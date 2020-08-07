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Коронавирус и свобода массовых собраний. Подкаст ►

07 августа 2020, 17:00

Коронавирус и свобода массовых собраний. Подкаст ►

В Украине продолжается карантин в связи с пандемией коронавируса. Но общественная деятельность в стране не прекратилась. В разных городах украинцы проводят акции протеста, сходы граждан. Законны ли митинги и как карантин повлиял на массовые собрания в Украине, рассказывают правозащитница Александра Дворецкая и сотрудница Центра гражданских свобод Любовь Галан. Также в эфире подкаста «Есть тема» прозвучала постоянная рубрика журналистки Марины Курапцевой «Особое мнение».

Свобода слова и массовых собраний – базовые права и потребности человека. Мы находимся в социуме, и нам важно обмениваться мыслями, общаться, реагировать на события, отстаивать свои права. Пандемия коронавируса, превратившегося за несколько месяцев уже в коронакризис для всей планеты, внесла изменения в привычный ритм нашей жизни. COVID-19 стал испытанием для всей планеты. Украина, которая вот уже в течение шести лет живет, развивается и отстаивает свою независимость во время войны на Донбассе, новые вызовы переживает особенно тяжело.

Европейские ценности, которые стали политическим ориентиром для нашей страны, превратились в ориентир социальный. За последние годы в Украине появилось множество публичных активностей, которые в период карантина значительно снизили интенсивность. Между тем, украинцам важно продолжать участвовать в проектах, предполагающих массовость, а также участвовать в деятельности общественных организаций и объединений. Особенно это актуально для населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, где реализация общественно важных проектов становится глотком свежего кислорода для громад.

Не совсем ясно, каким образом проводить митинги, которые для украинского общества стали уже хорошо знакомым и достаточно эффективным способом коммуникации – в частности, и с представителями власти.  Необходимо помнить, что свобода слова – важнейшая составляющая, и, возможно, именно во время вынужденных ограничительных мер, мы можем ясно оценить уровень соблюдения гражданских прав и свобод в Украине. Ведь права человека – это как раз то, что власти должны защищать, а право на мирный протест является безусловным.

Пандемия коронавируса обострила наши реакции, и, наверное, наиболее сильно – чувство справедливости. Украинцам важно ощущать поддержку и защиту со стороны власти. Ведь с 2014 года мы осознали, насколько хрупкой и недолговечной бывает стабильность. И только сильное, свободное и объединенное общество может противостоять рискам и вызовам этого непростого времени. Карантин - всего лишь этап в большой истории нашей страны, период, который мы все должны пережить, вынося уроки и накопив определенный опыт.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.

Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

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