Карантин в сезон отпусков: как пандемия повлияла на летний отдых жителей Славянска

Начавшийся в марте карантин постепенно перетек в летний сезон, поломав многим людям планы на отпуск. Больше всего это коснулось тех, кто привык отдыхать за границей. Хотя кое-кто из них нашел в этом и позитивный сигнал. Например, некоторые жители Славянска, лишившись возможности отдохнуть за рубежом, переориентировались на местные туристические локации.



Славянцы теперь предпочитают путешествовать… дома



Многие, действительно, остались дома из-за пандемии. Но есть и те, кому пришелся по душе местный туризм, то есть люди начали путешествовать по Славянскому району, даже не покидая Донецкую область.



«Последние два года мы с семьей отдыхали в Египте и, если бы не карантин, поехали бы туда и в этом году, - рассказывает жительница Славянска Анна Авдиянц. - Обычно мы ездили в мае, но на тот момент границы были закрыты. Просидев с марта по май в квартире, чтобы старший сын мог закончить учебный год, мы переехали к бабушке в поселок Черкасское. Сначала брат просто пригласил на несколько дней порыбачить, но нам так понравилось, что задержались на два месяца. Стараемся проводить время с пользой, изучая местные достопримечательности. Съездили на экскурсии в меловые карьеры под Черкасским и возле Гусаровки, в музей народной архитектуры и быта села Прелесное. В Славянском районе много интересных мест, но времени там побывать обычно не хватает. Теперь вот побывали».

Примерно так же думает и славянка Светлана Вьюниченко, у которой сложилась несколько иная ситуация:



«Кроме закрытия границ, у меня возникла другая проблема - у ребенка закончился срок действия заграничного паспорта, а оформить новый я не успела. В центр предоставления административных услуг я собиралась обратиться в марте, чтобы к маю документ был готов, но в середине марта центр закрыли на карантин, и мы с сыном, получается, "пролетели". Хотя, если бы с паспортом даже все было нормально, тратить деньги на турпутевку я бы, наверное, все же не стала из соображений экономии, ведь неизвестно что нас ждет осенью. А если говорить о том, как отразился карантин на туризме, то в том, что заграницу закрыли есть и свои плюсы - привыкшие путешествовать за рубежом в этом году могут переключиться на внутренний туризм и наконец-то увидеть, что и в Украине есть где отдохнуть и набраться впечатлений».

Особенно много проблем пандемия принесла туристическому бизнесу. После того, как границы закрылись, популярные курорты стали недоступны. Это привело к тому, что часть агентств прекратили работать. Некоторые попытались перестроиться на дистанционное обслуживание клиентов, но и они сейчас фактически не работают. С ослаблением карантинных ограничений, люди все же начали обращаться в агентства, хотя и так часто, как это было до пандемии. Туроператоры считают это следствием нескольких причин. Одна из них заключается в том, что люди боятся «застрять» в туре, если в месте их отдыха внезапно ухудшится эпидемиологическая ситуация. К тому же, карантин ощутимо урезал экономические возможности многих постоянных клиентов и далеко не каждый сейчас может позволить себе отдых за рубежом. Третий фактор, который останавливает даже обеспеченных туристов от поездки, - это необходимость проходить самоизоляцию на въезде или выезде(в зависимости от выбранной страны и действующих там карантинных правил).



«Больше всего клиенты интересуются сейчас путевками в Турцию, потому что для этого не нужно тестироваться на коронавирус», - говорит сотрудница одного из славянских туристических агентств СлавянскаМаргарита. - Менее востребованы туры в Черногорию, Хорватию и Албанию. По Украине люди, в основном, едут отдыхать к Азовскому или Черному морю. Азовское выбирают из-за того, что туда налажено автобусное сообщение. После того, как в Одесскую область стали ходить поезда, появился спрос на отдых в Затоке. В Коблево добраться сложнее, поэтому это направление выбирают реже. В целом, спрос на турпутевки, конечно, упал, особенно за границу. Понимая это, наше агентство разработало несколько экскурсионных маршрутов по Донецкой области. Заявки на такую услугу уже поступают».



Переориентирование агентств на внутренний туризм, при всей его перспективности, финансовый год туристического бизнеса, разумеется, не выровняет. И хотя к середине рынок туруслуг постепенно начал оживать, времени упущено много, ведь раньше туристический сезон начинался с апреля.



Местный потенциал



Гораздо меньше отразился карантин на посещаемости соленых озер Славянска - традиционном месте отдыха местных жителей. Особенно много их на побережье озера Вейсово, хотя, по оценке представителей администрации пляжа, в этом году туристов здесь заметно меньше, чем в прошлом. Тем не менее, даже в пасмурный будний день на пляже можно насчитать несколько десятков туристов. Среди отдыхающих на Вейсовом, кстати, часто встречаются приезжие. Есть даже такие, кто в этом году заменил отдых на море озерами Славянска.

«Обычно я езжу летом отдыхать в Одессу, но из-за карантина такой возможности у меня сейчас нет, - признается харьковчанка Ирина. - В Славянске у меня живет подруга, с которой мы учились в институте. Когда она пригласила меня погостить, я подумала - почему бы и нет. А когда выяснилось, что здесь в прошлом году построили общественный пляж, сомнения отпали. На этом озере я была еще в студенчестве, тогда побережье было запущенным, а сейчас здесь стало вполне комфортно. Может быть приеду сюда и в следующем году».

Строительство пляжного комплекса на озере Вейсово действительно перенаправило сюда многих отдыхающих.



В первую очередь с озера Репное, где размещаются пляжи курортно-рекреационного центра «Славянский курорт». В этом году дирекция сдала санаторные пляжи в аренду частникам, однако отдыхающих здесь очень немного.

Арендаторы объектов объясняют это даже не карантином, а, скорее тем, что здравница в этом году не работает и за лечебными услугами люди из других городов и областей на Славкурорт не едут. Стоит добавить, что уменьшившийся поток приезжих туристов повлиял также на бизнес жителей прилегающего к озерам частного сектора, многие из которых получают прибыль, предоставляя жилье за плату.



Что касается соблюдения санитарных норм на пляжах, то нигде, в том числе и на самом многолюдном побережье озера Вейсово, людей в масках нет.

На открытом воздухе, если нет скопления людей, маску можно и не носить.

Пообщавшись с некоторыми отдыхающими на предмет риска заражения, мы узнали, что туристы не особо тревожатся. Более того, некоторые из них всерьез уверены, что целительные свойства соленых озер являются достаточно серьезным барьером для распространения любого вируса, включая COVID-19. Разумеется, это лишь частные мнения, не подтвержденные научными исследованиями.