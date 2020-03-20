С песнями и стихами. Донецкие встречи в Киеве

Фото: Роман Попов

Конец февраля в Киеве выдался богатым на воспоминания о культурном и творческом Донецке. Тогда еще в столице не было карантина, железнодорожные пути были открыты, а кафе и бары принимали неограниченное количество посетителей. В один из таких вечеров в столице прошла встреча донецких поэтов и писателей. Параллельно с ней художник из Донецка Сергей Захаров презентовал небольшую выставку картин. У этих мероприятий, среди прочего, одна общая черта – их участниками и соорганизаторами были переселенцы из Донецкой области. Большинство из них уже давно не живут в Донецке, многие не могут туда попасть, некоторые могут, но пока не хотят, а кто-то изредка все же ездит домой.



За время военного конфликта переселенцы создали и продолжают создавать различные группы для общения и поддержки друг друга. Так же, как это было в Донецке до лета 2014 года, в Киеве время от времени некоторые дончане собираются, чтобы спеть под гитару и послушать других. Другие в память о донецкой дискотеке 2000-х «Мистик» устроили такую же тусовку в Киеве. А в «Театре переселенца» выходцы из Донбасса рассказывают реальные истории.



Подобные встречи «донецких» проходят в Киеве довольно часто, некоторые из них – закрытые, другие же, наоборот, приглашают к себе новых друзей.



«Новости Донбасса» побывали на двух «донецких» мероприятиях в столице, которые состоялись еще до введения карантина



Выставка картин



Художник Сергей Захаров – один из тех переселенцев из Донецка, которые в 2014 году попытались дать отпор представителям «русского мира» на Донбассе и пострадали из-за этого. За уличные картины, высмеивающие боевиков «ДНР», основатель арт-группы «Мурзилка» летом 2014 года попал в застенки группировки. То, что он увидел и пережил в течение полутора месяцев плена, Захаров позднее описал в графическом романе. Художественные воспоминания Захарова о его пребывании «на подвале» передают отношение автора и к идее «русского мира», и к ее носителям - книга называется «Дыра».

На фоне знакомых донецких зданий - лица затеявших «русскую весну» исковерканы ненавистью и злобой. После освобождения Захарова из плена, уличные работы так и остались в Донецке, их судьба неизвестна.

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Захаров признается, что, покинув родной город и не имея возможности свободно вернуться, он еще долгое время не мог «отпустить» Донецк.



«Чтобы отпустить это все, нужно чтобы тебя так переполнило. У меня была привычка – я гулял по улицам Донецка на Google Maps. На своей улице увидел отца – лицо размыто программой, но я-то знаю, что это он попал в кадр. Но сейчас нет желания и тяги, как раньше», - говорит он.



Сегодня художник уже не уверен, что готов жить в Донецке, когда город вернется под контроль украинской власти.



«Понятно, что все хотят вернуться. Да, хочу. В какой-то прекрасный день там будет висеть украинский флаг. Но вряд ли большинство из нас так радикально захотят вернуться, чтобы там жить», - рассуждает Захаров.



Осваиваясь на новом месте, художник не почувствовал к себе негатива, но, он вспоминает, что типичные переселенческие проблемы у него все же были.

«С момента приезда особо не сталкивался с негативом. Была пара моментов, когда мы все искали жилье и некоторые арендодатели не принимали «донецких». А так, наоборот, я чувствовал, что люди расположены. Разные моменты, говорить об отношении людей - одно, а отношение наших государственных учреждений… У меня была целая эпопея, когда я потерял паспорт. Я в течение года не мог его восстановить. Чтобы получить паспорт нужна была справка переселенца. Она у меня была, но я ее потерял вместе с паспортом. А чтобы получить справку переселенца, нужен паспорт», - рассказал Захаров.



В конце февраля художник презентовал несколько новых работ в Киеве. Эта выставка – не первая на территории «большой» Украины после захвата власти в Донецке группами сепаратистов при поддержке России. В представленных работах – все та же ирония, и на многих из них просматриваются фрагменты индустриальной промышленности.

«Мы выросли в уникальной среде. Для меня в детстве какой-то кусочек природы был другим миром. Мы жили в индустриальных пейзажах и казалось, весь мир так живет», - комментирует художник.



Но все же выставка – не совсем о Донбассе.



«Если есть часы судного дня и до конца света осталось две минуты, и мы живем в это напряженное время, возможно, перед атомной войной… Творчество Сергея Захарова нас предупреждает, что мы находимся в опасности», - пояснил тему выставки художник-постановщик Федор Александрович.

Сам Сергей Захаров говорит, что у выставки нет единой темы.



«Все работы собраны в единую экспозицию, но они не делались под одну идею. Каждая работа несет свой смысл. Здесь представлены не совсем «цветочки», они более драматичны, где-то ироничные. Это размышления художника о том, что нас окружает. Мысль о том, что грядет конец света, щекочет воображение любого человека и заставляет о чем-то задуматься», - поясняет Захаров и напоминает: «Нельзя спрашивать художника, что он имел ввиду».



На центральной картине - человек в поле испражняется на могилу под табличкой «Earth», что в переводе означает: «Земля». Вдалеке виднеется «гриб» от взрыва, не исключено, что атомного.

На вопрос, кто изображен в центре полотна, Захаров отвечает, что не стоит конкретизировать, где живет этот персонаж.



«Это вполне может быть житель Донбасса. Это вполне может быть житель Новых Санжар, в том числе. Люди не отличаются. Просто Донецку повезло в кавычках. Некоторые могут тебя обвинять в нехороших событиях только из-за места, где ты живешь», - говорит Захаров.



Поэтический вечер



В комикс Захарова «Дыра» попал случай, который произошел с ним в помещении ночного клуба и отеля «Ливерпуль».

Боевики сделали арт-отель своей базой. А раньше в клубе можно было послушать музыку не только местных исполнителей. На небольшой сцене музыкального бара «Ливерпуля» в свое время выступали Тартак, Скрябин, Крихітка, «Друга ріка», Дельфин, Flёur, «Серебряная свадьба» и так далее.



В многолюдном киевском баре, где встречаются «донецкие», помнят не только «Ливерпуль» и его концерты. Почти все собравшиеся когда-то давно провели хотя бы один творческий или просто приятный дружеский вечер в «Избе-читальне», «Кинокульте», «Орешке», «Детройте», «Ганджубасе», на набережной Кальмиуса… Часть этих заведений вместе с клубом «Чикаго» и донецкой филармонией сегодня по-прежнему проводят концерты местных и теперь уже исключительно российских исполнителей.



На поэтическую встречу приехали дончане из разных городов Украины. Да и слэмом такое мероприятие сложно назвать. Скорее это встреча старых друзей. И теплоту этой встречи вовсе не хочется нарушать вопросами «что вы сейчас чувствуете?», «каким вы вспоминаете Донецк?» и «был ли довоенный Донецк культурным городом?».

Фото: Роман Попов

Ответы на эти вопросы отчасти прозвучали с импровизированной сцены от авторов. Родной дом из их творчества никуда не делся.



«В Донецке культурная жизнь была очень слабой, если сравнивать со Львовом. Но если Львов сравнить с Нью-Йорком, то во Львове, знаете ли тоже не очень идут дела. Все познается в сравнении», – говорит макеевский писатель Алексей Чупа.



Сейчас он со своей семьей живет в Хмельницком.



«В Донецке что-то было и оно было неплохим. Город воспитал несколько десятков крутых людей, но всю крутость мы поняли, когда переехали. Мне кажется, в Донецке у многих не было возможности реализоваться», - считает Чупа.

Фото: Роман Попов

С его мыслью согласен Евгений Кошин. Организатор донецкого «Швединга» (процесс создания любительских ремейков известных кинолент) уже пять лет живет в Киеве и сейчас занят в кинематографе. Он признается, что не планировал жить и работать по профессии в Донецке именно потому, что у него не было шансов реализовать себя в кино.



«Донецк – город технической интеллигенции. В любом случае культура была, но не столичного уровня. Она существовала вне украинского и российского контекста. Кто-то пытался пробиться в одну, или в другую сторону. Тем не менее, влияние Донецка я признаю и не отрицаю. Здесь, в Киеве есть возможности, но в Донецке нечего было делать. Только на любительском уровне», - считает Кошин.



Поэтический вечер состоялся в Киеве впервые, но атмосферой повторил донецкие слэмы из мирной жизни.

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Выехавшие из Донецка находят друг друга по всей стране – поддерживают, общаются через творчество, социальную работу, бизнес. И, конечно, рефлексируют – в одиночку и коллективно.