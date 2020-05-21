Коронавирус и пропаганда. Подкаст ►

Что узнают украинцы из ежедневных брифингов министерства здравоохранения? Насколько эффективным был ответ Киева на эпидемию коронавируса? Как украинская пресса подает информацию о борьбе с вирусом? Справились ли украинские журналисты с описанием кризиса в своих медиа? Как кризис изменил украинский медиа-бизнес? Как кризис использовался для манипуляции общественным мнением через медиа?



Ответы на эти вопросы журналисты Алексей Мацука, Виталий Сизов и Марина Курапцева ищут с главой Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольгой Герасимюк, журналисткой «Громадського» Анастасией Станко и медиа-экспертом Романом Шутовым.

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В последние два месяца самый актуальный вопрос в Украине и мире – динамика эпидемии COVID-19. Офис президента Украины, министерство охраны здоровья, органы местной власти, правоохранители регулярно информируют граждан о текущей ситуации и шагах, предпринятых для обеспечения безопасности. Но достаточно ли украинцам официальной информации, и какова сегодня роль СМИ?



Основная часть материалов украинских СМИ посвящена коронавирусу. И, поскольку публичные площадки временно недоступны, работа продолжается в режиме онлайн. Украинские журналисты сосредоточены на информации из официальных источников, а также на выводах экспертов. По мнению ряда активистов, в поле зрения широкой общественности попадает недостаточно информации об украинцах, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Так, представители благотворительного фонда «Восток-СОС» сообщают о гражданах, которые не успели пересечь линию разграничения в Станице Луганской, и были вынуждены остановиться на неопределенный срок у родственников и знакомых. А те, кто не имеет такой возможности, живут на местном рынке – в торговых точках, которые пытаются защитить от непогоды при помощи подручных средств, и даже устанавливают там буржуйки.



Говоря о качестве работы профессиональных журналистов, как и об ответственности медиа, важно понимать, что кризис коснулся абсолютно всех сфер жизни, и журналисты, работающие на передовом рубеже, страдают так же, как и остальные граждане. Медиа-бизнес испытывает ощутимое потрясение: редакции вынуждены сокращать штаты, а то и вовсе приостанавливать работу. Те же, кто остается в строю и работает в соответствии со стандартами своей профессии, вынуждены соперничать с «топовыми блогерами», продуцирующими хайп в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. А Индекс физической безопасности представителей СМИ, который регулярно обнародует Национальный союз журналистов, говорит, что с начала года на журналистов совершено 15 нападений, из резонансных за последнее время – столкновение сотрудников полиции с журналистом Богданом Кутеповым, о котором заявили на «Громадськом». Надо помнить и о журналистах, работающих на линии фронта на Донбассе.



Пандемия коронавируса, как и другой кризис – вооружённый конфликт на востоке Украины – стала предметом манипуляции через медиа. О том, как в Украине опровергают фейки о пандемии, сообщает пресса США, Франции, Британии, Испании. «Распыление вируса с вертолетов», «Чипирование граждан», «Заражение продуктов», «Вирус – это заговор мирового правительства», – украинское медиа-пространство наводнили эти и другие фейки, призванные посеять нестабильность. Конкуренцию СМИ пытаются составить и мошенники: по данным украинской киберполиции, заблокированы сотни интернет-ссылок аферистов, и, как сообщают правоохранители, действия некоторых задержанных координировались из Российской Федерации. В основном, стартует дезинформация в социальных сетях, мгновенно превращаясь в так называемые «новости».



Очевидно, что и без того непростая работа журналистов в период пандемии осложняется рядом объективных факторов. Но ни Комиссия по журналистской этике, ни правоохранители не в силах проверить каждое сообщение и пресечь все попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В конечном счете, вероятно, вопрос в том, насколько высок запрос украинской аудитории на качественную информацию – как и уровень медиаграмотности населения, вот уже шесть лет живущего в состоянии перманентного стресса.

Подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.