Права женщин во время карантина. Подкаст ►

Пандемия изменила жизнь каждого украинца и ограничила его свободы. Но есть масса людей, чьи свободы и права постоянно ограничены несмотря на пандемию. Это различные меньшинства. В очередном выпуске подкаста «Есть тема» говорили о проблемах женщин в условиях пандемии COVID-19 и не только.



В эфире журналисты Алексей Мацука, Виталий Сизов и Марина Курапцева общались с Екатериной Левченко, правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики, Ольгой Поляковой, основательницей организации ОО Gender stream и психологиней Викторией Федотовой.

Когда правозащитные организации бьют тревогу, сообщая об ухудшении качества жизни украинских женщин во время карантина, каждый/каждая из нас думает о том женском образе, который соответствует нашей системе ценностей и представлений. Именно наличие определенного шаблона и формирует отношение к проблемам женщин - например, к пострадавшим вследствие гендерно-обусловленного насилия.

Стереотипы искажают восприятие и замыливают проблемы. Женщины – это не только представительницы престижных профессий, не только обеспеченные и довольные своей жизнью домохозяйки, хотя именно эти образы наиболее часто эксплуатируются в медиапространстве. Женщины – это и многодетные одинокие матери, живущие от пособия до пособия, и представительницы национальных меньшинств, и люди с ментальными проблемами, и люди, не имеющие постоянного места проживания.

Женщины наиболее часто страдают вследствие насилия – физического, психологического, экономического, сексуального – и важно понимать, что последняя тема часто табуируется, когда речь идет о супружеской паре.

В условиях карантина произошёл всплеск домашнего насилия: вынужденная самоизоляция не пошла на пользу семьям, запертым в тесном пространстве. Есть услуги, которые предоставляются онлайн и бесплатно: например, горячие линии психологической поддержки для женщин, однако для этого необходимы телефон или компьютер, к которым женщина, зависящая от человека, совершающего насилие, не всегда имеет доступ, и происходят ситуации, когда женщина под давлением насильника не может даже обратиться в полицию.

Во время карантина, когда значительная часть населения работает удаленно, женщины, имеющие семьи и детей, испытывают резкое повышение бытовых нагрузок: домашняя работа, вопреки стереотипам, не является «традиционно женской» обязанностью, но зачастую стирают, готовят, делают уборку, занимаются воспитанием детей именно женщины. При этом профессиональные нагрузки никуда не деваюются.

Существует и проблема неравной оплаты труда для женщин и мужчин; споры о причинах ведутся не одно десятилетие, но факт остается фактом: женщинам платят меньше. А это создает дополнительные риски для экономического насилия в отношении женщин, которые значительно возрастают в условиях карантинных ограничений.

Наиболее важный шаг, которого требуют правозащитные организации, – ратификация Стамбульской конвенции, и петиция с соответствующим призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому уже набрала свыше 25 тысяч подписей. Между тем, ратификации конвенции препятствует как Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, так и ряд общественных объединений, в основном, ратующих за “традиционные ценности”.

В патриархальной системе ценностей женщина представляется в образе «берегини», всегда готовой пойти на безусловное самопожертвование. Однако такой стереотип формирует ложное восприятие того, какой «должна» быть женщина, и создает в обществе конфликт, препятствующий видимости проблем – в том числе, и тех, с которыми украинские женщины столкнулись во время карантина.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.



Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.