донбасс-СОС» отмечают, что по «горячей линии» операторам регулярно задают два вопроса: «будут ли закрыты КПВВ?» и «нужно ли везти с собой по 5 или по 10 медицинских масок?». Как рассказала координатор «горячей линии» Виолетта Артемчук, на оба вопроса пока они отвечают «нет».

В организации говорят, что пока в практике правозащитников и волонтеров не было случаев, когда людей не пропускали бы через КПВВ из-за высокой температуры.

«Пока таких обращений не было. К тому же в штабе ООС нам пояснили, что несмотря на такую формулировку в заявлении, каждый случай на КПВВ будет рассматриваться индивидуально», - пояснила Артемчук «Новостям Донбасса».

К тому же не стоит забывать, что ситуация в Украине по обе стороны линии соприкосновения в любой момент может измениться. Но, к сожалению, не в лучшую сторону. Тем временем во Всемирной организации здоровья хоть и призывают не паниковать, но прогнозируют, что количество заболеваний и смертей в мире в ближайшее время продолжат расти. Сегодня число заболевших во всем мире превысило 118 тысяч человек.

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