Мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует «нетипично низкий показатель» нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом в программе «На самом деле: Донбасс» рассказал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон.

Полное интервью с представителем Миссии на телеканале «Дом»:

Как вы оцениваете результаты достигнутого режима тишины?



Мы всегда очень осторожно относимся к слову «оценка». Мы не оцениваем, мы лишь осуществляем мониторинг и докладываем о результатах наших наблюдений. Оценку же мы оставляем для других. Вы знаете, что уже определенный период действует подтверждение приверженности соблюдению режима прекращения огня. Такие подтверждения подчеркиваются в преддверии имеющих общественную значимость дат, например, Рождества или Нового года. Недавно, 22 июля, была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, и мы фиксируем действительно нетипично низкий показатель нарушений режима прекращения огня. За прошедшие с момента согласования этих дополнительных мер 4 недели мы зафиксировали чуть меньше 700 нарушений режима прекращения огня (преимущественно одиночные выстрелы и очереди из стрелкового оружия) и чуть менее 100 взрывов, а также пролетавшие боеприпасы и осветительные ракеты. Замечу, что это нетипично низкие показатели по сравнению со среднесуточными уровнями нарушений режима прекращения огня в 2019 году. Это качественное изменение ситуации за упомянутый период. Кроме того, мы отмечаем количественное изменение ситуации в том смысле, что впервые с момента, когда мы начали систематический сбор данных, были дни, в которые СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня, а именно 7, 8, 9, 14 и 21 августа, а 22 и 23 августа зафиксировано в общей сложности одно такое нарушение.



Хватает ли вам наблюдателей в зоне конфликта?



Да, по нашему мнению, количество наблюдателей достаточное. При этом хочу отметить, что мы постоянно оцениваем необходимое количество наших сотрудников. В целом сейчас в Миссии свыше 700 международных наблюдателей, из которых почти половина работает на востоке страны, а именно в Донецкой и Луганской мониторинговых командах. Как я уже упоминал ранее, мы постоянно следим за тем, достаточно ли такое количество наблюдателей. Эти наблюдатели ежедневно проводят патрулирование. Их усилия дополняются функционированием технических средств для обеспечения круглосуточного мониторинга. Наши камеры размещены вдоль всей линии соприкосновения, протяженность которой составляет около 480 км. Кроме того, в нашем распоряжении есть целый ряд беспилотников, которые дополняют работу патрулей. Ввиду этого мы полагаем, что эти численные показатели достаточны. При этом важно проводить оценку этих показателей относительно порученных нам задач. Справедливо будет отметить, что мы сталкиваемся с трудностями при размещении наших наблюдателей на местах, в частности с ограничениями свободы передвижения, и вынуждены учитывать влияние этих обстоятельств на нашу работу.



Как COVID повлиял на работу СММ в зоне конфликта?



Действительно, пандемия повлияла на нашу работу. Она повлияла на всех. Важно отметить, что этот значительный вызов не привел к прекращению нашей деятельности. Мы не прекращали ее даже в течение этого сложного периода. В Миссии мы внедрили ряд мер предосторожности, чтобы обезопасить всех тех, кто находится вокруг нас, и обеспечить собственную безопасность, чтобы продолжать свою весьма важную работу в Украине. Мы разработали и применяем ряд мер предосторожности, включая, например, протоколы социального дистанцирования в офисных помещениях, а также снижение количества сотрудников в наших транспортных средствах. Также мы весьма внимательны к обеспечению прохождения периода самоизоляции всеми прибывшими в Украину сотрудниками. Те из них, кто следует в неподконтрольные правительству районы, проходят тест. Отмечу, что пересечение в неподконтрольные правительству районы поставило перед нами ряд трудностей. Сейчас ситуация сложилась сложная, поскольку из-за этих ограничений мы должны работать, так сказать, «разделенно» или «фрагментированно». Несмотря на эти меры и трудности, с которыми мы сталкиваемся по пути в неподконтрольные правительству районы и которые, я бы сказал, замедлили нашу работу, мы не прекратили нашу деятельность. Мы очень ответственно подходим как к безопасности окружающих нас людей, наших сотрудников и людей, среди которых мы работаем. Уверенны, что мы можем продолжать нашу работу в круглосуточном режиме.



Сколько сейчас дронов и камер ночного наблюдения в зоне конфликта? Этого оборудования достаточно? И сколько надо еще?



Как я уже упоминал, в дополнение к усилиям практически 300 наблюдателей на местах, Миссия использует ряд технических средств мониторинга вдоль линии соприкосновения. В нашем распоряжении три вида беспилотных летательных аппаратов или так называемых дронов: малого радиуса действия, которыми управляют наши патрули; среднего радиуса действия, которые располагают более емкими источниками питания и летают на большие расстояния под управлением специальных патрулей; а также дальнего радиуса действия, предоставляющие значительные возможности для мониторинга под управлением специально обученных групп операторов. Наши дроны летают постоянно. Мы можем осуществлять их полеты для мониторинга как локально, в отдельных местах, так и вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в неподконтрольных правительству приграничных районах. Мы используем эти беспилотники, чтобы дополнить работу наших патрулей. Третий (в дополнение к патрулям и камерам), так сказать, угол треугольника — это наши камеры, которых вдоль линии соприкосновения в общей сложности 27. Таким образом, по всей 480-километровой протяженности линии соприкосновения мы используем все упомянутые технические средства. Конечно же, на месте мы не стоим, мы постоянно оцениваем, что делаем, нужны ли нам дополнительные технические средства для выполнения этой работы, сбалансировано ли сочетание технических средств и человеческих ресурсов для выполнения поставленных перед нами важных задач. Повторю, это постоянный процесс. При этом очень важно отметить, что мы периодически сталкиваемся со значительными ограничениями и трудностями на местах: порой нас не пропускают в места, куда доступ для нас необходим; наши камеры повреждают или в некоторых случаях даже уничтожают; уже в некотором смысле стало привычным, что по нашим дронам ведут прицельный огонь и порой выводят их строя. Очевидно, что эти события неблагоприятно влияют на нашу работу с учетом того, что мы постоянно и очень четко говорим о том, что мы должны иметь возможность полноценно выполнять все положения нашего мандата без каких-либо ограничений или препятствий.



Следует упомянуть еще один важный аспект: эти инциденты подвергают опасности наших сотрудников. Подобная практика очевидно и всецело контрпродуктивна, а также создает колоссальные причины для беспокойства. Эта практика должна прекратится.