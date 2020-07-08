Новая вспышка коронавируса в Славянске. Как принимают врачи, кто «ловит» потенциальных носителей COVID-19

С начала карантина в Донецкой области зафиксировано более 680 случаев COVID-19, из которых половина - в Славянске. Большинство заболевших - сотрудники и подопечные психоневрологического интерната. По словам специалистов, самая сложная задача заключается сейчас в том, чтобы установить круг контактных лиц и убедить жителей Славянска соблюдать требования карантина.



Карантинный формат



Из-за карантина городская система здравоохранения Славянска переформатировалась для работы в новых условиях. Прежде всего это коснулось Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), на который легла основная нагрузка по регистрации



и медицинскому сопровождению заболевших. Этой работой занимаются семейные врачи - у них теперь гораздо больше обязанностей. Пациентов с повышенной температурой принимают в специально выделенных изолированных помещениях.

Таким образом посетителям с другими заболеваниями теперь тяжелее попасть на прием к своему семейному врачу.



«По такому принципу организована сейчас работа всех амбулаторий, это необходимая мера. Что касается пациентов, то особых проблем для них это не представляет, ведь у каждого из них есть телефон семейного врача, по которому он может согласовать время личного приема, если таковой действительно необходим», - говорит заместитель директора Славянского ЦПМСП Игорь Винниченко. К этому можно добавить, что скопления посетителей у кабинетов семейных врачей в амбулаториях действительно нет. Хотя к профильным специалистам очереди по-прежнему есть.

Особая категория сотрудников «первички» - это «экипажи» трех мобильных бригад, которые собирают биоматериал для анализа. Поскольку все они имеют прямой контакт с потенциальными носителями вируса, то есть работают в зоне повышенного риска, им выплачиваются дополнительные деньги «за вредность». По словам Игоря Винниченко, договор о таких доплатах для членов мобильных бригад центр заключил с Национальной службой здоровья Украины. Такой же договор учреждение пытается заключить и для семейных врачей, но этот вопрос «наверху» пока не решается.

В числе подозреваемых - все пациенты



В городской системе здравоохранения полностью перенаправили поток пациентов.



«Больных с подозрением на пневмонию, статус которых неизвестен, мы сначала помещаем в инфекционное отделение городской клинической больницы, где они проходят тест. Если результат оказывается положительным, больного перевозят в специализированную больницу Константиновки. Если вирус не подтверждается - пациента размещают в терапевтическом отделении 1-й горбольницы», - рассказывает начальник отдела здравоохранения Елена Джим.



Похожая схема, по словам чиновницы, разработана и для пациентов, которым нужна операция.



«Мы стараемся минимизировать количество плановых операций, и, если это допустимо, рекомендуем пациентам подождать. Но есть экстренные случаи, когда операцию нужно делать срочно и нет времени на выяснение того, является ли пациент носителем вируса или нет. Для таких случаев на базе урологического отделения развернут операционный кабинет и несколько послеоперационных палат, где у поступившего больного берется проба на коронавирус», - рассказала Джим.



Издержки карантинного режима



Несмотря на «благополучные» доклады чиновников, частные сложности у жителей города, конечно, возникают.



«Я обратилась к своему семейному врачу с хроническим гепатитом. Чтобы болезнь не развивалась периодически мне нужно проходить курс лечения. Раньше мне просто назначали капельницы и я могла продолжать работать. Сейчас, как мне сказали, этого не делают, и чтобы пройти курс мне нужно ложиться в стационар, что создает мне массу проблем на работе и дома», - делится своей историей жительница Славянска Яна.



В более банальной ситуации оказалась 72-летняя славянка Мария Сергеевна, которой врач назначил МРТ-исследование в Краматорском онкологическом отделении. Попасть в соседний город Мария Сергеевна не смогла, так как на тот момент междугороднее сообщение пассажирского транспорта было запрещено. Новая вспышка заболеваемости в Славянске, по убеждению пенсионерки может привести к тому, что пассажироперевозки снова прекратят, а ездить в профильное отделение на такси для нее слишком дорого.

Обострение эпидемиологической ситуации



В последних числах июня в Славянске был выявлен еще один очаг массового распространения COVID-19. На момент вспышки заболевания в интернате находились 672 человека: 260 сотрудников интерната и 412 подопечных. Из них заболели 62 сотрудника и 216 подопечных. 11 человек находятся на стационарном лечении. Остальные пациенты с COVID-19 лечатся на территории интерната. Одна из пациенток — 70-летняя женщина — скончалась.



Наипервейшая задача, по словам эпидемиологов, - установить людей, с которыми вне работы контактировал персонал учреждения. Это не только Славянск, но еще и Славянский район.



Техническую часть этой работы, то есть опрос потенциальных носителей вируса и определение «контактного круга» выполняют работники Славянского филиала областного лабораторного центра. Процесс, как оказалось, не только отнимает много времени, но и сопрягается с повышенным нервным напряжением.



«Этот сегмент работы выполняет эпидемиологический отдел. Девчата работают без выходных и, можно сказать, без перерывов, так как информация поступает круглосуточно. Метод определения контактного круга - обычный опрос носителя, хотя иногда сделать это бывает непросто. Разные люди реагируют по-разному, но встречаются и факты неадекватной реакции, когда человек отказывается идти на контакт. В таких случаях приходится обращаться за помощью к полиции», - говорит заведующий Славянским филиалом Донецкого областного лабораторного центра Сергей Моховик.



Гражданская конспирология



Еще больше сложностей создают для специалистов люди, которые точно входят в круг контактных лиц, но категорически отказывающиеся от проведения теста. По информации начальника Славянского горздрава Елены Джим, таких людей достаточно много, причем причины отказа они приводят самые невероятные. Некоторые, в частности, уверены, что при отборе биологического материала медики сами заражают жителей города. Есть и такие, кто вообще не поясняют причину, просто заявляют «нет» или «ребенка на тестирование не отдам». Объяснить этот феномен эпидемиологи не могут и продолжают взывать к сознательности потенциальных больных.



По состоянию на 8 июля в Славянске лабораторно подтверждено 390 случая заражения коронавирусом, 13 человек госпитализированы, трое от сопутствующих осложнений умерли. Таким образом город продолжает оставаться «антилидером» на фоне областной статистики заболеваемости.



Тем не менее, о более жестких карантинных мерах, ни областное, ни городское руководство пока не ведет речь. Единственным ограничением стал запрет работы в ночное время, то есть после 22.00, для ресторанов и кафе. Общественный транспорт, рынки, супермаркеты, непродуктовые магазины, объекты сферы услуг, пляжи и другие объекты работают в обычном режиме.