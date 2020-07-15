Пандемия больше всего повлияла на жизнь самых уязвимых групп. Когда есть большой просторный дом, собственный автомобиль, стабильный доход и сбережения, переносить карантин и самоизоляцию гораздо легче. К сожалению, далеко не все переселенцы из Донбасса и Крыма смогли вернуться на довоенный уровень жизни на новых местах. В отличие от сезонных рабочих, им просто некуда возвращаться на период карантина, а за аренду надо платить. К тому же многие из них лишились работы.



О том, как эти люди переносят пандемию, журналисты поговорили с переселенкой, учительницей Эльвирой Пивовар, координаторкой юридического направления БФ «Восток-SOS Ольгой Аношкиной и Татьяной Дурневой, которая представляет организацию «Группа влияния» («Група впливу»).

Вот уже в течение шести лет внутренне перемещенные лица – вынужденные переселенцы, покинувшие свои дома из-за войны на Донбассе, страдают вследствие стигматизации и дискриминации. Стоит напомнить о том, с какими проблемами с момента потери своих домов и сбережений сталкиваются переселенцы в Украине.



Собственно, сам статус «внутренне перемещенное лицо» влечет за собой целый пласт трудностей. Например, справка переселенца ограничивает эту группу граждан в праве выбрать банк, в котором они предпочли бы обслуживаться. Без такой справки переселенец не может обратиться ни в одну инстанцию, подтвердить фактическое место проживания, и, в конце концов, получить выплаты, размер которых – для тех, кто получает такую помощь от государства – составляет тысячу гривен.



Кроме того, затруднено и получение банковских кредитов – так, ПриватБанк до сих пор практикует отказы на запросы насчет открытия кредитной линии или активации услуги «Оплата частями», в которых указывает, что «кредитование в политически нестабильной зоне невозможно». При этом, такие ответы получают и те переселенцы, которые за шесть лет ни разу не пересекали линию соприкосновения на Донбассе. А теперь давайте задумаемся о том, каким подспорьем для того, чтобы переждать вынужденную самоизоляцию, временную безработицу и другие последствия введения карантинных ограничений, стали банковские кредиты для остальных граждан Украины в этот непростой период. Безусловно, речь не идет об отказах абсолютно всем переселенцам, в этом и дело: банки могут отказывать в каком-то произвольном и только им понятном порядке, а некоторые банки не отказывают, а, наоборот, увеличивают лимит.



Жилье – пожалуй, тема наиболее объемная. В прошлом году правительство увеличило объем финансирования государственных жилищных программ, в которых могут принимать участие переселенцы, но в этом году финансирование вновь было сокращено.



Социальное жилье, к сожалению, не всегда соответствует базовым человеческим потребностям. И тут возникает следующая проблема – трудоустройство. Переселенцы вынуждены самостоятельно арендовать жилье, и, как правило, в крупных городах и районных центрах, где есть возможность заработать на питание, медицинские услуги, приобрести (зачастую, с нуля) необходимые вещи, одежду, предметы обихода, и на аренду, которая в течение последних шести лет выросла именно из-за наплыва переселенцев, спасавших себя и свои семьи от войны.



Пандемия коронавируса нарушила хрупкое равновесие, которого многие переселенческие семьи добивались все эти годы. Карантин запер внутренне перемещенных лиц в арендованном жилье, за проживание в котором необходимо регулярно платить. А проблема безработицы коснулась в первую очередь социально незащищенных групп. Так, есть переселенцы, с которыми работодатели просто не продлили трудовые договора. С точки зрения трудового законодательства опротестовать такое решение невозможно. И переселенцам приходится соглашаться либо на совсем небольшой заработок, если удастся его найти взамен потерянной работы, или же откликаться на сомнительные предложения о работе за рубежом, что создает риск попадания в ситуацию торговли людьми. Этот риск существовал всегда, но в период карантина возрос. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Международной организации по миграции.



А, возвращаясь к теме аренды, необходимо понимать, что потеря жилья из-за невозможности оплачивать проживание в нем, – это реальная проблема, с которой сталкиваются переселенцы не только во время карантина. И сейчас многим переселенческим семьям приходится выживать за счет временной работы и волонтерской помощи. А нехватка денег сказывается, кроме всего прочего, и на возможности приобретения масок и антисептиков.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.



Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.