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Как справиться со стрессом во время пандемии. Подкаст ►

23 июля 2020, 13:40

Как справиться со стрессом во время пандемии. Подкаст ►

Пандемия – это не только испытание для физического здоровья и кошельков людей, но и для их экологического равновесия. И не всякий может перенести напряжение, страх заразиться и сокращение заработной платы или увольнения. О том, как психологически пережить пандемию, журналисты пообщались с психологом Мариной Дворник и социологом Евгением Головахой.

Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 сильно изменила жизнь украинцев. Страх –именно то чувство, о котором наиболее часто пишут наши граждане в социальных сетях, делясь своими переживаниями. Поговорим об этих страхах.

Страх заразиться. Опасность заболеть реальна и очевидна – число заболевших растет с каждым днем. И даже закоренелые скептики отодвинутся от человека, подошедшего ближе, чем на те самые полтора-два метра. Этот страх может не проявляться, о нем могут не говорить, но он никуда не уходит. Также он связан и с недоверием к экспресс-тестам, поскольку гарантированный результат могут дать только лабораторные исследования.

Социальная дистанция стала не только физической, но и психологической. Люди стараются оградить себя и близких от негатива, и редко доверяют официальной статистике по смертности и заболеваемости, как и новостям.

Неуверенность в будущем. Заработок – первое, о чем думают в эти непростые дни люди, которым надо кормить свои семьи.

Замкнутое пространство. Ограничения в первые месяцы карантина заперли украинцев дома, - последовали вспышки домашнего насилия, обострились депрессии, проблемы с ментальным здоровьем, ведь находиться в четырех стенах непросто – особенно с учетом увеличившейся домашней нагрузки и снижения уровня заработка.

Агрессия. Она является следствием всего, что описано выше. Неуверенный в завтрашнем дне напуганный человек проявляет агрессию – в семье, на работе, в общественных местах. что уж говорить о людях, которые потеряли близких, лишились работы, заболели сами, или после возвращения в Украину из другого государства вынуждены находиться в условиях полной самоизоляции в течение двух недель.

Стоит упомянуть также и о заявлениях представителей власти – то в парках и скверах гулять чуть ли не смертельно опасно, и за это «преступление» полагается крупный штраф, то, как выясняется, таким образом стремились создать психологическую напряжённость. Стремление команды власти удержать ситуацию под контролем вполне объяснимо, но для того, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности и испытывал доверие к власти, необходима открытая коммуникация на уровне «власть – народ». Шаги власти должны быть понятны.

Новый график и ритм работы, опасения потерять заработок, страх за здоровье близких, и неизвестность впереди. Все это не никак не способствует повышению психологического комфорта.

Психологи советуют остановить выбор на исходящей от экспертной среды информации о пандемии коронавируса и о карантинных ограничениях, поскольку официальные данные не имеют эмоциональной окраски и не создают искусственное напряжение, а также – сосредоточиться на обеспечении собственного комфорта и сохранении безопасного пространства.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.

Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

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Стресс коронавирус Есть тема

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