Украина готовится к местным выборам. Будут ли голосовать переселенцы?

Новый избирательный кодекс дал переселенцам из Донбасса и Крыма, а также трудовым мигрантам возможность голосовать на местных выборах. Правда, пока Украина не «обкатала» все нововведения и лишь готовится к ним. Время есть до осени – в октябре должны состояться очередные местные выборы. Весной и летом 2019 прошлого года на президентских и парламентских выборах переселенцы смогли проголосовать не по месту «прописки», сменив адрес голосования.



Но эта система не была автоматической для всех последующих выборов – переселенцам приходилось менять его для каждого голосования (первый, второй туры президентских выборов и парламентские).

Теперь каждый переселенец и трудовой мигрант может надолго получить новый избирательный адрес там, где он фактически проживает. Смена избирательного адреса означает, что человек, обратившись один раз, будет голосовать в новом месте до тех пор, пока сам же сменит место проживания и снова не обратится в реестр избирателей. Чтобы это сделать, нужно при обращении в отдел ведения реестра избирателей подтвердить свое новое место жительства.



«Среди документов есть справка о постановке на учет временно перемещенного лица, но даже если вы переселенец и у вас нет такой справки, то можно взять договор аренды жилья, - говорит директорка общественной организации «Группа влияния» Татьяна Дурнева. – Человек, например, может подать документы о праве собственности на квартиру, даже если она у нее не зарегистрирована, или есть недостроенный дом, договор аренды жилья, свидетельство права собственности, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, свидетельство о браке или документ, подтверждающий родственные отношения, и уход за лицом, проживающим в пределах того избирательного участка, где человек хочет получить себе избирательный адрес».



Пока закон предлагает, чтобы переселенцы и трудовые мигранты приходили и подавали заявление в реестр избирателей на том округе, где они планируют голосовать. То есть, как поясняют эксперты, нельзя прийти в реестр избирателей Одессы и попросить изменить адрес голосования на киевский. Но вскоре подать документы можно будет и через доверенного человека, то есть без личного присутствия избирателя. Такая норма, в первую очередь, рассчитана на людей с инвалидностью. Кроме этого сейчас в ЦИКе работают над системой электронной подачи заявок с использованием цифровой подписи. Такая система должна заработать к 1 апреля, но воспользоваться ею, как и возможностью лично обратиться в отдел реестра избирателей, украинцы смогут лишь с июля.



К середине лета Центральная избирательная комиссия должна разработать детали смены адреса голосования. Новый Избирательный кодекс задекларировал основные права и возможности трудовых мигрантов и переселенцев, указав основы, которым должны следовать в госреестрах избирателей. А вот всю процедуру смены места голосования пока продолжают разрабатывать.



«Сейчас ЦИК открыта к предложениям, они очень упростили нормы о временном изменении места голосования для общегосударственных выборов, поэтому я не думаю, что будут какие-то дополнительные барьеры для местных выборов или вообще для изменения избирательного адреса», - считает Дурнева.

Есть ли риски?



В правительстве и парламенте долгое время довольно сильно сопротивлялись норме о голосовании переселенцев на местных выборах. Противники этой идеи предостерегали и продолжают предостерегать о том, что, предоставив переселенцам право голоса, украинская власть породит избирательный туризм.



Аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев считает, что нельзя отказывать переселенцам и трудовым мигрантам в их праве голоса. А чтобы избежать махинаций, следует усовершенствовать систему наказаний за нарушения на выборах.



«Безусловно, любая избирательная процедура, которая есть в Украине может быть использована для манипуляции. Потому что у нас пока слабая система расследования и привлечения к ответственности лиц за нарушение избирательного законодательства. И даже когда не было этой процедуры, у нас были зафиксированы инциденты, когда из-за изменения так называемой прописки, места регистрации, влияли на голосование на местных выборах, то есть когда у кандидата есть возможность зарегистрировать избирателей из других территориальных громад, то он это делал для того, чтобы получить преимущество на местных выборах», - поясняет Клюжев.



По его мнению, любая избирательная процедура будет использована для манипуляций, если судебные и правоохранительные органы не будут эффективными.



«Поэтому сейчас важно принять новый закон, касающийся изменений в Уголовном кодексе. В нем есть много пробелов о привлечении к ответственности лиц, нарушающих избирательное законодательство. Если ты злоупотребляешь процедурой изменения избирательного адреса, если ты даешь избирателям деньги за то, чтобы они изменили избирательный адрес, ты понесешь серьезную ответственность», - рассуждает Клюжев.



В Центральной избирательной комиссии знают, что риски махинаций есть. Особенно там, где населенные пункты разделены линией соприкосновения.



«При использовании определенных технологий, при заинтересованности смены власти в отдельных населенных пунктах можно сделать так, что количество избирателей будет значительным для того, чтобы повлиять на дела громады и будет сложно доказать, проживают они там или нет», - предупреждает заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик.



Чтобы не допустить или, по крайней мере, снизить возможность махинаций на выборах, в кодексе есть правила смены избирательного адреса. Обратиться в отдел ведения государственного реестра избирателей можно будет лишь в межвыборный период и в первые пять дней избирательной кампании. То есть, если выборы в Украине состоятся 25 октября, переселенцы, желающие проголосовать, должны изменить избирательный адрес с июля по сентябрь. И это можно сделать не чаще одного раза в полгода, если только человек не переехал жить на новое место.



Сколько человек смогут проголосовать?



Сложно назвать точное количество людей, которые получат возможность проголосовать на местных выборах в Украине. Аналитики в сфере избирательного права называют лишь приблизительную цифру – около 4,7 миллионов человек, среди которых до 1,4 миллионов переселенцев, а остальные – трудовые мигранты.

Весной-2019 во время президентских выборов место голосования изменили 315,7 тысяч украинцев. По данным Государственного реестра избирателей, больше всего заявлений на изменение места голосования подали жители Донецкой и Луганской областей – 63,8 тысяч и 28,8 тысяч соответственно. Из этого числа лишь 24% оказались переселенцами и жителями оккупированных территорий.



Александр Клюжев подчеркивает, что важность этого нововведения вовсе не в количестве людей, которые смогут проголосовать. По его мнению, далеко не все переселенцы захотят менять адрес голосования.



«Часть переселенцев хотят сохранять свою официальную привязку к избирательному адресу в Донецкой и Луганской областях, потому что они планируют участвовать в местных выборах в пределах политического урегулирования на основании Минских соглашений, а другая часть уже хочет полноценно интегрироваться и никакого конфликта здесь не должно быть, государство должно ровно относиться к этим людям», - рассуждает эксперт.



Он подчеркивает, что среди переселенцев и трудовых мигрантов есть те, кто уже давно живут в разных городах Украины и эти люди хотят влиять на жизнь своих громад.



«Центральная избирательная комиссия готова ко всему»



В ЦИК говорят, что ожидают большую нагрузку лишь на участковых избирательных комиссиях в крупных городах Украины.



«От линии соприкосновения на Донбассе до Ужгорода люди будут менять адреса по всей территории Украины. Безусловно, будет нагрузка на крупные города-миллионники там, куда люди традиционно ехали зарабатывать деньги и до войны - это Киев, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов. Но это ожидаемо», - отметил Дубовик.



Кроме этого, при большой нагрузке человека могут перенаправить голосовать в соседний участок, но в пределах одного округа.



На вопрос, готова ли ЦИК провести осенью местные выборы на всей территории Донбасса, как запланировала команда президента, Дубовик говорит, что технически это возможно, но он сомневается, что для этого будут выполнены все принципиально важные политические условия.



«Выборы – это процесс быстротечный, организаторы выборов в Украине привыкли ко всему. Но главное, чтобы в процессе подготовки были выполнены важные условия, которые обеспечат их свободное и демократическое проведение. Дело не в организации выборов как процесса. Дело в условиях, в которых выборы должны проходить – прекращение огня, работа ячеек политических партий на той территории, безопасность членов избирательных комиссий, восстановление работы государственного реестра избирателей», - отметил представитель ЦИК.