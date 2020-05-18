Национализация как ответ на коронакризис? Подкаст ►

Короновирус бьет не только по системе здравоохранения, но и по экономике. И в этой сфере последствия пандемии могут быть не менее катастрофическими.



Насколько эффективным был ответ украинской власти на эпидемию коронавируса? Велика ли опасность экономического кризиса? Почему говорят о «пессимистичных» перспективах экономики? Чего боятся украинские олигархи? Появляется ли серьезная угроза активам Рината Ахметова после коронакризиса в Украине? Как быстро украинцы вернутся на рабочие места? Ответы на эти вопросы журналисты Алексей Мацука, Виталий Сизов и Марина Курапцева ищут с депутатом Донецкого областного совета последнего созыва Сергеем Третьяковым, доктором экономических наук Вячеславом Ляшенко и доктором экономических наук, заведующим сектором социальных рисков в сфере занятости населения Института демографии и социальных исследований имени Птухи Александром Цымбалом.



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Международный валютный фонд называет коронакризис крупнейшим экономическим потрясением со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого столетия. Врачи напоминают, что все эпидемии рано или поздно идут на спад, но как мировая и украинская экономика уже сейчас реагируют на пандемию COVID-19?



Мировая экономика, хотя и восстановится после значительного спада во втором квартале, но всё же не сразу вернется к докризисному уровню. Об этом говорят в Нацбанке Украины, который в начале мая обнародовал инфляционный отчет с прогнозом развития мировой и украинской экономики в контексте влияния эпидемии коронавируса. ВВП Украины начал падение в январе на фоне сокращения объемов промышленности, а в первом квартале 2020 года падение составило 0,5%. Согласно прогнозу, в период апреля-июня ВВП сократится на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а уровень безработицы достигнет около 12%. Кроме того, прогнозируется приостановка роста заработной платы. В Нацбанке отмечают, что сильнее остальных пострадают транспортная сфера, сектор услуг, а также торговля. По мнению экспертов, уже с июля экономика начнет восстанавливаться, однако процесс этот будет неравномерным – в разрезе секторов экономики. Ожидается, что вследствие коронакризиса пострадает и экспорт украинских товаров: так, сократятся производство и экспорт металлургической отрасли, упадёт и уровень экспорта зерновых культур. Восстановление экономики прогнозируют в 2021 году, тогда же, согласно отчет Нацбанка, возобновится и рост зарплаты украинцев.



Международная организация по миграции сообщает о поддержке украинцев, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах в связи с пандемией коронавируса.



«Чтобы быстро реагировать на вызовы, которые ставит перед украинским обществом пандемия нового коронавируса, были внесены изменения в текущий проект «Противодействие торговле детьми и молодежью в Украине», финансируемого Министерством иностранных дел Канады. В частности, МОМ оказывает дополнительную финансовую поддержку 32 пострадавшим от торговли людьми (из них 26 женщин), которые начали микробизнес при поддержке Министерства иностранных дел Канады, но должны были остановить его из-за карантина и потеряли единственный источник дохода для себя и своих семей», - говорится в сообщении на официальном сайте организации.



Сегодня, в условиях пандемии, ряд предпринимателей сообщают о непомерной налоговой нагрузке и сокращении рынка сбыта на ряд товаров, а работники – о неоплачиваемых отпусках, увольнениях и снижении уровня оплаты труда. А, например, на Донбассе, где с коронакризисом борются в период активного вооруженного конфликта, ситуация осложняется в разы.



Напомним, в конце марта Президент Владимир Зеленский обратился к нашим гражданам, работающим за границей, с призывом вернуться в страну, и заявил, что с 27 марта госграницу перекроют. Среди украинцев за рубежом началась паника: несмотря на конституционное право вернуться домой в любой момент, люди опасались, что границу и впрямь перекроют. Как показала практика, была закрыта значительная часть контрольных пунктов въезда-выезда, но пересечь границу, например, на авто, вполне возможно. Как бы там ни было, к сожалению, предложения украинских работодателей смотрятся невыгодно в сравнении с размером заработка в европейских странах, особенно – на фоне теперешнего уровня безработицы. Поэтому часть наших граждан не вернулись в Украину, несмотря на страх перед закрытием пунктов пропуска и остановкой пассажирских перевозок.



В целом, украинцы ждут окончания карантина, чтобы вернуться на рабочие места или более активно заняться поиском заработка, и надеются на восстановление прежнего уровня жизни.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.



Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

