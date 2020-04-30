Получи землю, если сможешь. Двойные стандарты Святогорска

В Святогорске еще в 2016 году попытались изобразить беспокойство об участниках АТО - анонсировали создание чуть ли не целого микрорайона на 14 гектаров. Организовалась очередь из военнослужащих и правоохранителей, желающих получить здесь участок. Вскоре идею с созданием микрорайона «свернул» суд из-за нарушений земельной процедуры ... но АТО-шников продолжали вносить в ту самую виртуальную очередь на получение виртуальной земли. Четвертый год они стоят в очереди «в никуда», ожидая, когда в городе появится свободная земля.



А в это самое время власти Святогорска планируют самую масштабную за последние 6 лет раздачу гектаров элитных участков. Свободная земля, как оказалось, есть - для полицейских и семей местных депутатов.



Святогорск - нетипичный для Донецкой области город. Здесь нет промышленных предприятий, вокруг - хвойные леса и река Северский Донец. На территории города расположен историко-архитектурный заповедник, основой которого является Святогорская Свято-Успенская лавра. И в тоже время весь Святогорск - это часть национального природного парка «Святые горы». Все эти факторы сделали тихий четырехтысячный городок оздоровительным и туристическим центром для жителей восточных регионов.



Так что земля здесь стоит дорого, даже сейчас. До начала войны в 2014 году 10 соток в центральной или прибрежной части города стоили минимум 30 тысяч. С началом войны цены упали примерно в три раза, но нынче даже 10 тысяч долларов за такой участок в городе, расположенном в около 100 км от зоны боевых действий, это хорошая цена.



Так что желающих реализовать свое конституционное право на и получить здесь бесплатный участок хватает. В том числе уже 4 года ждет такой возможности сотня участников АТО.



Хорошая новость - свободная земля тут есть и Святогорский горсовет на ближайшую сессию запланировал раздачу более30 участков. Плохая новость - АТО-шники подождут, участки зарезервированы для особенных людей.



Фантомная роща или Главное пообещать



В феврале 2016 года Святогорским городским советом был утвержден детальный план территории (ДПТ) по улице Курортной в районе базы отдыха «Зеленая роща». Место хорошее - лесная зона, рядом и с центром города, и берегом Северского Донца.

Местной властью преподносилось , что участки из ДПТ возле «Зеленой рощи» будут передаваться участникам АТО. Правда в самом решении указывалось, что из 89 участков только 30 резервируются для участников АТО.

Как бы там ни было, но клич был дан и начался прием заявлений на получение земли. И те АТО-шники, с которыми нам удалось поговорить, рассказывали, что их направляли писать заявления именно на район «Зеленой рощи», другой свободной земли будто бы и не было. Так сформировался реестр из 103 человек. В нашем распоряжении есть этот реестр по состоянию на начало 2018 года.



Скажем прямо, чиновники Святогорского горсовета уже манипулировали с законодательством, когда формировали этот так называемый реестр. Он вообще не официальный, то есть с юридической точки зрения - ничтожный. Если человек просит землю - ему должны в течении месяца после подачи заявления или дать добро, или аргументировано отказать. Промежуточного варианта с созданием каких-то «реестров» в Земельном кодексе не предусмотрено.



Но главная проблема ждала дальше. Решение Святогорского городского совета по утверждению ДПТ обжаловал в суде местный депутат. В основном в иске речь шла об отсутствии общественных слушаний и нарушениях ряда процедурных моментов. В первой инстанции иск отклонили , но в апелляции депутат таки добился своего - и ДПТ был отменен по причине нарушения процедуры. Раздать и соответственно получить конкретно ТЕ земельные участки на Курортной уже было невозможно.



Суд принял решение 1 ноября 2016 года. Но даже после этого - горсовет продолжал прием заявлений от участников АТО в тот самый «реестр».



Бывший участник АТО Андрей Воробьев из Славянска рассказал, что заявление на получение участка он подавал уже в 2017 году. Несмотря на то, что на тот момент ДПТ в районе «Зеленой рощи» уже был отменен судом, в Святогорском горсовете Воробьеву «подсказали» писать заявление именно на этот район, мол именно там зарезервированы участки для АТО-шников. Заявление приняли и поставили его в «реестр» под номером 99.



В октябре 2019 Андрей наведался в горсовет и понял, что света в конце тоннеля не видно. «Когда я приехал в горсовет, они показали мне тот список. Сказали, что очередь моя не продвигается. А других свободных участков в Святогорске нет», - вспоминает Воробьев.



Так, уже после решения суда зарегистрировали заявления в общей сложности от 12 человек. И люди из этого списка в общении с нами подтверждают то же, что и Воробьев: даже после решения суда об отмене ДПТ в районе «Зеленой рощи», им «помогали» писать заявлению именно туда, где шанса получить землю уже не было.



То, что заявления участников АТО оформлялись именно на участки в районе «Зеленой рощи», нам подтвердил начальник отдела градостроительства и земельных отношений Святогорского горсовета Анатолий Жденовский. Более того, он подтверждает, что после суда те участки никому и не могли быть выданы. И якобы именно суд - причина, по которой без продвижения стоит очередь из сотни АТО-шников.



«Те более 100 человек, кто писали заявления на получение земли по улице Курортной в районе "Зеленой рощи”, так судом было отменено ДПТ”, - говорит в телефонном разговоре Анатолий Жденовский. - Поэтому о земельных участках в этом районе и речи быть не может. Люди же писали заявления на конкретные земельные участки в конкретном районе, поэтому ставить их в очередь "вообще" на что-то еще, что когда-то может быть…».



Забавно. Четыре года назад этот же Жденовский готовил АТО-шникам ответы, с обещанием рассмотреть их заявление на получение земли. Внизу - один из этих ответов, от 16 ноября 2016 года. Это через две недели после того, как суд постановил - рассматривать там больше нечего.

По состоянию на конец апреля 2020 года только один АТО-шник из «реестра» - Владимир Рыбалкин - получил разрешению на разработку проекта землеустройства для получения участка. Но не потому, что до него дошла очередь в «реестре». А потому что он, не дождавшись виртуального участка под «Зеленой рощей», повторно написал заявление на свободный участок в другом районе. При чем и это, рассказывает Рыбалкин, ему удалось сделать благодаря счастливой случайности. Его история раскрывает еще один гадкий нюанс в земельных традициях Святогорска.



Для начала объясним механизм. Согласно Земельному кодексу , гражданину для бесплатного получения участка нужно подать в городской совет заявление. В нем указать - сколько, для чего и где. То есть обозначить примерный размер и целевое назначение участка и присоединить к заявлению графические материалы с желаемым местом расположения участка.



Как показывает судебная практика, даже скрина или распечатки с кадастровой карты с указанием примерного расположения участка достаточно, чтобы претендовать на землю и при необходимости отстаивать свои права на нее в суде.



Но у чиновников Святогорска свое видение закона. Уже упоминавшийся выше главный земельщик Анатолий Жденовский утверждает, что заявитель должен указать точный адрес: «В заявлении должен быть написан конкретный земельный участок, а не "вообще"». Но это уже свободное трактование законодательства, которое становится преградой для людей, которые хотят получить землю. Потому что данные об участках с их конкретными адресами находятся в распоряжении того же Святогорского горсовета. И горсовет должен предоставлять эту информацию гражданам по их требованию при написании заявления. Но наши собеседники из списка участников АТО рассказывают, что в горсовете право доступа к этим данным «монополизировали», проще говоря - им информацию не предоставляли.



Вот, например, что рассказывает Рыбалкин: «В Святогорске вообще нет механизма, чтобы увидеть, где есть свободные участки для получения. Никто информации тебе такой не даст, даже если придешь в горсовет. Это закрытая информация и открывают ее только кому надо. Только когда на сайте городского совета появляется проект с четким адресом, тогда понятно - земля ушла в "расход"».



Собственно, так, благодаря «засвеченному» на сайте проекту, Рыбалкин и смог получить землю: среди различных проектов решений нашел один, который так и не утвердили, в нем увидел адрес свободного клочка земли - и написал заявление на него. Других путей определить свободную землю - так и не нашлось.



Возвращаясь к истории с АТО-шниками и обещанными им землями в районе «Зеленой рощи», не можем не отметить, когда сорвался план раздачи земли в том секторе городские власти могли бы помочь людям подыскать землю в других районах. То есть, простыми словами, по-человечески сказать: ребята, извините - но с «Рощей» у нас не получилось, давайте мы вам дадим другие участки, вот вам список с адресами - выбирайте и пишите новые заявления. Но этого в Святогорском горсовете не сделали.



Если вдруг вам сейчас показалось, что в Святогорске кроме района той приснопамятной «Зеленой Рощи» больше не было свободной земли, то это не так. Есть целые гектары готовых под раздачу участков, уже с утвержденным ДПТ. И прямо сейчас на сайте Святогорского городского совета висит пачка из 34 проектов решений о даче разрешений на разработку проектов землеустройства. Вот только раздавать эту землю будут совсем другим людям. Очевидно, по мнению городских властей, более нуждающимся в земле, чем сотня АТО-шников, зависших в фантомном «реестре». Эти проекты были включены в дневной порядок сессии горсовета еще на конец марта. И хотя из-за эпидемии коронавируса и карантина сессия пока откладывается на неопределенный срок, эта раздача земли - остается на очереди и у нас нет сомнений, что в отличие от очереди участников АТО, эта очередь продвинется быстро и право свое на землю реализует без проблем.



Жираф большой - ему виднее нужнее



Во времена президентства Виктора Януковича в Святогорске начался активный процесс раздачи земли. Пик пришелся на 2012-2013 годы, когда землю здесь начали довольно грубо раздавать гектарами, причем с явным нарушением земельного законодательства. Тогда конвейер раздачи работал в два маха: сначала принимался ДПТ на район или улицу, а уже на следующую сессию списком давались разрешения на разработку проектов землеустройства.



Так, например, было запланировано раздать 82 участка по улицам Островского (после переименования Ивана Мазепы), Куйбышева (Кольцевая), Набережной и Шевченко возле пляжа «Тайм-аут» в прибрежной зоне реки Северский Донец. Были уже утверждены ДПТ и решениями горсовета уже давались разрешения на разработку проектов землеустройства.

В апреле 2014 года, когда в соседнем Славянске уже началось АТО и состоялись первые бои, Святогорский городской совет раздавал разрешения на разработку проектов на участки по улице Набережной и Куйбышева (Кольцевая). В тех списках можно было встретить святогорских и славянских чиновников и депутатов. Например, на тот момент действующая городская голова Славянска Неля Штепа, а еще гражданская жена заммэра Святогорска Елена Кохана-Климович.



Война внесла свои коррективы, поэтому из 82 участков, на которые были даны разрешения, только 27 реально приватизировали. Оставшиеся 55 до сих пор свободны и их можно бесплатно получить, если подать заявление. Именно с этими свободными коммунальными участками и происходят подозрительные маневры, чтобы они попали в руки «нужных» людей.



Землю, которую планируют раздать, можно условно разделить на 3 группы по их расположению и стоимости.



По улицам Набережной и Шевченко - у самого берега Северского Донца с видами на Лавру и памятник Артему.

Участки по Ивана Мазепы - это самый центр города, где обустроена городская инфраструктура и все рядом: супермаркеты, хвойный лес, берег, та же Лавра.

Участки по Кольцевой чуть дальше от центра, но расположены в хвойном лесу рядом с детскими лагерями.



С 2014 года процесс раздачи этих участков в Святогорске заморозился. Но летом прошлого года вновь воспарил. Поворотным моментов могло стать назначение в июне 2019 нового главного архитектора Славянского городского совета - Сергея Руденко (Святогорский горсовет административно входит в Славянск, поэтому архитектор Славянска автоматически и архитектор Святогорска). Земельную активность в городе начал с себя. Уже в августе 2019 он подал заявление на получение земельных участков по Ивана Мазепы в центре города, себе, жене и сыну. Забрать пачкой не получилось, но со второй попытки в декабря 2019 году он таки получил разрешение - лично на себя.



С ноября 2019 года дано лишь 7 разрешений на участки по Мазепы и Кольцевой. Но на ближайшей сессии Святогорского горсовета будет рассматриваться вопрос о даче пакета разрешений по 34 участкам, которые занимают больше 3 гектаров. То есть по сути запланирована самая масштабная раздача земли в Святогорске с 2014 года.



В перечне этих 34 проектов - только 6 людей со статусом участников АТО. И только один из них - участник достопамятного «реестра» АТО-шников, которые так и не дождались земли под «Зеленой рощей».



Это Руслан Цымбал . История Цимбала существенно отличается от историй других АТО-шников из «реестра». Другие участники этого списка рассказывали, понимая, что той земли под «Рощей» не дождутся и просили у горсовета информации о других свободных участках, но не могли добиться этого от чиновников. А вот для сравнения история от Цимбала: «Спустя время по собственному хотению пришел в земельный отдел к Жденовскому и спросил, есть ли земля. Ответили, что есть. Написал заявление и все. На первом этапе вопросов к исполкому нет. Пришел, мне все предоставили».



У Цимбала вопросов к исполкому нет - а у нас теперь есть. Как же так получается, что одним АТО-шникам говорят, что свободной земли нет, и отправляют в «мертвый список», а другим дают всю положенную законом информацию и соответственно возможность написать «правильное» заявление и получить землю?



Возможно, ответ кроется в том, что Цимбал - не простой АТО-шник. Во-первых, это инспектор-дежурный изолятора временного содержания полиции в Славянске. Во-вторых, по стечению обстоятельств был учеником ныне и.о. городской головы Святогорска Татьяны Божко, когда она работала учительницей математики в единственной местной общеобразовательной школе.



Кроме в Цимбала в нынешнем списке есть еще несколько «непростых» участников АТО. Например начальник Славянского отдела полиции Станислав Загурский .

Согласно его декларации , сам он родом из Горловки. Официально трудоустроился в Славянске летом 2019 года. Ни жилья, ни земли здесь он не имеет. Когда мы спросили Загурского о его заявлении, то он сразу же заявил, что передумал.



«Я подавал заявление, но буду писать на отказ от этого участка. Сам я переселенец, хотел, чтобы у меня была хоть какая-то законная земля, - комментирует Станислав Загурский. - Но понял, что начнутся вопросы от журналистов. Лучше я буду жить на съемных квартирах, но, чтобы мне не задавали лишних вопросов. Я доеду до Святогорска, напишу заявление на отказ».



Также в перечне есть Дмитрий Лотоцкий, ФИО которого полностью совпадает с еще одним правоохранителем - старшим оперуполномоченным Управления стратегических расследований в Донецкой области Департамента стратегических расследований Национальной полиции. Это недавно созданный департамент. Нам удалось дозвониться до Лотоцкого, но комментировать эту ситуацию он отказался, сославшись, что «это не по телефону».



Также среди заявителей на получение земли значится Евгений Макаренко - уже бывший инспектор Краматорского отдела полиции, который живет в Дружковке. Его жена работает секретарем в Дружковском городском суде. В разговоре с журналистами тоже оказался немногословен: «Подавал заявление - результата пока нет».



Также готов проект на Андрея Сергеевича Ясинского. Вероятнее всего это совсем недавно уволившийся участковый офицер Славянского отдела полиции. По декларации нет никакой недвижимости. Но раньше он проживал в Лиманском районе Донецкой области, где в феврале 2020 года горсовет передал Ясинскому в собственность 2 га земли для ведения сельского хозяйства. А уже в апреле он продал свой участок Виталию Шимоняку, по нашим данным - это брат мужа Лилии Шимоняк, раньше известной как прокурор Славянской местной прокуратуры. Вероятно, земля ему была не особо нужна. Связаться с Ясинским не удалось.

Было:

Стало:

Кроме этих нескольких людей со статусом участника АТО, все остальные в списке 34 счастливчиков - гражданские. Но тоже непростые.



Например, 70-летняя Людмила Каркуша. Как нам удалось установить, это дальняя родственница (бывшая свекровь) Полины Недавы, сестры бывшего нардепа Олега Недавы , который более известен как менеджер Юры Енакиевского. Отец Полины и Олега - Анатолий Недава - вдобавок является депутатом Святогорского городского совета. У Людмилы Каркуши, согласно официальному реестру недвижимости, было две квартиры в оккупированном Енакиево, но в 2018 году она стала совладелицей трехкомнатной квартиры в Киеве. Вторым совладельцем квартиры значится ее сожитель (возможно муж) Виктор Устинов. Он тоже подал заявление на получение соседнего с Каркушей участка по улице Ивана Мазепы. Учитывая недвижимость в столице, не совсем понятно, зачем им земля в Святогорске. Связаться с Каркушей не получилось, Устинов внятно ответить на вопрос о земле не захотел. Что же до семьи Недав, то нам удалось сконтактировать с Полиной Недавой. Но связь с пенсионерами - претендентами на святогорскую землю - она опровергает: «Я ей не родственник. Она была моей свекровью 20 лет назад. У нас уже общего мало чего».

Планирует получить землю по улице Шевченко Александр Деткин, гражданский муж депутатки Святогорского городского совета Натальи Киркач . По декларации у Натальи Киркач есть три земельных участка (один из них в оккупированном Крыму) и два дома в Святогорске и Славянске. У Александра Деткина есть квартира в Славянске на 65 квадратов. На всю семью депутатки Киркач зарегистрировано 6 автомобилей. То есть, сувдя по задекларированному имуществу - это люди не настолько критично нуждающиеся в земле, чтобы быть определенными в первостепенную очередь на ее получение. Комментировать это ситуацию Александр Деткин не захотел. Но несколько раз повторил, что хоть его имя и опубликовано в проектах решений, он лично этим вопрос не занимался. Что как минимум странно, ведь заявление человек пишет лично.



По улице Шевченко ждет выделения участка Дмитрий Мирошниченко - шурин (брат жены) местного депутата Вадима Овчаренко, который задекларировал участок в Святогорске и два квартиры: в Святогорске и оккупированном Донецке. «В исполком позвоните, они вам все расскажут. Комментировать не могу. Заявление написал и все», - это весь комментарий, который удалось получить от Мирошниченка.

* * *

«Реестр» из сотни АТО-шников, которым обещали участки в районе «Зеленой рощи», сегодня выглядит как настоящее издевательство. Эфемерный список с очередью «в никуда». Сокрытие информации о свободных участках, которые могли, а по-хорошему - должны были предложить участникам АТО взамен несостоявшейся «рощи». А вместо этого - раздача земли другим, «особенным» людям. Которым показали, куда именно и с каким адресом нужно писать заявление. Двойные стандарты, когда одним - все и сразу, а других в очередь за воздухом.

Богдан Красовский

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