Депрессия, домашнее насилие и карантин. Где искать помощь

Карантин оставил дома миллионы людей. Изоляция, быт и домашняя рутина влияют на каждого по-своему. На одних давит пресс одиночества, на других в прямом смысле слова давят родные и близкие. И те, и другие переживают будни, опасаясь смертельного вируса.



В такие непростые времена жители Донбасса могут получить онлайн-консультацию или психологическую помощь по телефону.

Домашнее насилие на пике?



На днях глава ООН Антониу Гутерриш сделал заявление об ужасающем «глобальном всплеске насилия в семье» против женщин и девочек в период пандемии COVID-19. Именно у себя дома, где население должно чувствовать себя в безопасности, жертвы домашнего насилия наоборот оказываются в зоне риска.



«Сочетание экономических и социальных стрессов, вызванных пандемией, а также ограничений на передвижение, резко увеличили число женщин и девочек, подвергающихся насилию, почти во всех странах. Тем не менее, даже до глобального распространения нового коронавируса, статистика показала, что треть женщин во всем мире сталкивалась с той или иной формой насилия в своей жизни, - напоминают в ООН. - Эта проблема затрагивает как развитую, так и более бедную экономику: почти четверть студенток сообщили, что они подвергались сексуальному насилию или неправомерным действиям в США, в то время как в некоторых странах Африки к югу от Сахары насилие со стороны партнера стало реальностью для 65 процентов женщин».

Горячая линия для пострадавших от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по половому признаку, насилия против детей: 15 47. Национальная горячая линия 0 800 500 225, 116 111 (с мобильного) Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия 0 800 500 005, 116 123 (с мобильного) Горячая линия бесплатной правовой помощи 0 800 213 103



Координационный центр по предоставлению правовой помощи: 0 800 213 103. Донецкая область: Горячая линия для лиц, пострадавших от домашнего насилия в Мариуполе: (097) 488 76 26, (0629) 24 99 99



Мобильные бригады социально-психологической помощи при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Фонда ООН в области народонаселения и Украинского фонда общественного здоровья:



Краматорск и Дружковка (063) 340 86 51, (099) 366 63 48



Славянск, Святогорск, Лиман, Александровский район (093) 379 20 91, (099) 366 63 29



Константиновка и район, Торецкое: (093) 310 82 17, (099) 366 63 28



Бахмут и район, Соледар, Часов Яр (093) 949 53 67, (066) 076 02 36



Селидово, Марьинский и часть Покровского района (093) 310 78 29, (099) 366 63 59



Волноваха и район, Великоновоселковский район (063) 026 93 21, (099) 366 63 12



Мангушский район (063) 546 64 75, (050) 623 40 74



Мобильные бригады БФ «Славянское сердце» при поддержке УВКБ ООН (территория вдоль линии соприкосновения до 20 км): (050) 036 86 65



Донецкая областная мобильная бригада социально-психологической помощи: (0626) 66 49 85



Мобильная бригада социально-психологической помощи в Мариуполе (096) 459 00 08



Мобильная бригада социально-психологической помощи в Лимане: (06261) 2-71-96



Горячая линия по противодействию домашнему и гендерно обусловленному насилию БФ «Славянское сердце» (050) 036 86 65 (круглосуточно, анонимно)

Проблема домашнего насилия известна и в Украине, о чем «Новости Донбасса» писали ранее.

За март сотрудники колл-центра полиции зарегистрировали более 3 тысяч обращений о домашнем насилии. Полиция начала 43 уголовных производства против обидчиков. Кроме того, в первый месяц весны полицейские составили 800 административных протоколов, что на 10% больше, чем в феврале.



Также в марте сотрудники полиции Донетчины составили 99 срочных запретительных предписаний, чтобы уберечь пострадавших от дальнейшей угрозы. Это значит, что обидчику нельзя контактировать с пострадавшим. Кроме того, агрессору необходимо покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего, а также запрещено туда приходить от одного до десяти дней.



Следует заметить, что ограничительное предписание строже, чем временное и выдается по решению суда в течение 72 часов с момента поступления заявления на срок от одного до шести месяцев.

«Новости Донбасса» спросили у юристов и правозащитников, изменил ли карантин в Донецкой области реалии, в которых живут семейные жертвы и агрессоры.



Если запрет есть, то его выполнение лежит на плечах самого обидчика. Он сам должен позаботиться о том, где он будет находиться в период, пока ему запрещено приближаться к пострадавшему члену семьи. В условиях карантина выполнение таких предписаний тоже должно быть. Если обидчик ослушается, его ждет административная или уголовная ответственность – все зависит от того, насколько жестоким было его обращение в семье.



И все же юристы отмечают, что проблемы могут возникнуть в семьях, в которых обидчику некуда пойти кроме как домой, где живет жертва.



«Если у обидчика есть родственники, суд выносит решение и запрещает приближаться к месту проживания жертвы, искать ее, общаться. Если дом, в котором живет жертва, единственное место проживания, тогда, конечно, сложно выполнить такое решение суда. Решение суда исполняется полицией. Обидчик стоит на учете правоохранителей. Поэтому, если он не покидает дом, жертва должна обратиться в полицию. Если человеку некуда идти, будет тупик. Ведь с одной стороны он не должен покидать место своего проживания, а с другой стороны по решению суда он должен это сделать», - рассуждает юристка Инна Синельник.



Она возглавляет отдел предоставления вторичной правовой помощи Краматорского центра, который бесплатно консультирует жителей не только Донетчины, но и других областей Украины.



«Жертвы домашнего насилия – наши постоянные клиенты, они обращались к нам и до введения карантина. Есть люди, которым достаточно консультации или психологической помощи. Кто-то готов привлекать обидчика к уголовной ответственности, кто-то – нет. Сказать, что сейчас намного выросло количество обращений в центр, я пока не могу», - добавила она.

Украинские правозащитники еще в марте отметили, что вынужденный карантин в стране может привести к частым конфликтам в семьях, и к этому нужно быть готовыми. Из-за карантинных ограничений на Донбассе сегодня в онлайн-режим перешли большинство служб, которые могут оказать помощь жертвам насилия. Например, все 12 мобильных бригад социально-психологической помощи в Донецкой и Луганской областях с 16 марта работают в телефонном или онлайн режимах. Из-за карантина плановых выездов нет. Мобильные бригады выезжают на помощь только в экстренных случаях, когда под угрозой находятся жизнь и здоровье людей.



С середины марта, из 900 звонков более половины были посвящены проблеме насилия в семье и вне семьи. При этом в мобильных бригадах отмечают, что волнение из-за пандемии в стране также стало поводом для звонков.



Психологическая помощь



Специалисты отмечают, что конфликты в семьях сейчас могут возникать на бытовом уровне только потому, что люди ограничены стенами своих квартир и домов. Из-за чего страдает их личное пространство.



«Звонят по широкому кругу вопросов. Причиной стало не только насилие. Люди находятся в стрессе. Но мы понимаем, что каждая стрессовая ситуация может привести к ряду последствий, если ее не облегчить», - рассказала руководительница Славянского центра социально-психологической помощи людям, страдающим от насилия Марина Глущенко.



Она отметила, что в день бригада может получить около 10 звонков.



Психолог из Краматорска Анна Владыкина, которая бесплатно оказывает онлайн-помощь, отмечает, что пока количество обращений небольшое. До введения карантина в городе она не консультировала по телефону. За первую неделю апреля специалистка получила семь звонков. Но психолог не исключает, что со временем обращений будет больше, как это было до карантина, когда люди приходили в офис за личной консультацией.



«Самые частые запросы – по стабилизации эмоционального состояния. Люди испытывают стресс, тревоги», - резюмировала Владыкина.

Телефоны психологической помощи в Киеве 044 272 1500 - с мобильного и 1500 - со стационарного, (044) 456 17 25 «Нить Ариадны» (057) 700 39 52, (068) 542 44 46, 099 092 55 51, (093) 140 80 90. Ежедневно с 18.00 до 21.00 «Телефон доверия для всех» − ежедневно с 19.00 до 7.00 (всю ночь) (057) 759 76 76, (067) 975 76 76, (093) 975 76 76. Центр-Ресурс «Профессионал» (067) 718 99 66, (063) 721 04 63 Арт-центр поддержки и интеграции переселенцев. Горячая линия психолога с 12.00 до 20.00: (067) 419 61 56, (063) 301 18 03, (099) 794 60 67 Горячая линия организации «Человек в беде», работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 0 800 21 01 74, 0 800 210 160 Леонид Крысов - психолог, который дает консультации при Киевском городском центре соцслужб для семьи, детей и молодежи (097) 702 97 35; (063)158 50 21. Звонить можно до 22.00. Круглосуточный непрерывный «Телефон доверия» на базе Киевского городского психоневрологического диспансера №5 по телефонам: (044) 456 17 02, (044) 456 17 25. Круглосуточная горячая линия психологической поддержки участников АТО и членов их семей: 0 800 505 085 Общественное объединение «Небокрай» и Институт психологии имени Костюка. Бесплатная телефонная линия с домашнего стационарного телефона: 0800308770 Мариуполь, Донецкая область (098) 007 48 75 - Городской центр социальных служб (068) 667 04 29 - Кальмиусский районный центр социальных служб (0629) 54 37 83 - Приморский районный центр социальных служб (068) 987 01 96 - Центральный центр социальных служб (096) 834 21 23 - Левобережный районный центр социальных служб (097) 488 76 26 - телефон доверия. Краматорск, Донецкая область



Психолог «Caritas» Анна Владыкина. Бесплатные консультации:

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Тревоги накануне Пасхи



Некоторые из тех, кто нуждается в моральной поддержке и не находят ее среди близких и родных, обращаются к церкви. Как рассказал руководитель Донецкой епархии Православной церкви Украины Сергий (Горобцов), церковь сегодня старается оказать разностороннюю помощь жителям Донетчины, среди которых, в первую очередь – переселенцы, пожилые одинокие люди, бездомные. Как правило, сначала священнослужители стараются помочь материально – накормить, помочь продуктами, средствами защиты и личной гигиены. Некоторые монастыри даже раздают своим прихожанам антисептики и маски, сделанные своими силами. А уже после – о духовном.



«Если человек приходит к тебе голодным, сначала накорми его, а потом решай духовные вопросы. Жителям Донбасса сейчас вдвойне тяжело, потому что с одной стороны идет страшная война, с другой – болезнь. У многих людей происходят нервные срывы, депрессия. Им сложно справиться без посторонней помощи с психологическими, духовными, материальными проблемами», - рассказал Горобцов.



Все это в Мариуполе делают с соблюдением карантинных ограничений.



«Церкви даже во время карантина открыты. Проводятся богослужения с определенными ограничениями – не больше 10 человек во время службы. Многие переживают, как же будет освещаться пасочка. Ведь среди прихожан на Пасху храмы посещают как правило пожилые люди. А им сейчас запрещено это делать. А мы объясняем им, что сенс Пасхи заключается не в освещении пасок, яиц и других продуктов. Это не обряд, а духовное событие», - рассказал священнослужитель.

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