Как украинские политики ведут себя в эфирах во время пандемии. Рассказывает медиа-экспертка

Директорка общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко поделилась наблюдениями о том, как украинские политики проявили себя в телеэфирах во время пандемии.



Ответы на эти вопросы журналисты искали в эфире подкаста «Есть тема».

Галина, скажите, как украинские политики отреагировали на свертывание публичной активности во время пандемии? На фоне принятия критически важных законов и реакции на них? И, как эту реакцию вы могли отследить в телеэфирах?



Если говорить о свертывании политической публичной активности, то она, наверное, произошла не одинаково у всех политиков. Очень активны публично, даже сейчас во время коронавируса, те политики, у которых есть собственные СМИ или партийные, как мы их называем, или близкие к ним политические каналы, куда они могут часто приходить.



Но вопрос в том, что когда началась эпидемия, она захватила очень большой процент эфирного времени. Абсолютно на всех медиа. И, например, ели говорить о принятии закона о рынке земли. Мы понимаем, что принятие закона о рынке земли было бы топовой темой, если бы это происходило не в коронавирусную эпидемию.



Политики могли бы приходить на политические ток-шоу и говорить на эту тему. И мы видели во время первого раунда голосования за этот закон, они приходили на ток-шоу, посвященное другой теме и все говорили о рынке земли.



Тема коронавируса занимает каждый эфир. Это топовая тема в любом случае. Политикам, которые хотели бы выступать против открытия рынка земли, стало сложно доносить свою позицию, если они не имеют собственных партийных медиа.



Скажите, чувствуется ли то, что политики используют пандемию в своих корыстных политических целях, чтобы привлечь еще больше сторонников? Наверняка, вы во время проведения мониторингов видите ту риторику, которую они несут в своих месседжах.



Да, я бы выделила две очень разные эти группы этих сообщений. Первая о том, что политики начали использовать коронавирус, представляя себя очень большими благотворителями. То есть все, у кого есть неограниченный доступ к медиа-ресурсу, начали говорить о том, что они передали столько-то денег на закупку аппаратов, масок и так далее. Они сильно перегибают палку, потому что это выглядит как очень грубый пиар, с очень большим навязыванием.



Вторая группа информации, которую я бы выделила, это всевозможные если не грубые фейки, то манипуляции. Во-первых, очень много манипуляций вокруг историй с деньгами Международного валютного фонда (МВФ). О том, нужны нам или не нужны деньги МВФ? Допустим или не допустим дефолт страны. Страшно это или не страшно?



Есть определенные политические силы, которые очень последовательно «раскачивают» историю, что вообще дефолт — это не страшно, а просто реструктуризация долгов, а вот МВФ нас загонит в еще большие долги. Они используют вот этот момент нагнетания страха вокруг коронавируса, безработицы, того, что люди не понимают какое у них ближайшее будущее.