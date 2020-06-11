Выйти из карантина и не спровоцировать новую волну пандемии. Подкаст ►

Украинцам в условиях карантина все сложнее обеспечивать себя. Население нуждалось в послаблениях карантина, в первую очередь, чтобы вести бизнес, зарабатывать себе на жизнь. Вот только не вызовет ли отмена ограничений новую волну заболеваемости коронавирусом?



Ответы на эти вопросы журналисты Алексей Мацука, Виталий Сизов и Марина Курапцева искали вместе с представительницей Международного Комитета Красного Креста в Украине Санелой Байрамбашич и академиком НАН Анатолием Загородним и заместителем главы Нацполиции Украины Александром Фацевичем.



Слушайте в SoundCloud или смотрите в YouTube:

Также выпуск доступен в Apple Podcasts!



Следующей зимой вторая волна заболеваемости коронавирусом может накрыть Европу. Об этом в интервью британскому изданию Telegraph заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он порекомендовал странам укреплять национальные системы здравоохранения, поскольку праздновать победу над вирусом еще рано.



Сейчас Украина после месяцев вынужденной самоизоляции готовится к частичной отмене ограничений, введенных в период карантина в связи с пандемией COVID-19. В ряде населенных пунктов украинцы уже вышли на свои рабочие места. Однако, по прогнозам экспертов, период восстановления привычного образа жизни связан с определенными рисками. А на Донбассе, где пандемия еще больше осложняет жизнь мирного населения на фоне вооруженного конфликта, есть серьезная опасность усугубления гуманитарной ситуации.



В Министерстве охраны здоровья Украины говорят о разработке механизма ИФА-тестирования. Глава ведомства Максим Степанов во время брифинга пояснил, что «это те тесты, которые показывают уровень антител в организме человека; то есть, показывают, болеет человек коронавирусом, или уже переболел». Министр добавил, что Европейская комиссия подтвердила запрос Украины на участие в Комитете по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя.



А в прогнозе Национальной академии наук Украины от 13 мая сказано, что динамика распространения эпидемии в Украине сейчас развивается по сценарию с невыразительным пиком и медленным угасанием за счет своевременного внедрения карантина. Это подтверждает и статистическое сравнение с данными соседних стран.



В частности, ученые отмечают: «Прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, но существуют риски второй волны эпидемии при форсированном увеличении социальной активности населения. Анализ данных Центра общественного здоровья Минздрава Украины состоянием на 4 мая выявил стабильное увеличение процента бессимптомных инфицированных в официальной статистике. Это указывает на уменьшение количества заболевших, требующих госпитализации или домашнего лечения. Для уточнения прогнозов необходимо регулярное обновление данных».



С одной стороны, очевидно, что реальные риски существуют, и игнорировать их опасно. С другой - в теплые майские дни жители украинских городов стремятся на улицы, в парки и скверы, не всегда при этом придерживаясь правил карантина, таких, как обязательное ношение защитной маски и соблюдение дистанции.



И, хотя министр здравоохранения призвал граждан соблюдать карантинные мероприятия, а также сообщил, что Минздрав намерен инициировать применение санкций против органов местной власти, которые нарушают карантин, проконтролировать всех невозможно. Тем более, что на нарушения украинцев не в последнюю очередь толкает поиск заработка - особенно, когда речь идет о людях, которых отправили в так называемый бесплатный отпуск или вообще уволили.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.



Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

