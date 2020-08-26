Хуг: Перемирие на Донбассе дает свои результаты, но впереди еще много работы

В условиях относительной тишины и спокойствия на Донбассе наконец-то можно возобновить оказание гуманитарной помощи людям. Об этом в программе «На самом деле: Донбасс» на телеканале «Дом» заявил экс-заместитель Главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.







Как вы оцениваете итоги перемирия за этот месяц?



Прежде всего хочется сказать, что я счастлив знать, что люди, проживающие вдоль линии соприкосновения, наконец получили передышку, какой-то момент «нормальности» за все эти долгие годы существования дикой ситуации, при которой ежедневные обстрелы считались обычным явлением.



Мы видим отчеты Мониторинговой миссии ОБСЕ, которые подтверждают, что количество нарушений режима прекращения огня значительно уменьшилось, и это прекрасная новость. Стоит подчеркнуть, что в первую очередь это огромное облегчение для людей, живущих в непосредственной близости к линии соприкосновения, которые страдают от боевых действий уже слишком долго.



Среди личного состава Вооруженных Сил Украины за последнее время также не зарегистрированы потери, связанные с боевыми действиями. Бесспорно, это тоже очень добрая весть.



Ну и наконец, это хорошо с точки зрения гуманитарного аспекта этого конфликта. В условиях относительной тишины и спокойствия наконец-то можно возобновить оказание гуманитарной помощи людям и провести необходимые работы гуманитарного направления.



Помимо этого, установившееся прекращение огня открывает «окно возможностей» для дальнейших переговоров, поскольку очень трудно договариваться о чем-либо под обстрелами. Хочется надеяться, что перемирие продлится долго - но впереди все еще много работы.



Подчеркну еще раз аспект, который лично я считаю самым главным: в сегодняшней ситуации основным получателем выгоды являются люди Донбасса, которые ждали наступления этого момента слишком долго.



Какие шаги, на ваш взгляд, нужно предпринять украинскому правительству, президенту, парламенту, чтобы закрепить этот результат?



Прежде всего нужно помнить, что последующие шаги зависят не только от Украины, но от всех подписантов Минских договоренностей в равной степени.



Главное, что требуется сделать сейчас, - это принять меры, которые повысили бы «цену» за откат к прежней ситуации. Это подразумевает, что с обеих сторон от линии соприкосновения должны быть приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности.



Необходимо перевести сегодняшнее временное прекращение огня на новый уровень, сделать его необратимым, приняв меры, которые сделают возобновление военных действий невозможным или хотя бы максимально затруднят его.



Эти меры должны включать разведение живой силы и военной техники сторон на участках, где они расположены слишком близко, потому что непосредственная близость к противнику значительно увеличивает риск возобновления огня.



Помимо этого, комплекс необходимых мер подразумевает отведение тяжелого вооружения, - включая танки, минометы, артиллерию, системы залпового огня, - на расстояние, которое бы исключало их применение.



Хотел бы подчеркнуть важность верификации всех подобных действий, поскольку только благодаря верификации можно получить уверенность, что условия выполняются в полной мере обеими сторонами.



В дополнение ко всему, что еще нужно сделать - это обеспечить людям гуманитарную поддержку, в том числе дополнительные гуманитарные коридоры через линию соприкосновения. Это требует серьезной работы по разминированию территории как вдоль линии соприкосновения, так и на других участках. Прежде всего, необходимо разминировать те участки, где земля обильно нашпигована противотанковыми минами, взрывными устройствами различных типов и другими «подарками войны», которые представляют постоянную смертельную угрозу для местных жителей, проживающих и ведущих хозяйство на этих территориях.



Ну и, конечно, нужно, чтобы обе стороны неукоснительно придерживались режима прекращения огня, поскольку только при соблюдении этого условия можно говорить о каких-либо дальнейших шагах.



Очень важно, чтобы люди по обе стороны от линии соприкосновения, - как на неподконтрольных территориях, так и на территориях, подконтрольных Украине, - получали достоверную информацию и были в курсе всех дальнейших шагов и действий, согласованных подписантами соглашений.



Существуют ли удачные примеры политического урегулирования после подобных перемирий в других регионах планеты?



Не уверен, стоит ли сравнивать ситуацию в Украине с другими конфликтами по всему миру, поскольку это может дать не совсем точную картину. Однако примеров договоренностей, в которых первым условием стояло прекращение огня, мы знаем довольно много.



В большинстве случаев стороны конфликта сначала стараются договориться о прекращении огня, и только затем начинаются переговоры.



Мы видели пример такой ситуации в бывшей Югославии, где подписанию финального Дейтонского соглашения предшествовали многочисленные договоренности о прекращении огня. И как только перемирие было достигнуто, начались переговоры по политическому урегулированию конфликта.



Но так происходит не всегда. Самым ярким примером здесь может служить Чапультепекское соглашение между правительством Сальвадора и повстанцами, в котором прекращение огня между сторонами произошло уже после подписания политических договоренностей.



Еще одним хорошим примером, где разрешение конфликта начиналось с прекращения огня, может служить договор, подписанный в Нуба Маунтинз, в Африке. Это документ, который я бы всем рекомендовал к прочтению, потому что в нем изначальное прекращение огня не просто открыло путь к мирным переговорам: там конфликтующие стороны самостоятельно приняли обязательства соблюдать перемирие, и, самое главное, разработали механизм совместного мониторинга и верификации этого процесса, чтобы прекращение огня стало реальностью, а не фикцией.



Рискну предположить, что подобный механизм очень пригодился бы в Украине, чтобы любое нарушение режима прекращения огня тут же фиксировалось, и чтобы этот механизм послужил дополнительным предохранителем, который помог бы избежать разжигания конфликта с новой силой.



А как вы оцениваете роль ОБСЕ в создании архитектуры договоренностей за минувшие годы и для будущего процесса?



Думаю, главная роль тут все-таки принадлежит подписантам Минских соглашений, а именно Украине и России, и в особенности представителям неподконтрольных территорий.



ОБСЕ присутствует в регионе для того, чтобы оказывать поддержку в процессе соблюдения подписанных сторонами договорённостей. Хотелось бы поздравить сотрудников ОБСЕ с результатами, которых удалось достичь на сегодня в работе с обеими сторонами.



Я бы порекомендовал продолжать поддержку этого процесса: я уверен, что мои бывшие коллеги в ОБСЕ стараются делать все возможное для достижения прогресса. Но подчеркну, что основная ответственность за последующие шаги и развитие того, что уже было достигнуто на протяжении последних недель, лежит на подписантах Минских договорённостей, - то есть, на сторонах этого конфликта.



Как на ваш взгляд, можно убедить политиков думать в парадигме гуманитарных ценностей?



Как я уже упоминал в начале нашей беседы, мне кажется, на этот вопрос лучше всего ответили бы жители Донбасса, которые непосредственно пострадали от этого конфликта. Они - те, кто вынес больше всего тягот в результате военных действий. Это люди по обе стороны от линии разграничения - и там, и там их прямо коснулась война. Но они не единственные, кто пострадал от этой войны - целая страна терпит бедствие уже слишком долго.



Важно понимать, что в этом конфликте, как и в любом другом, самое важное - и единственное, что имеет значение - это люди. Все последующие шаги должны быть направлены в первую очередь на то, чтобы изменить ситуацию для людей, пострадавших за годы войны. Что значит эта земля, какова ценность опустошённых и израненных территорий без людей, населяющих их, - ведь очень многие покинули свои дома из-за конфликта?



Важно осознавать, что будущее любой территории, на которой ведутся военные действия, включая восток Украины, полностью зависит от людей, проживающих на этой земле. Вот почему то, что сегодня происходит на Донбассе, имеет такое огромное значение.



Но для того чтобы вернуть людей на востоке Украины к нормальной довоенной жизни и обеспечить им безопасные условия для проживания, нужно проделать еще очень большую работу.