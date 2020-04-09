Жизнь в онлайн. Что делает молодежь Донетчины на карантине

Карантин существенно изменил жизнь украинцев. И это касается не только ведения бизнеса или рабочего графика, но и досуга. Жители городов вынуждены проводить много времени дома, а значит- лишить себя привычных радостей. Кафе, кино, концерты, ночные клубы и обычный шоппинг - все под запретом. Как переживает этот период молодежь?

Евгений Скрипник - организатор рейв вечеринок в Славянске рассказал, что из-за коронавируса их пришлось отменить.



«Мы сначала расстроились, потому что часть билетов была предоплачена. Уже были артисты, с которыми заранее договорились, что они едут. «Выкручиваемся» мы по опыту Китая, где проводили вечеринки онлайн», - рассказал Евгений.



Дискотеки в интернете только набирают популярность, и альтернативы им пока нет. Тем более, что и сам Евгений, старается из дома не выходить без особой надобности.



«Я сижу дома с момента карантина и никуда не выхожу кроме как в магазин, или чтобы родителям помочь. Для нас это непонятно, когда люди толпами гуляют, потому что чем больше будет их будет на улицах, тем дольше карантин продлится», - считает Евгений.



Вынужденные каникулы в школах и вузах затянулись, как минимум до 24 апреля, поэтому встал вопрос дистанционного обучения.



Проблему обучения в условиях вынужденной домашней изоляции и родители, и учителя пытаются решить различными способами. Все полномочия по организации обучения школьников онлайн министерство образования предоставило органам местного самоуправления.



Заместитель мэра Мариуполя по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета Александр Кочурин рассказал, что учителя местных школ организовали онлайн-уроки, которые бы дети могли смотреть в YouTube, Facebook.



Онлайн обучение планируют организовать максимально приближенным к реальным урокам.



«Если у ученика в школе по плану в 9 часов утра была алгебра, в 10 - геометрия, в 11 история, то у него должны ровно в это же время начинаться трансляции каждого конкретного педагога. Такой режим должен родителям и ученикам, чтобы не было такого сильного отставания», - рассказал Кочурин.



У мариупольчанки Марии Бубновой двое детей. Старшая Алина учится в 8-м классе общеобразовательной школы №53.



«Это было все очень резко, буквально за выходные надо было Мариуполю перестроиться, это видно было и по учителям. В нашей школе отреагировали нормально. Не было каких-то проблем», - рассказала мама восьмиклассницы.



По словам ее дочери Алины, такой вариант учебы ей нравится пока что даже больше, чем традиционный.



«Больше времени остается, я успеваю все сделать, сдать получить оценку. Не нужно вставать в 8 утра, идти в школу, потом отсидеть там по 45 минут семь уроков, потом прийти домой и только тогда делать домашнее задание», - делится впечатлениями школьница.



Большая часть дня проходит онлайн, на улицу - только по крайней необходимости, так отвечают молодые люди на вопрос, чем занимаются они во время карантина.