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«Мы не устали». Сезон отпусков для дончан провален?

27 июля 2020, 15:40

«Мы не устали». Сезон отпусков для дончан провален?

Пандемия коронавируса отняла у людей по всему миру половину лета. И хотя жаркие страны уже активно запускают курорты и открывают границы, украинцы не спешат проводить отпуск за пределами родного дома. Людей пугает не только риск заразиться вирусом, но и потенциальная возможность внезапно остаться запертыми в чужих странах.

Для дончан и луганчан все еще сложнее. Они пока заперты у себя дома.

Отвечая на вопросы «уже отдыхали?» и «где планируете провести отпуск?», одни – отшучиваются, мол еще не устали, чтобы в этом году отдыхать, а другие отвечают строгим «нет». Есть, конечно, и те, кто уже успели «смотаться» в оккупированный Крым или в Россию.

Выехать из отдельных районов Донбасса в сторону подконтрольной Украине территории, как и заехать обратно, можно только по спискам, которые не спеша составляют в специальном штабе «ДНР». Чтобы попасть в список, нужно иметь веские основания и ряд справок. Но поездка пусть даже на оздоровительный отдых – недостаточная причина для пересечения КПП группировки «ДНР».  А если и выехал из Донецка, будь готов, что обратно впустят нескоро. Так что многие жители отдельных районов Донбасса пока не спешат на отдых за пределы местных курортов. Которых, к слову, не так много.

Поселки Седово и Безыменное – единственный морской курорт, который «ДНР» гордо зовет «республиканским».  На территорию Седово через блокпост пропускают после обязательного анкетирования. Нужно не только оставить свои данные, но и указать, где планируешь остановиться. Из-за этого дорога к морю может стать дольше на несколько часов.

 

С начала июля во все местные пансионаты заселяют семьи шахтеров и металлургов. Сегодня далеко не каждый работник промышленного предприятия в Донецке или Луганске может позволить себе отдых за пределами дома. Пока «Внешторгсервис» накапливает перед шахтерами и заводчанами долги по зарплате, группировки «Л-ДНР» пытаются разрядить ситуацию – выдают путевки на местный курорт. 

Все украинские турбазы теперь называют «республиканскими». А частные миниотели обязательно должны быть зарегистрированы при «ДНР». В местной (оккупационной) администрации пояснили, что так будет легче следить за эпидемиологической ситуацией.

Комендантского часа в поселке уже нет. Работают дискотеки, парк аттракционов. На общественных пляжах полно отдыхающих. Существенно меньше людей на частных. 

А для тех, кто хочет остаться в Донецке и позагорать на местных пляжах, ждет разочарование. В черте города, как и прежде, нет ни одного водоема, в котором купаться было бы безопасно. В санитарной службе при «ДНР» рассказали, что во всех 69 водоемах ОРДО бактериологические показатели «завышены в разы». Правда, не всех это останавливает. На пляжах водоемов в Донецке и за городом можно видеть десятки людей – кто-то загорает, кто-то – купается.

Еще до начала пандемии жители ОРДЛО стали гораздо меньше путешествовать заграницу. Боевые действия, спад экономики, безработица диктуют свои правила. К тому же, чтобы выехать за пределы Украины или той же России, нужно иметь загранпаспорт.

В государственном управлении Миграционной службы в Донецкой области рассказали, что за полтора года выдали почти 30 тысяч биометрических паспортов для выезда за границу.

«В течение 6 месяцев текущего года на неподконтрольной территории было выдано 10 тысяч паспортов. За 2019 год было выдано более 19 тысяч. Пандемия, к сожалению, не позволяет оформлять паспорта жителям, которые находятся на неподконтрольной территории Украины», - сообщил представитель пресс-службы Миграционной службы в Донецкой области Александр Запорожец.

Вместе с тем, группировки «Л-ДНР» предлагают, а точнее навязывают местным жителям альтернативу. Ежедневно из ОРДЛО в Россию автобусы отвозят людей для получения российских паспортов. Подавая документы, можно сразу оформить и российский загран. Например, совсем недавно в «ДНР» рапортовали, что ежедневно отправляют из ОРДО 20 рейсовых автобусов в Ростовскую область за получением паспортов.

Даже когда КПВВ на линии соприкосновения были открыты, для многих дончан поездка в Ростовскую область была удобнее, чем поездка в Мариуполь или Славянск.  

Вот только, имея такой российский загран, визу в страны Евросоюза оформить не получится. Так же как и путешествовать без виз, как это делают украинцы с лета 2017 года. Жители ОРДЛО могут обращаться за визами в страны Евросоюза только в консульства на территории Украины, «независимо от проездного документа, который у них есть – таковы рекомендации Европейской комиссии.

Но европейское направление для дончан и луганчан еще до пандемии было не таким популярным, как например отдых в Турции, Египте или Грузии. Для недельного отпуска виза или не нужна, или ее можно оформить по прилету в страну. Проблем и затрат гораздо меньше. Местные турагентства за шесть лет перестроились на российский трансфер – отправляют на курорты через Ростов или Москву. И помогают оформлять загранпаспорта – как российские, так и украинские. Все зависит от желаний клиента и возможностей турагентства. Правда пока «ДНР» не спешит открывать свои пункты пропуска, жителям ОРДЛО приходится ждать, довольствоваться отдыхом дома или выезжать через Россию.

Подробнее в передаче: 

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