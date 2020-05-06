Украина по-новому представит себя в Минске. Плюсы и минусы указа президента

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе пополнилась новыми людьми. Президент Владимир Зеленский принял указ, согласно которому в рамках Трехсторонней контактной группы будут вести консультации эти люди: Алексей Резников, Александр Мережко, Юлия Свириденко, Андрей Костин, Александр Полищук, Галина Третьякова. Украинскую делегацию в ТКГ и в дальнейшем будет возглавлять Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма.



Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что своим указом президент Зеленский проявил особенность своего темперамента, а именно нежелание «топтаться на месте». Вот только у такого решения есть подвох.



«Владимир Зеленский - нетерпеливый, он не хочет ждать. Но есть опасность - если вдруг Россия не пойдет на такое статусное повышение со своей стороны и скажет: пусть украинские официальные лица договариваются с «официальными» представителями «Л-ДНР». Мы не можем вести официальные переговоры с представителями сепаратистских республик. Тут есть риск. Ведь раньше украинские представители сознательно избегали прямых переговоров в Минске, чтобы не было даже намека…», - высказался Фесенко.



Политолог считает, что президент решил придать импульс переговорному процессу в Минске и повысить его статус. Но в идеале, по мнению Фесенко, Украина должна была сначала договориться с Россией о двустороннем апдейте своих делегаций и затем делать объявление.



«Эта идея может сработать, если будет ответ со стороны России, если она тоже поднимет статус переговоров. Я с определенным скепсисом отношусь к участию депутатов в переговорах. Особенно представителей российской Госдумы. Потому что, если Россия это сделает, это будет отвлекать переговоры на пустые политические дискуссии. Депутаты не любят вести переговоры, а любят дискутировать на политические темы. Но участие правительственных чиновников – почему нет, если Россия на это согласится? Но тут у меня есть сомнения. Нужно было сначала договориться сделать совместное заявление, чтобы это было обоюдные действия», - рассказал Фесенко «Новостям Донбасса».



Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Мария Золкина тоже видит «плюсы» и «минусы» президентского указа.



В своем анализе ситуации эксперт отмечает, что «представители не имели почти никаких механизмов и возможностей реализовывать даже точечные технические договоренности на практике. Теперь - проблемы не будет».



«Что в этой реформе целесообразно - что теперь МИД будет осуществлять всестороннее сопровождение работы Минской ТКГ», - добавила она.



Рисков, правда, по ее мнению, больше. Она считает, что ТКГ - не уровень заместителей министров или глав комитетов, учитывая, что со стороны «Л-ДНР» - «самозванцы». К тому же, по ее мнению, политическая ответственность для украинской стороны теперь будет выше, а Россия это однозначно использует.



Мария Золкина сомневается, что Россия также повысит уровень своей представительской группы в ТКГ.



«Россия всеми силами избегает ответственности, и, кстати, не несет ее прямо в соответствии с Минским договоренностями. Поэтому с какой стати она должна симметрично номинировать таких же должностных лиц в ТКГ», - рассуждает аналитик.



Риторическим вопросом она считает возможность или невозможность заместителей министров проводить встречи в рамках «Минска».



Решение Офиса президента вызвало среди украинских политиков ряд критических замечаний. Рисков и подвохов пока было озвучено больше, чем позитивных сигналов.



Сопредседательница парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, которая ранее представляла Украину в гуманитарной подгруппе ТКГ считает, что в команде президента хотят поднять статус не только украинской делегации в Минске, но и «так называемых "представителей" ОРДЛО, которые сидят в Минске как приглашенные, а не участники».



«Присутствие в Минске руководителей профильных комитетов ВР также позволит РФ и их марионеткам более громко говорить о «согласовании украинского законодательства с ОРДЛО». Нас упорно толкают к местным выборам под дулами автоматов в октябре 2020г на Донбассе. И это будут псевдовыборы, конечно, но они помогут Москве снять санкции», - отметила депутат на своей странице в Facebook.



По ее мнению, предыдущая украинская власть задала высокую планку переговоров в Минске, а нынешняя – «легитимизируют тактику Кремля».



«Понимаю вопрос, что я также была в минской группе. Да, как уполномоченный президента по мирному урегулированию на Донбассе, только в этой ипостаси. В дипломатии и переговорах детали имеют значение. Дилетантам это трудно понять», - написала она.



Похожие мысли высказали и в партии «Голос». Руководитель фракции в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что представительский состав украинской делегации не сделает переговоры более представительскими, «потому что это делается в одностороннем порядке». По его мнению, включение в делегацию должностных лиц делает Украину более уязвимой, потому что фактически легализирует процесс переговоров с представителями оккупационного режима.



«Проблема Минского процесса не в том, что украинской делегации не хватает людей. И не в том, что ТКГ собиралась реже, чем хотелось бы. А в отсутствии компромиссов. Из-за очевидной негибкости Москвы и чрезмерной (временами) гибкости украинской стороны», - цитирует Рахманина пресс-служба «Голоса».



В «Слуге народа» подчеркивают, что изменения в украинской делегации должны усилить переговорные позиции Украины.



«Мы хотим, чтобы не было никаких задержек, потому что мы хотим быстрым темпом двигаться и доходить к миру», - цитирует Арахамию «Укринформ».



Похожее мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Вы видите появление в списке представителей правительства, а именно вице-премьер-министра, ответственного за реинтеграцию наших территорий на востоке Украины. То есть создается вертикаль не только разработки решений, но и реализации этих решений. И второе - вы видите появление представителей парламента, что очень важно, потому что мы понимаем, что парламент должен быть непосредственно вовлечен в те решения, которые разрабатываются в Трехсторонней контактной группе, где Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ ведут диалог о прекращении российской агрессии на востоке Украины», - заявил министр в эфире «Радио НВ».



Народный депутат из фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко считает, что «президент и его представители… могут столкнуться с одной опасностью. Эта опасность называется усиление давления как на президента Зеленского, так и на Украину для выполнения в одностороннем порядке, так называемых, Минских договоренностей».



Он считает, что президенту стоило бы перед расширением делегации заслушать отчет той, что была до его указа и провела уже более чем 120 встреч в рамках ТКГ.



«Логика любого государственника – отчет сначала получить… Что было не так с украинской стороны, по каким директивам работали, что именно не сработало и тогда уже разобраться… Я, как бывший дипломат, говорю: если переговорщик не справился с переговорами, то его меняют, а не расширяют состав делегации», - цитирует Наливайченко «Интерфакс-Украина».



Народный депутат подчеркнул, что впервые в истории Украины создана такая «смешанная» делегация, в составе которой и руководители (главы комитетов) законодательного органа и представители правительства, а самого президента представляет второй президент страны Леонид Кучма.



«Это было бы возможно и оправдано, если бы появились новое соглашение, новый план действий по деоккупации и освобождению от оккупации оккупированных территорий. Но это не озвучено», - отметил Наливайченко.



Он также добавил, что расширение состава украинской делегации в ТКГ потребует и увеличения расходов на ее содержание.



«А какой бюджет теперь будет для обеспечения такой большой делегации, организации поездок в Минск? Тут даже только транспортные расходы взять – в Минск и назад (в Киев – ред.), представьте себе…», - сказал Наливайченко.

Трехсторонняя контактная группа действительно провела в Минске более сотни встреч. Далеко не все они приносили положительные плоды. Многие из них вообще очень долго «созревали» до вразумительных решений. Но решение – не главное. Главное – выполнение договоренностей. И здесь переговорщики «спотыкались» чаще всего. Тем не менее, нельзя забывать о ряде событий на Донбассе, за которыми стоит «Минск»: обмен пленными, дни перемирия (хотя и недолгие), разведение войск, решение гуманитарных вопросов.



Если присутствие членов правительства и парламента в ТКГ действительно повлечет за собой результативность и оперативность решений, Украина только выиграет. Но что будет, если Россия продолжит манипулировать и откажется от зеркальных действий? Вопрос остается открытым.