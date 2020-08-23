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Как бывшая угольная столица Абхазии пытается выжить с помощью туристов

23 августа 2020, 16:20

Как бывшая угольная столица Абхазии пытается выжить с помощью туристов

Заброшенная ТЭЦ в Ткуарчал, Абхазия, Грузия. Фото: Depositphotos Заброшенная ТЭЦ в Ткуарчал, Абхазия, Грузия. Фото: Depositphotos

Шахтерский город Ткуарчал в Абхазии медленно умирает. Шахты давно закрыты, другой работы практически нет. Большинство местных жителей уехали. Для оставшихся надежда выжить связана разве что с туризмом, для развития которого пока мало что сделано. «Новости Донбасса» публикуют репортаж JAMnews из города на Кавказе, который утратил былую индустриальную мощь.

Единственная заправка на весь город

— А девяносто пятого бензина у нас нет и никогда не было. Можем заправить девяносто второй.

— Как нет девяносто пятого? — изумляюсь я. — Неужели нет спроса?

— Так у нас и так машин в городе немного, а хороших на пальцах одной руки пересчитать можно. Это в Сухуме (столице Абхазии) богачей море, а здесь люди еле концы с концами сводят, — с порога окунает меня в суровую действительность оператор автозаправки.  

Пришлось заправляться тем бензином, что был в наличии. Ведь других заправок, кроме этой, что находится на въезде в Ткуарчал, в городе больше нет.  

— Ты еще здесь Макдоналдс поищи. Говорил же тебе: залей бензин на центральной трассе, — подтрунивает надо мной Ибрагим. 

Сам он родом из этих мест, в середине восьмидесятых, окончив школу, он поступил в Сухуме в университет. С тех пор там и живет. После грузино-абхазской войны родителей тоже перевез поближе к абхазской столице, в поселок Агудзера. Из Ткуарчала в тот период вообще люди массово уезжали — одни в Сухум, другие в Россию.  

Город и война

Согласно административному делению Грузии Ткуарчал — город республиканского значения Абхазской Автономной Республики. Но это лишь в теории. Следы грузино-абхазской войны 1992-93 годов здесь повсюду. Как только въезжаешь в город, а он начинается с промышленной зоны, по обе стороны дороги, навевая уныние, стоят остовы разрушенных предприятий, местами укутанные обильной субтропической растительностью. На их фоне свежепокрашенный в «золото» памятник шахтеру выглядит потерянным осколком советской индустриальной мощи Ткуарчала.

Памятник шахтеру в городе Ткуарчал. Фото: Ибрагим Чкадуа, JAMnews

Всю грузино-абхазскую войну город находился в блокаде. 

«Спереди стояли грузинские войска, которые постоянно обстреливали Ткуарчал, сзади горы. Еды практически никакой. Только изредка на вертолете с «большой земли» доставляли продовольствие. Но его, естественно, не хватало. Люди делились тем, что имели, — рассказывает Ибрагим.

Во время войны он был в местном ополчении. «Помню один период, из еды дома был только мед и больше ничего. На завтрак мед, на обед мед, на ужин мед... Временами на позиции больше думал о еде, чем о вражеской пуле. Постоянное чувство голода — это то, с чем ассоциируется у меня блокадное время».

Память ткуарчальцев давно поделилась на то, что было с городом в советское время, во время грузино-абхазской войны и то, что теперь.

СПРАВКА

При СССР Абхазия была автономной республикой в составе Грузии, а после распада Союза заявила о намерении стать независимой страной. В Тбилиси настаивали на сохранении автономного статуса республики. Это привело к вооруженному конфликту в августе 1992 года, который закончился в сентябре 1993 года. Он повлек смерть более 13 тысяч человек; беженцами и вынужденными переселенцами стали около 300 тысяч, большинство — этнические грузины.

В этом конфликте Грузия проиграла. В 1994 году стороны подписали «Соглашение о прекращении огня и разъединении сил», однако документ нарушался трижды — в 1998, 2001 и 2008 годах. 

До 2008 года в зоне конфликта находились Коллективные силы СНГ по поддержанию мира, укомплектованные российскими военнослужащими. Также работала миссия ООН по наблюдению в Грузии.

После пятидневной войны вокруг Южной Осетии в августе 2008 года Россия признала независимость Абхазии. Грузия по-прежнему считает Абхазию своим регионом, который оккупировала Россия. Большинство в международном сообществе считают Абхазию сепаратистским регионом Грузии.

Ткуарчал, вид с воздуха. Фото: Depositphotos
Былое величие

Ткуарчал — единственный город в Абхазии, расположенный не в прибрежной зоне. Он полностью окольцован горами, и только одна дорога, включая железную, ведет на въезд и выезд. В конце двадцатых годов прошлого столетия здесь обнаружили большие залежи каменного угля. 

В Советском Союзе тогда во всю шла индустриализация, так что с промышленной разработкой руководство страны тянуть не стало. В течение короткого времени в этой горной местности открылось несколько шахт и перерабатывающих предприятий, провели железную дорогу, по которой вывозили ткуарчальский уголь. Добывали в основном высококачественный антрацит, без которого невозможна работа металлургических комбинатов.

Канатная дорога в Ткуарчале. Фото: Depositphotos

Во время Великой Отечественной войны значимость для страны ткуарчальского угля резко возросла. 

«Когда немцы оккупировали Донбасс, вся тяжесть по снабжению углем промышленных предприятий тыла всего юга страны, а также Черноморского флота, легла на наши шахты. Именно поэтому в 1942 году, в самый разгар войны, когда враг нависал над Большим Кавказским хребтом, и вот-вот мог вторгнуться в Абхазию, наш Ткуарчал, а тогда он назывался Ткварчели, получил статус города», — говорит учитель истории местной школы Дмитрий Шоуа.

Большинство административных и общественных зданий, а также жилые дома в центральной части Ткварчели были построены пленными немецкими солдатами в конце войны и в первые послевоенные годы. В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Готический стиль в сочетании со сталинским ампиром сделали Ткуарчал непохожим на все остальные малые города.

Бывшее здание вокзала в Ткуарчале. Фото: Ибрагим Чкадуа, JAMnews

Так же добротно отстроили не только Ткуарчал, но и расположенные поблизости с ним шахтерские поселки – Акармара, Джантух, Поляна.

Население Ткуарчала в советские времена составляло примерно 30 тысяч человек. Плюс в каждом из прилегающих к нему шахтерских поселках жили по две-три тысячи человек.

«У нас в Джантухе была вся необходимая инфраструктура — кинотеатр, магазины, в том числе и книжный. Была парикмахерская, сберкасса, химчистка. Даже отделение милиции было, — вспоминает Ибрагим. — Снабжали магазины по высшему разряду. За дефицитным товаром сюда из Сухума и Гагры приезжали. Профессия шахтера в Союзе тогда была в особом почете».

Заброшенный, уничтоженный войной и заросший растениями и мхом павильон электростанции в Ткуарчале. Фото: Depositphotos
Упадок

Нынче былое величие и внимание воспринимается, как сладкий сон.

В конце 80-х с упадком советской экономики начался постепенный отток населения Ткуарчала. А уже после грузино-абхазской войны он стал массовым. 

Сегодня в городе живет не больше пяти тысяч человек. Отсутствие работы — самая главная проблема Ткуарчала. Угольные шахты заброшены. В двухтысячных одна турецкая компания занялась добычей угля карьерным способом, однако уже пять лет как из-за экономического кризиса вынуждена была свернуть свою деятельность.

Из нескольких заводов, работавших в городе в советское время, функционирует лишь один, и то в крайне ограниченном режиме — здесь работает цех по изготовлению абхазских государственных наград.

Периодически власти Абхазии пытаются остановить отток населения. Отремонтировали Дом культуры и спортивно-оздоровительный комплекс, сейчас заканчивается строительство больницы. Даже плавательный бассейн был запланирован, но денег на реализацию проекта не хватило, и стройка вот уже десять лет как заморожена.

В городе есть свой театр. Создавался он как любительский, но не так давно его статус повысили — он стал государственным театром. Труппа небольшая — всего четырнадцать актеров. Режиссер Роман Сабуа сетует на кадровую проблему:«У нас дефицит мужчин. Местные парни не хотят быть актерами, стесняются, а приезжего актера на небольшую зарплату сюда не заманить. Так что при подборе спектакля приходится учитывать кадровые реалии».

Поселок Джантух — несколько подъездов на семью

Если ресурсов на поддержку Ткуарчала у абхазских властей еще как-то хватает, то на шахтерские поселки их вообще нет.

«Это мой дом, а тот — Коли Синякова. Правда, в его доме всего два подъезда, а у меня три», — говорит житель поселка Джантух Вова Барганджия. Сперва подумалось, что он шутит, но вглядевшись в давящие со всех сторон пустые глазницы окон домов, начинаешь понимать всю серьезность услышанного.

Вова Барганджия — один из последних жителей шахтерского поселка Джантух, Абхазия. Фото: Ибрагим Чкадуа, JAMnews

Дом Вовы построен в готическом стиле немецкими военнопленными. Сложен он добротно из тесаного камня. Толщина стен почти в метр. По его словам, несколько веков может простоять, «если крыша не подведет». Периодически он латает кровлю, однако одного косметического ремонта уже недостаточно. Крыша совсем прохудилась и требует капитальной замены. 

«В этой квартире у меня чулан. Когда-то здесь жила наша учительница Вера Павловна. А эту квартиру я использую для гостей», — проводит экскурсию по своим «апартаментам» Вова. Ни одна из квартир в поселке на ключ не закрывается — нет надобности. Люди живут очень бедно, к тому же их очень мало.

В Джантухе всего осталось восемь семей. Если все будет идти так, как сейчас, то через десять лет в поселке не останется никого. Здесь нет абсолютно никакой инфраструктуры. Нет ни школы, ни медпункта, нет даже захудалого торгового киоска. За хлебом приходится ездить по ухабистой дороге в Ткуарчал. А это десять километров.

Вова Барганджия работает сторожем административного здания закрывшейся турецкой угледобывающей компании. Зарплата у него 15 тысяч рублей. Говорит, что повезло — «днем с огнем такую работу с такой зарплатой в Ткуарчале не найдешь».

Другие жители поселка в основном живут натуральным хозяйством. Практически все охотники. За добычей далеко ходить не надо — кабаны и медведи сами иногда сюда заглядывают.

Развалины — двигатель туризма

У местного населения надежды сохранить Ткуарчал и его поселки больше связаны не с реанимацией промышленности, а с туризмом. Последние годы этот регион раскрутили российские блогеры. Многие из них в восторге от ассорти из заброшенных дворцов и утонувших в зелени заводских развалин.

Кроме того, есть красивейшие водопады и ущелья, которые служат дополнительной приманкой для российского туриста. Масса растиражированных в интернете фото и видео стали фактически бесплатной рекламой для Ткуарчала. 

Окрестности города Ткуарчал, Абхазия, Грузия. Фото: Ибрагим Чкадуа, JAMnews

Поток туристов в регион, конечно, не сопоставим с  тем, сколько их приезжает на известные абхазские курорты Гагру и Пицунду — здесь всего одна мини-гостиница и несколько экскурсионных групп в день — но для не избалованных подобного рода вниманием ткуарчальцев — это уже кое-что.  

«За день, бывает, сто машин с туристами проезжают здесь. Обязательно остановятся —  купят мед или компот из кизила», — рассказывает о масштабах туристического интереса Нонна Берзения. Ее небольшой лоток, торгующий закрутками (домашними консервами в стеклянных банках), — единственный в округе.

Расположен он в поселке Акармара на развилке дорог, ведущих к двум водопадам. У Нонны три дочери. Все они замужем, живут в Сухуме. Периодически навещают мать, которая не хочет никуда уезжать. Ибо верит, что рано или поздно жизнь здесь наладится.

При поддержке «Медиасети»

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