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Коронавирус: кто защитит тех, кто защищает других. Подкаст ►

11 мая 2020, 19:59

Коронавирус: кто защитит тех, кто защищает других. Подкаст ►

Насколько сами защищены те, кто должен защищать украинцев и обеспечивать их безопасную и комфортную жизнь: медики, полицейские, коммунальщики работники транспорта и магазинов?

Журналисты Алексей Мацука, Марина Курапцева и Виталий Сизов пообщались с:

  • Варварой Пахоменко, главой представительства международной неправительственной организации «Женевский призыв» в Украине
  • Яной Мартышиной, менеджеркой по вопросам охраны здоровья организации «Врачи без границ»
  • Александром Фацевичем, заместителем Главы Национальной полиции Украины

Сегодня для борьбы с распространением коронавируса в Украине задействованы все силы. Каковы последствия пандемии для тех, кто нас лечит, обеспечивает правопорядок в наших городах, борется с другими опасностями?

В середине апреля в рядах украинских полицейских было зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Патрули - на улицах, в парках и скверах, поддерживают общественный порядок, задерживают нарушителей, все это предполагает тесный контакт с людьми. Борются полицейские и с фейками о коронавирусе: киберполиция сообщает о блокировании сотен ссылок на онлайн-материалы мошенников, и о десятках уголовных производств. Как сообщают представители Нацполиции, правоохранители обеспечены средствами защиты. Однако риск заразиться по-прежнему существует.

На передовом рубеже – медицинские работники. В Украине коронавирусом заболели свыше 1700 медиков. Непростая ситуация сложилась в конце апреля в Мариуполе: областная больница интенсивного лечения стала очагом вспышки вируса, там заболели 19 медиков. Согласно заявлениям областной власти, сотрудники медучреждения заразились от пациента, которого оперировали до проявления у него симптомов коронавируса. Результаты мониторингов правозащитников и сообщения активистов говорят о слабой подготовленности больниц Луганской области к борьбе с вирусом.

Украинским спасателям, кроме вызовов, связанных с пандемией COVID-19, пришлось столкнуться с пожарами в Чернобыльской зоне, охватившими десятки гектаров накануне 34-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Пожары ликвидировали свыше тысячи спасателей, проложено около тысячи километров минерализованных полос, а отдельные очаги тления приходилось гасить при помощи двух вертолетов. По сообщениям волонтёров, бороться со стихией помогали неравнодушные украинцы: помощь спасателям собирали через социальные сети.

Возможно, Украина, как и большинство стран в мире, не была подготовлена к борьбе с пандемией коронавируса, но, тем не менее, активное сопротивление эпидемии быстро началось на всех уровнях с использованием имеющихся ресурсов. И сейчас власть и общество должны помнить, что основные ресурсы в борьбе с COVID-19 расходуют те, кто нас защищает.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.

Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

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