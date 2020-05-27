Донетчина в борьбе с эпидемией. Как коронавирус объединяет людей

Донецкая область 26 мая начала второй этап ослабления карантина, который позволил местной власти в городах проводить спортивные соревнования без зрителей, открыть отели, но без ресторанов, открыть детские сады. Одним из самых значимых для украинцев, вероятно, станет возможность снова ездить в общественном транспорте и передвигаться на нем между городами. Межобластные перевозки стартуют 1 июня.



Ранее запрет на междугородние перевозки сильно ударил по медикам, которые не знали, как им добираться на работу в соседние города. Тогда в Украине появилась инициатива «Подвези врача». Неравнодушные ветераны АТО в Покровске первыми подхватили всеукраинскую акцию на Донбассе. К флешмобу подключились жители Краматорска, Мирнограда, Лимана и других городов и поселков. Кроме благотворительных пожертвований от неравнодушных жителей, инициативу поддержали в Донецкой обладминистрации - выделили 25 тысяч гривен на бензин. Подвоз медиков также организовали волонтеры в Мариуполе.



Люди на востоке, как и по всей Украине объединялись и продолжают объединяться в борьбе против пандемии коронавируса. Шьют и бесплатно раздают маски, собирают средства для помощи больницам, подвозят на работу врачей, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.



Два месяца строго карантина по-разному отразились на жизни городов и поселков Донетчины. Особенно сложно пришлось людям на прифронтовой территории, где и до карантина было не так просто добраться до ближайшей аптеки.



«Новости Донбасса» рассказывают, как украинцы смогли наладить взаимопомощь на подконтрольной территории Донецкой области.

В центре детского творчества Часов Яра кипит работа, здесь педагоги шьют защитные маски для всего города. Сначала материалы для пошива покупали за свои деньги, потом помогали военные и неравнодушные жители, позже через гуманитарную миссию «Пролиска» инициативу поддержало Агентство ООН по делам беженцев. За день здесь шьют около 120 масок. Затем раздают их пожилым людям, развозят в больницы, ЦНАП, на коммунальные предприятия.



В 13-тысячном Часов Яре много пенсионеров, которые находятся в группе риска, кроме того здесь расположен волонтерский хоспис для пожилых людей, созданный супружеской парой Ткачевых. Во время боевых действий они столкнулись с ситуациями, когда пострадавшим людям, особенно старикам, после эвакуации из разбитых домов и опасной обстановки, негде было остаться жить и приходилось порой возвращаться «на ту сторону». Так и родилась идея.



«Хоспис мы открыли 3 года назад. Началось все с одного дома, который у нас за спиной. Мы его заселили буквально за неделю», - говорит Евгений Ткачев.



Постепенно семья приобрела еще 2 дома, и несколько квартир - все за свой счет. Теперь содержать хоспис помогают волонтеры, украинские и международные организации. Сейчас здесь проживают 32 человека.



«Это маломобильные люди, люди с инвалидностью, люди с серьезными заболеваниями, которые были брошены своими родственниками, не нашли социальной поддержки, не были помещены в дом инвалидов, в связи с отсутствием документов, отсутствием доходов, или по другим причинам, также в связи с военным конфликтом, там где органы власти перестали действовать и эти люди оказались не у дел», - поясняет представительница гуманитарной миссии «Пролиска» Анастасия Дубовская.



Теперь спасенных стариков здесь пытаются уберечь от инфекции. В хосписе ужесточили правила посещаемости – гости должны приходить сюда в средствах индивидуальной защиты. Сотрудники, которые работают здесь, несколько раз в день меняют одежду, проводят полную санитарную обработку помещений. Прогулки, выходы в город, поездки в церковь в хосписе также временно ограничили, но постояльцы относятся с пониманием. Знают, что они в группе риска.



Из-за пандемии и карантина здесь появилось много новых проблем. Но благодаря волонтерам удалось решить вопрос обеспечения продуктами. Желание помочь преодолевает даже закрытые границы. На этот раз помощь пришла из Словакии – волонтер передал деньги, на которые семья Ткачевых смогла закупить примерно двухмесячный запас продуктов. Количество постояльцев может пополниться из-за пандемии.



«Мы получили запрос от учреждений здравоохранения, это две поликлиники со стационарными отделениями, которые просят принять двух стариков. Эти люди без определенного места проживания, у них проблемы с документами», - рассказала Анастасия Дубовская.



Пожилые люди в зоне риска повсюду. В нескольких городах области местные власти закупили для них продуктовые наборы.



Например, в Мариуполе за средства местного бюджета закупили 62 тысячи наборов на общую сумму 17 миллионов гривен. Стоимость одного набора около 280 гривен. В каждом - 11 позиций, среди которых крупа, макароны, мука, консервы, сахар, чай. Продукты доставляют домой пенсионерам в возрасте от 75 лет. В Мариуполе проживают 30 тысяч пенсионеров от 75 лет и старше. Каждый из них должен получить по два продуктовых набора - один в апреле, один - в мае.



А в Покровске через городской контакт-центр пожилым людям организовали доставку покупок. Помочь пенсионерам захотели 50 волонтеров.



«Пожилые люди сейчас находятся в зоне риска и нам небезразлична их судьба. Если есть возможность остаться дома и не выходить лишний раз - то почему бы нам им не помочь и это может сделать каждый неравнодушный человек», - рассказала волонтерка Анастасия.



Задания волонтерам давали недалеко от места их проживания, чтобы минимизировать перемещения по улице.



Сложнее всего приходится людям, живущим вблизи линии соприкосновения. Поселок Зайцево - всего в нескольких километрах от оккупированной Горловки. Здесь живет около тысячи человек, из них 80% находятся в группе риска. Новости о пандемии они в основном слышат из сообщений по телевидению. А на улице за окном хоть и не так часто и интенсивно, их по-прежнему пугают звуки войны.



«Сейчас слышно, но намного реже. Вы видите у нас все дома перекрыты практически. Все были повреждены осколками. Я, например, летом 2014 год выехала отсюда, и в 2015 году уже возвратилась, надо же домой, хотя была на своей родине, здесь под Торецком», - рассказала местная жительница Раиса Вениаминовна.



Из-за транспортных ограничений, введенных в связи с карантином, поселок остался без автобусного сообщения. В Зайцево нет аптеки - это одна из главных проблем.



Как рассказал глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин, в поселке всего 4 магазина и два ларька. Аптеку так и не успели открыть в соседнем Майорске.



«Если бы была аптека, не приходилось бы ездить в Бхахмут по личному заказу каждого, как это происходит сейчас», - пояснил Веселкин.



Пенсионерка Галина Васильевна живет в Зайцево одна. Ее родственники живут на оккупированной территории.



«Я одна живу, сама хожу, сама ем. А вот прихожу и прошу: Анжела, дочечка, пожалуйста, она мне там покупает лекарства. Большое ей спасибо, а так чем же я поеду? Машины у меня нет. Транспорт не ходит, вот так и живем. Просим кого-то», - рассказывает одинокая пенсионерка о том, как она делает покупки.



Мариупольские активисты и волонтеры давно знают друг друга, С 2014 года они помогают военным. С началом пандемии они разделили между собой сферы ответственности. Кирилл Долимбаев занимается сбором средств для закупки необходимого в больницы.



«Сегодня это 10 литров антисептика и 5 литров дезрастворов для помещений. Они (медики, - ред.) уже будут переливать в мелкие распылители с дозатором и использовать по назначению», - поясняет волонтер.



Деньги на карту Кирилл собирает через Facebook, узнает у врачей о потребностях, делает закупки и доставку. Объединение ради общей цели дает результат и надежду на успешное преодоление пандемии.



Донецкая область еще несколько дней назад рисковала остаться без карантинных послаблений – чиновники и медики не решались вслед за соседней Луганской областью постепенно приходить с привычной жизни. Сейчас подконтрольные части Донетчины и Луганщины входят в число областей с самым низким показателем заражений COVID-19. Но вирус в стране не побежден. Несмотря на то, что на днях Донецкая область все же ослабила карантин, многое зависит от местных властей.