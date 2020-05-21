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«Знаковое решение». Переселенцы смогут голосовать на местных выборах

Евгений Антонюк
22 мая 2020, 10:00

«Знаковое решение». Переселенцы смогут голосовать на местных выборах

В Украине переселенцы с 1 июля могут голосовать на местных выборах по месту фактического проживания, а не только там, где они зарегистрированы (прописаны).

Для того, чтобы избирательные права переселенцев и трудовых мигрантов больше не нарушались в стране, Центральной избирательной комиссии было дано полгода на разработку и принятие постановления. Теперь этот документ «в гармонии» с новым Избирательным кодексом Украины.   

В ЦИК называют документ знаковым в истории Комиссии, потому что он открывает новые возможности для переселенцев.

«Порядок делает их (переселенцев, - ред.) частью территориальных громад, где они фактически проживают. Мы учли почти все пожелания, сделали все, чтобы документ соответствовал ожиданиям, которые сегодня есть у граждан, а именно - участвовать в местных делах», - отметил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

Правозащитники считают, что ЦИК подошла к вопросу ответственно, и приняла постановление даже не в крайние сроки, а на полтора месяца раньше.

«Тот факт, что соответствующее постановление было принято заранее, говорит о готовности ЦИК способствовать избирателям в реализации избирательного права… Теперь дело за самими избирателями, для которых процедура обращения максимально упрощена», - считает Татьяна Дурнева, исполнительная директорка Общественного холдинга «Група впливу».

В комментарии «Новостям Донбасса» она пояснила, что теперь переселенцы могут не беспокоиться о том, что закон есть, но в реальности он не работает. Она привела в пример другой случай, которой тоже коснулся переселенцев. 

«Когда были приняты изменения в закон о правах переселенцев, чтобы не надо было продлевать справку ВПЛ каждые полгода. Кабинет министров должен был в течение 3 месяцев привести свои акты в соответствие с этим законом. Но спустя 3 месяца не было никаких изменений. В законе написано, что справку переселенца не надо продлевать, а в подзаконных актах Минсоцполитики было написано, что справку продлевать нужно. Постановления противоречили закону. Этот случай стал плохим примером. А случай с избирательными правами переселенцев – положительный», - пояснила Дурнева.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года. Избиратели, которые намерены проголосовать не по месту официальной регистрации, смогут изменить избирательный адрес, указав другой, фактический адрес проживания и выбирать местную власть в тех громадах, где они действительно проживают. Это особенно актуально для внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов (в пределах страны).

Для того, чтобы изменить адрес голосования, нужно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту жительства лично, онлайн (через электронный кабинет избирателя на сайте Государственного реестра избирателей), либо через уполномоченное лицо.

Чтобы подтвердить место жительства, можно предоставить один из документов:

  • договор аренды жилья
  • справка о постановке на учет ВПО
  • документ, подтверждающий уход за человеком
  • документ, удостоверяющий предпринимательскую деятельность
  • документ, подтверждающий право собственности на жилье
  • документ, удостоверяющий брак или родственные связи

Избирательный адрес нужно изменить заранее. Обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей нужно будет не позднее чем на пятый день со дня начала избирательного процесса. Это касается всех видов выборов: парламентских, президентских и местных, а также референдума. Очередные местные выборы должны состояться, согласно Конституции, 25 октября. Это значит, что изменить избирательный адрес украинцы смогут с 1 июля по 9 сентября включительно.

Смена избирательного адреса означает, что человек, обратившись один раз, будет голосовать в новом месте до тех пор, пока сам же сменит место проживания и снова не обратится в реестр избирателей. Чтобы это сделать, нужно при обращении в отдел ведения реестра избирателей подтвердить свое новое место жительства.

Напомним, весной и летом 2019 года на президентских и парламентских выборах переселенцы смогли проголосовать не по месту «прописки», сменив адрес голосования. Но эта система не была автоматической для всех последующих выборов – переселенцам приходилось менять его для каждого голосования (первый, второй туры президентских выборов и парламентские).

Сложно назвать точное количество людей, которые получат возможность проголосовать на местных выборах в Украине. Аналитики в сфере избирательного права называют лишь приблизительную цифру – около 4,7 миллионов человек, среди которых до 1,4 миллионов переселенцев, а остальные – трудовые мигранты.

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Но карантинные реалии заставляют посмотреть на ситуацию с выборами с новой стороны. А возможно ли провести выборы, учитывая прогнозы эпидемиологов, которые предупреждают, что вторая волна коронавируса ожидается этой осенью?  

«Единственное основание для того, чтобы выборов не было, это введение чрезвычайного положения в стране. Но даже при этом может быть введена отсрочка лишь на месяц, – отмечает Татьяна Дурнева. – Их сложно провести, например, из-за недостатка финансов, эпидемиологической обстановки, но нет оснований сейчас говорить, что местных выборов 25 октября не будет».

По ее мнению, о переходе на электронное голосование сейчас тоже рано говорить. Скорее всего, государство будет вынуждено разработать дополнительные меры по безопасности на период проведения выборов.

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