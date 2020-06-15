Как пандемия коронавируса в России отразится на Донецке и Луганске. Подкаст ►

Отдельные районы Донбасса (ОРДЛО) находятся под фактическим управлением России, которая хоть этого и не признает, но снабжает и полностью контролирует вооруженные группировки, захватившие власть на этих территориях. Но пандемия на территории ОРДЛО, как правило, рассматривается отдельно в самой России. Сама РФ сегодня является одним из лидеров по уровню заболеваемости COVID-19, ее экономика пострадала и это неизбежно отразится на жизни Донецка и Луганска.



Какими могут быть эти изменения? Ответ на этот вопрос журналисты Алексей Мацука, Виталий Сизов и Марина Курапцева искали вместе со коллегой Константином Скоркиным, который сейчас живет и работает в России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины только дипломатическим путем. Украина делает очевидные шаги к миру – очередным доказательством стало включение временно оккупированных территорий Донбасса в перспективный план формирования территорий громад. Вице-премьер-министр Украины, глава Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Новостям Донбасса» рассказал о своем видении сценариев реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. По мнению украинского министра, вариантов развития событий много, и, хотя позиция Украины важна, но не все зависит от нашей страны. Максим Степанов, глава украинского Министерства охраны здоровья, заявил, что люди, приезжающие в Украину с неподконтрольных территорий, чтобы пройти внешнее независимое тестирование, не должны будут проходить обязательную обсервацию.



А тем временем Россия использует пандемию COVID-19 для укрепления своего влияния в так называемых «Л-ДНР» - и одновременно для раскачивания ситуации в Украине в целом. Украинские аналитики сообщают, что российские фейки о коронавирусе, которые запускаются в медиапространство, активизировались с началом эпидемии.



Кроме того, российские прокси стремятся навязать гражданам Украины, проживающим в «Л-ДНР», как местные «паспорта республик» и другие «документы» никем не признанных «государств», так и российские паспорта. 19 мая глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ», которым обязал украинских граждан, проживающих в неподконтрольных городах Донетчины, и оформивших паспорта Украины после 7 апреля 2014 года, получить «паспорт» так называемой «ДНР». А вот «адресная справка», при помощи которой оккупационные «администрации» требовали «легализовать» украинские паспорта, больше не эффективна. С 31 июля её будут выдавать только тем, кто имеет отметку о подаче документов для получения местного «паспорта», или не имеет права получать этот «паспорт».



Что нововведения означают для людей? То, что после «указа» Пушилина все необходимые для жизнеобеспечения действия (например, операции в местных банках, или же возможность учиться по месту жительства) зависят от «паспорта ДНР». Кроме того, людям, проживающим на в неподконтрольных районах Донбасса, упростили процедуру получения российских паспортов – президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Так, жителей «Л-ДНР» освободили от уплаты госпошлины. Словом, Россия пытается усилить влияние на неподконтрольные украинскому правительству территории.



Важно понимать, что эти политические решения жизнь людям не облегчают. Ведь сейчас они столкнулись с уже вторым кризисом за шесть лет – пандемией коронавируса, а качество местных медицинских услуг оставляет желать лучшего: не хватает на врачей, ни оборудования, ни лекарств. Даже «официальная» статистика заболеваемости COVID-19 в «республиках» настораживает, но, тем не менее, в «ДНР» уже в конце мая объявили ослабление мер карантина. А терапевтические, пульмонологические и инфекционные отделения «Л-ДНР», по сообщениям жителей, переполнены.



На фоне шагов Украины к миру, деоккупации и реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса такие действия российских прокси выглядят довольно цинично. А жителям так называемых «республик» остается только в очередной раз приспосабливаться к навязанным им условиям.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.



Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

