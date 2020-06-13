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Международная помощь во время пандемии. Кто и как помогает Донбассу Подкаст ►

13 июня 2020, 20:10

Международная помощь во время пандемии. Кто и как помогает Донбассу Подкаст ►

В условиях конфликта на Донбассе и пандемии Украине пришлось бы куда сложнее, если бы ее не поддерживали международные организации. Может ли случиться так, что из-за эпидемии коронавируса страна все же лишится помощи от стран-партнеров и гуманитарных организаций? Ответ на этот вопрос журналисты Алексей Мацука, Виталий Сизов и Марина Курапцева искали вместе с Джозефом Пеннингтоном, и.о. замглавы дипломатической миссии США в Украине, Вячеславом Ляшенко, доктором экономических наук и Штефаном Шльойнингом, руководителем программ сотрудничества представительства ЕС в Украине.

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Пандемия превратилась в коронакризис для большинства стран мира. Не стала исключением и Украина – особенно, учитывая, что вот уже в течение шести лет вооруженный конфликт на Донбассе истощает ресурсы нашей страны, вынужденной столкнуться теперь и с новым вызовом – эпидемией. Международное сообщество проявило солидарность с Украиной и оказывает поддержку в борьбе с пандемией COVID-19.

Так, Европейский Парламент одобрил предложение Еврокомиссии об оказании десяти странам экстренной макрофинансовой помощи. Украине выделили самый масштабный кредит – в сумме 1 миллиард 200 миллионов евро. Программа рассчитана на год, первый транш ЕС выделит, когда будет подписан меморандум о взаимопонимании между Еврокомиссией и правительствами стран, которым направляется макрофинансовая помощь, а второй транш государства получат после выполнения условий меморандума, индивидуальных для каждой из десяти стран.

Гуманитарные организации, такие, как «Врачи без границ», Международный комитет Красного Креста, «Человек в беде», ЮНИСЕФ, Управление ООН по делам беженцев, Норвежский совет по делам беженцев и другие, по-прежнему стремятся поддержать гражданское население в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.

Мировое сообщество стабильно в своей политике помощи Украине: российскую агрессию против нашей страны признают прямым вызовом безопасности Европы. Так, в Брюсселе заявляют, что Россия должна быть привлечена к ответственности за действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины – как на Донбассе, так и в оккупированном Россией Крыму. В частности, европейские партнеры обращают внимание на многочисленные нарушения режима прекращения огня на Донбассе «силами, которые возглавляет Россия».

Кроме того, Евросоюз не планирует пересматривать предоставление Украине безвизового режима ни из-за пандемии COVID-19, ни по каким-либо другим причинам. Такое заявление в интервью «Европейской правде» сделала замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике добрососедства и расширения Катарина Матернова. По ее словам, она не слышала подобных дискуссий в Брюсселе, поскольку безвизовый режим не имеет никакой связи с пандемией коронавируса, и его отмена не способна оказать влияния на динамику эпидемии.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки сообщили, что Украина получила от США технику медицинского и оборонного назначения на сумму 25 миллионов долларов. Помощь направлена в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В рамках реализации «Глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с COVID-19» Организация Объединенных наций предоставила Украине 33 миллиона долларов. Как сообщил представитель делегации Украины в ООН Олег Николенко, деньги потратят на гуманитарные проекты, которые будут выполняться по обе стороны линии соприкосновения на востоке Украины. Так, поддержку получат учреждения медицинской сферы, граждане пожилого возраста и люди с инвалидностью. Кроме того, средства будут направлены на поддержание продовольственной безопасности и товары первой необходимости, а также на дистанционное школьное обучение.

Украина получает масштабную поддержку в борьбе с пандемией. Однако, по предварительным прогнозам экономистов, последствия коронакризиса мир будет переживать примерно до середины следующего года.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.

Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус Подкасты Есть тема международная помощь

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