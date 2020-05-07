Коронавирус и мэры городов Украины. Кто кого? Подкаст ►

Что происходит в регионах Украины: как там местные власти сопротивляются распространению коронавирусной инфекции? Местные элиты накануне выборов и перед угрозой пандемии: покорные исполнители или потенциальные центры власти? Готова ли местная власть к медреформе? Насколько важна помощь Киева неподконтрольному Донбассу, кто и как ее туда доставляет? Как олигархи пытаются помочь Владимиру Зеленскому в регионах во время пандемии и что они получат взамен? Реформа децентрализации - помощник или тормоз в период кризисных ситуаций? Ответы на эти вопросы журналисты Алексей Мацука и Виталий Сизов ищут в подкасте «Есть тема».



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Министерство здравоохранения ежедневно обновляет данные о последствиях пандемии COVID-19 в Украине, правоохранители – докладывают о мерах, предпринятых для поддержания правопорядка, власти говорят, что делают все для стабилизации ситуации. Число зарегистрированных случаев коронавируса растет, сейчас их свыше девяти тысяч, медики прогнозируют вспышку эпидемии, а украинцев волнует вопрос: справятся ли местные власти с пандемией?



Луганская облгосадминистрация сообщила о создании сайта «Стоп Ковид-19», где обновляется информация о потребностях местных медицинских учреждений. Власти регулярно информируют о предпринятых мерах, но число заболевших растёт. Слабую подготовленность медучреждений Луганщины к эпидемии подтверждает карта медицинского обеспечения YouControl.Virus. А вот Донецкая область подготовлена несколько лучше.



Координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин сообщает, что прифронтовое село Старомарьевка Волновахского района, где проживают около 150 человек, было заблокировано с 18 по 23 апреля; по словам волонтёра, изолированных из-за карантина населённых пунктов на данный момент более 120. В таких сёлах могут отсутствовать магазины, государственные сервисы и больницы, трудно вызвать «скорую помощь», и в критической ситуации люди могут остаться один на один с бедой. На неподконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей, где проживают до трёх миллионов наших граждан, проблемы обостряются в разы. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что оккупационные «администрации» скрывают подлинную статистику относительно заболеваемости и смертности вследствие COVID-19. В группировках «Л-ДНР» сообщают, что прерывается транспортное сообщение между населёнными пунктами, которые под их контролем, ряд городов – изолируется, среди самых острых проблем – нехватка медиков, тест-систем, средств защиты и дезинфекции, а инфекционные и пульмонологические отделения, по словам местных жителей, заполнены уже сейчас.



Последствия пандемии касаются не только числа случаев заражения, но и занятости украинцев. Речь идёт о суровых мерах карантина, из-за которых в украинских городах закрываются рынки и другие торговые точки, прекращают работу перевозчики, а малый бизнес терпит убытки. По ряду украинских населённых пунктов прокатились протесты: требовали открыть рынки и смягчить ограничения. А власть пытается отыскать способ безопасного функционирования торговой сети.



Пандемия COVID-19 – серьезный вызов и для власти, и для гражданского общества. Весеннее потепление зовёт украинцев на набережные и в парки; для огородников сейчас время, когда день год кормит; людям, временно лишившимся работы и привычных активностей, трудно выдержать режим абсолютной самоизоляции. Возможно ли проконтролировать, как правила карантина соблюдаются всеми украинцами? Разумеется, нет. Вероятно, украинские медучреждения выдержат натиск коронавируса, если власть и общественность скоординируют действия ради борьбы с общей угрозой.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.



Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

