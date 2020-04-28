Станет ли Запорожье вторым Донецком для Ахметова?

Ринат Ахметов уже не первый год возглавляет список богатейших украинцев. Его состояние вскоре достигнет отметки в $10 млрд и несмотря на сокращение общего капитала в 2019 году на 21%, он продолжает подниматься в мировом рейтинге миллиардеров Forbes. Оккупация некоторых районов Донецкой и Луганской областей ненадолго ударила по бизнесу олигарха; уже с 2017 года, спустя 3 года после начала вооруженного конфликта, его богатство вновь начало расти за счет успешной переориентации производства и приобретения новых активов. Новым «домом» для бизнеса олигарха может стать соседний к Донбассу Запорожский регион.



Влияние Ахметова в Запорожье уверенно усиливается на фоне частичной потери активов в ОРДЛО, отмечают эксперты, одновременно сходясь во мнении о том, что Запорожье еще не стало «вторым Донецком».

В 2012 году компания «Метинвест» Рината Ахметова приобрела металлургический комбинат «Запорожсталь», крупнейший налогоплательщик области и один из ключевых в стране. Вскоре к флагману металлургии запорожского региона в числе активов олигарха присоединились и другие крупные предприятия, а его влияние вышло далеко за рамки производственной сферы.



Фигуру действующего мэра Запорожья Владимира Буряка напрямую связывают с персоной Ахметова, депутаты не чуждой олигарху партии «Оппозиционный блок», в том числе экс-менеджеры «Метинвеста», сегодня представлены в городском совете.



Подобные тенденции наряду с юридическим «переездом» «Метинвеста» в Запорожье кандидат социологических наук Аскад Ашурбеков соотносит с закреплением позиций Ахметова в среде местных элит.



«Естественно, что в 2014 году после всех этих событий влияние только усилилось, потому что появились сопутствующие активы, как огнеупорный завод. Потом произошла юридическая перерегистрация Метинвеста в Запорожье. Я думаю, что все эти шаги так или иначе усиливали влияние Ахметова в Запорожье. Но если сравнить с тем же Мариуполем, то это не то влияние», — отмечает он.



Завоевать симпатии местного электората, говорит Ашурбеков, не вызывало сложностей: Запорожье поддерживал Партию регионов и силы, схожие с ее идеологией. Покупка «Запорожстали», которая наряду с другими предприятиями «Метинвеста» в области обеспечивает 20 тысяч рабочих мест, только укрепила шансы на победу бывшего топ-менеджера комбината Буряка и «Оппоблока» на выборах в 2015 году.



«То, что они победили на выборах говорит о том, что очень много людей так или иначе соприкасались с ними: либо получали зарплату, либо члены семей, которые работают на его предприятиях. Здесь больше влияния не столько идеологическое, сколько они персонально больше уже на себе замкнули электоральные симпатии, имея такой административный ресурс, промышленный ресурс. Запорожье стало одним из центров политической платформы Оппоблока в тот период времени», — констатирует социолог.



Запорожский журналист и активист Юрий Сидоров говорит, что менеджеры Ахметова полностью контролируют власть в Запорожье с 2016 года, сразу после того, как Буряк занял кресло мэра: «Ахметова интересует скорее общая стратегия сделать Запорожье своей базой вроде Донецка. И политически в том числе. Вся фракция "Оппозиционного блока" — это менеджеры или ахметовских предприятий, или касательные к ним». У 15-ти из 19-ти депутатов от Оппоблока бывшим местом работы указана «Запорожсталь».



По словам Сидорова, люди Ахметова закрепились и в «золотом офисе» — так в Запорожье называют теневой пункт управления регионом бывшего «смотрящего» при Януковиче Евгения Анисимова.



«Теперь же мы обнаружили аналогичный офис — за 2 квартала от бывшего "золотого". Но новым офисом уже руководят менеджеры Ахметова», — рассказывает активист.

Формально новый «золотой офис» принадлежит бывшему финансовому директору «Запорожстали» Руслану Божко.



«Я пару месяцев просидел в кустах под этим офисом и зафиксировал, как туда приезжают на встречи руководитель "Запорожстали", руководство коммунальных предприятий, владельцы фирм, которые получают подряды и землю от города», — продолжает Сидоров.



Правоохранители пока не отчитывались о раскрытии преступности с участием представителей власти. В 2017 году сотрудники Харьковской областной прокуратуры и Службы безопасности провели в Запорожье ряд обысков по делу о завладении средствами заместителем председателя Запорожского областного совета Владиславом Марченко и его братом Марком Марченко. По версии следствия, будучи под влиянием должностных лиц, они организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка стоимостью 2,7 млн грн и школьных спортплощадок (84 млн грн) с заранее определенным победителем. Также они лоббировали свои фирмы через связи с заместителем мэра Запорожья Анатолием Пустоваровым, в прошлом менеджером Ахметова.



«Дело по факту разрушается в судах. И в конце концов, за последние 5 лет никаких реальных претензий к городским властям не выдвинули», — делится Сидоров.



Несмотря на заинтересованность Ахметова в возобновлении контроля над своими активами в ОРДЛО, речь о возврате предприятий может идти только в контексте реинтеграции региона как таковой, считает учредитель аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.



«Я думаю, что в СКМ прекрасно понимают, что на данном этапе вернуть активы на НКТ не представляется возможным, ведь это напрямую зависит от прогресса в более глобальном вопросе — политической реинтеграции Донбасса. Конечно, возврат "национализированных" предприятий соответствует интересам Ахметова, но рычагов для этого у него сейчас нет», — отмечает он.



По оценке экономического журналиста и первого замглавреда издания The Page Олега Гавриша, экспроприированные сепаратистами предприятия не превышали 15% дохода олигарха. Падение чистой прибыли «Метинвест» в первом полугодии 2019 года были компенсированы ростом объема продаж железорудной продукции и металлопродукции. Именно запорожский регион обеспечивает эту долю прибыли за счет коксохимического и огнеупорного заводов, нескольких электростанций, «Запорожстали» и ее долей в железорудном комбинате.



У СКМ четко прослеживается стратегия на поддержку местных властей в тех городах, где есть их бизнес-интересы, говорит Менендес: «С одной стороны, работая в "своих" городах структуры Ахметова быстро становятся доминирующей силой в общественно-политической жизни».



«Но с другой стороны, отказавшись от работы с регионом, как с единым целым, они теряют шанс получить мощную поддержку в национальной политике. И это очень хорошо видно, если посмотреть на результаты последних парламентских выборов», — добавляет он.



В Запорожье позиции Ахметова прочны, пока городская власть всячески защищает его предприятия и бизнес в целом. Но эксперты сходятся во мнении, что Запорожье вопреки ожиданием не стал вторым «Донецком».



«Запорожье не стало вторым Мариуполем, хотя и было много подобных ожиданий на этот счет, что Запорожье станет домашней территорией, вторым Донецком. Но это пока еще территория присутствия бизнеса», — подытоживает Ашурбеков.