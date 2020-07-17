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Пандемия бьет не только по здоровью людей, но и по медиа. Не все выдерживают эту проверку. Часто в погоне за просмотрами медиа не останавливаются перед публикацией, непроверенной информацией либо откровенно манипуляционной информацией. С другой стороны, даже те медиа, которые соблюдают стандарты, часто предоставляют площадку людям, которые распространяют конспирологические теории либо дают свои личные политические оценки вместо информации о борьбе с заболеванием.



Как итог, по данным исследования Киевского международного института социологии, почти 70% опрошенных граждан считают, что COVID-19 был создан искусственно. Часть из них верит, что его распространили специально, а часть верит, что это случайность, хотя достаточных подтверждений этому нет.



О том, какие фейки порождает пандемия и как на них реагируют медиа, журналисты поговорили с медиаэксперткой Татьяной Трощинской и редакторкой информационной кампании «По ту сторону новостей» Аленой Романюк.

Пандемия COVID-19 – уже второй кризис в Украине за последние шесть лет. Как и война на Донбассе, эпидемия, быстро охватившая планету, не дала украинским медиа выработать дополнительные стандарты, чтобы в полной мере противостоять новым профессиональным вызовам.



Так, с начала действия карантинных ограничений ряд медиа обнародовали материалы, которые дискриминируют не только заболевших коронавирусом, но и жертв этого заболевания. Например, была информация об одной из первых умерших: в информпространстве появлялись намеки на то, что женщина, уже зная о том, что заразилась, посещала публичные места, церкви, и сознательно подвергла жизни других людей опасности. Во-первых, проверить эти данные нельзя, а, во-вторых, действует презумпция невиновности.



Кроме того, порой в журналистских материалах появляются личные данные заболевших – например, адреса, фамилии или места работы. Такие сообщения подвергают опасности жизнь и здоровье пострадавших, а также в некоторых случаях могут стоить человеку работы – ведь для некоторых работодателей это достаточный повод, чтобы дать сотруднику расчет.



Также появляются материалы с комментариями экспертов, не имеющих отношения к медицине, где обсуждается та или иная теория, касающаяся причин возникновения и распространения пандемии коронавируса, а также нередко звучат манипулятивные месседжи.



О материалах со «стопроцентными» рецептами того, как победить COVID-19, наверное, упоминать не стоит, они встречались большинству из нас.



Говоря о некорректной, дискриминирующей или фейковой информации, важно понимать, что это двухсторонний процесс, в котором участвуют и производители, и потребители контента. Одни создают спрос на шок информацию, другие пытаются его удовлетворит, забывая о профессиональной этике.



Мы снова приходим к обсуждению уровня медиаграмотности как журналистов, так и аудитории. Фактчекинг, верификация данных, критическое мышление, привычка и потребность анализировать всю информацию, которую подают под видом факта, - этого требует сложный период новейшей истории Украины, который не ждет, и времени на адаптацию нет.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.



Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.