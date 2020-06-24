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Права ЛГБТ-людей во время карантина. Подкаст ►

24 июня 2020, 15:21

Права ЛГБТ-людей во время карантина. Подкаст ►

Пандемия коронавируса проникла во все сферы жизни украинского населения, коснулась каждого, вне зависимости от социального статуса, пола, возраста.

С какими проблемами столкнулись представители ЛГБТ-сообщества во время пандемии? Ответ на этот вопрос журналисты Алексей Мацука, Виталий Сизов и Марина Курапцева искали вместе с исполнительной директоркой ОО «Киев прайд» Русланой Панухник и активисткой, правозащитницей, трансгендерной женщиной Анастасией Евой-Домани.

Ежегодно накануне Марша равенства, который инициирует ЛГБТ-сообщество в Украине, обостряются не только дискуссии о правах и свободах, но и мобилизуются силы реагирования на массовые беспорядки, поскольку, к сожалению, противники и противницы равенства прав пока не могут вести диалог, придерживаясь принципов ненасильственной коммуникации.

В условиях карантинных ограничений Марш равенства, назначенный на 21 июня, прошел в режиме онлайн. Это самое масштабное событие, связанное с ЛГБТ-сообществом. Необходимо помнить о том, что все категории населения в Украине имеют право на видимость, а также – право на озвучивание информации об ущемлении прав и других проблемах. Именно поэтому накануне олайн-марша была организована образовательно-просветительская и правозащитная платформа «ПрайдОнлайн», которая дала возможность людям из разных регионов получить больше информации и присоединиться к Маршу.

В условиях карантина, когда нужно соблюдать социальную дистанцию, массовые мероприятия проводить невозможно. Марш равенства, как и другие мероприятия ЛГБТ-сообщества важны, поскольку видимость – основа диалога и создания благоприятной среды для защиты прав человека. А защита прав ЛГБТ-людей на данный момент проблема в Украине, где, например, открытые отношения однополой пары могут стать поводом не только для стигматизации и дискриминации, а и для физического насилия против этой пары.

Карантин усилил проблемы, которые существовали и до пандемии коронавируса: физическое и психологическое насилие против ЛГБТ-людей, различные формы дискриминации, склонность к проблемам с ментальным здоровьем из-за преследований ЛГБТ-сообщества. Трансгендерные люди в условиях усиленного контроля за гражданами испытывают проблемы с физической идентификацией, а также нередко и с получением гормональной терапии, а ведь прием таких препаратов должен быть безотлагательным.

И это далеко неполный список трудностей, которые зачастую приводят к жизни в перманентном стрессе и-за невозможности защитить свое право на самовыражение, безопасность, и, в конце концов, на личную жизнь без риска высмеивания или угрозы жизни и здоровью со стороны радикальных группировок. Одно из нападений было совершено представителями праворадикальной организации в Киеве 12 июня, на двух девушек, которые, прогуливаясь по Контрактовой площади, увидели на заборе Гостиного двора плакаты с агрессивными надписями и изображением меча, разрубающего ЛГБТ-флаг, и решили их снять. На девушек напали мужчины, обеих били по лицу, а одну из них ударили с такой силой, что она отлетела к забору, и в ее сумке разбился дисплей мобильного телефона. Все это время представители организации, защищавшей плакаты, оскорбляли девушек.

Право на безопасность, защита прав человека, – вопросы, которые с началом карантина обострились для всего населения Украины. Однако нужно помнить о том, что в нашей стране есть категории, которые преследуются просто потому, что их образ жизни кого-то не устраивает. И если Украина взяла курс на свободу и демократию, то общество должно это видеть в реальности, а не только слышать в предвыборных спичах.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.

Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

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