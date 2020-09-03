Отпуск VS коронавирус: реально ли отдохнуть и не заболеть?

По сводкам МОЗ на конец августа Донецкая область вышла на четвертое место по количеству заболевших COVID-19. Но, тем не менее, Донетчина сохранила статус «зеленой зоны» по уровню эпидемиологической опасности. Сентябрь начался с аномальной жары, а это значит, что курортный сезон для жителей области продолжится. Мы решили узнать, как прошло время летних отпусков и удалось ли отдыхающим укрепить свое здоровье в условиях карантина.



На отдыхе все слишком беспечны



Ежедневно на официальной странице Донецкой облгосадминистрации размещают инфографику со сводкой по распространению коронавирусной инфекции в области. Лидерские позиции по количеству заболевших COVID-19 прочно занимают два города: Мариуполь и Славянск. Оба являются курортными, возможно этим и объясняется данный антирекорд. На третьем месте находится областной Краматорск, а четвертое «досталось» Мангушевскому району, где сосредоточены все прибрежные населенные пункты.



Однако отпускников этот факт не пугает, да и вряд ли рядовой житель области просматривает сводки ежедневно. Люди весь год работали и, безусловно, хотят воспользоваться своим правом на отдых. Жительница Покровска, Ирина Колесова, поделилась своими впечатлениями от отпуска.



«Отпуск для меня был долгожданный и выстраданный. После того, как я сдала все месячные и квартальные отчеты, мне дали десять календарных дней на отдых. Решила поехать в пансионат “Аист” на Белосарайку (курорт на побережье Азовского моря в Донецкой области, - ред.). Я там отдыхала в прошлом году и мне понравилось. Если честно, то ситуация с коронавирусом меня не отпугнула, я не верю в эпидемию», – рассказывает Ирина.

Белосарайская коса, Украина.

Похоже, опасности от коронованного вируса не осознают и другие жители области. По словам Ирины, в частном автобусе, которым она решила добираться, все пассажиры ехали без масок. В поселке она тоже не заметила ни одного отдыхающего в защитной маске. Люди свободно заходили в магазины, кафе, аптеку без средств индивидуальной защиты. Дистанцию тоже никто не соблюдал.



«Официанты принимают заказы без перчаток и масок. Максимум, что можно отметить, это санитайзеры, но отдыхающие ими не пользуются. На рынке, в магазинах и в развлекательных заведениях дистанцию никто не соблюдает. Такое ощущение, что эпидемии нет и никогда не было», – говорит Ирина.



В частном пансионате также дела шли своим чередом. Администратор не акцентировала внимание отдыхающих на соблюдении карантинных мер. Жильцы ходили без масок, пользовались общим туалетом и душем, готовили еду на общей кухне. Никаких объявлений с рекомендациями или замечаний со стороны администрации не было.



«Несмотря на конец сезона, отдыхала я в конце августа, людей в поселке было много. А стоимость жилья по сравнению с прошлым годом даже увеличилась. За одни сутки проживания в двухместном номере “стандарт” я платила на пятьдесят гривен больше», – резюмировала покровчанка.



Профсоюзный отдых



Компания «Донецксталь», пожалуй, одно из немногих частных предприятий, которое до сих пор предоставляет своим работникам профсоюзные путевки. В этом году первый заезд в пансионаты на Азовское побережье состоялся в июле. А уже с 22 июля было принято решение о закрытии корпоративного отдыха.



За два заезда успела оздоровиться лишь незначительная часть работников. Игорю и Полине не повезло. Их отпуск начинался с первого августа. Супруги работают в системе «Донецксталь» и рассчитывали воспользоваться корпоративным отдыхом. Но, пришлось срочно искать альтернативу.



«Мы решили поехать в Урзуф, однажды отдыхали там в мини-пансионате, сохранились контакты. В незнакомое место ехать не хотелось. Собрали чемодан, сели в машину и выехали к морю. Прошло десять лет, как мы были там в последний раз, но с того времени мало что изменилось. Разве что цены взлетели в три раза», – рассказывает Полина.



По словам женщины, настроение и так уже было испорчено ситуацией с COVID-19, а тут еще непривычная обстановка: шум из соседних номеров, пьяные разборки, сигаретный дым. Семья привыкла отдыхать в комфортных условиях. Но ехать, к примеру, в отели Турции и Египта не решились. Да и времени, чтобы найти и забронировать хороший тур, уже не было. Надеялись ведь отдохнуть в пансионате компании.

«В общем, продержались мы три дня и уехали из этого кошмара. По дороге Полина начала обзванивать все мало-мальски пристойные пансионаты побережья, но свободных номеров не было. Случайно остановились в Юрьевке и нелегально напросились в пансионат своей компании. Нас с большим трудом согласились разместить. Остаток отпуска прошел в “миноре”. Таких приключений мы не ожидали», – говорит Игорь.



Супруги отмечают, что в следующем году вряд ли воспользуются профсоюзным отдыхом. Пора осваивать заграничные курорты. Несмотря на карантинные ограничения и долгую дорогу (нужно сначала добраться из Донецкой области до ближайшего аэропорта), сервис там в разы выше и ради этого стоит ехать.



Турция и Египет нам помогут



C 15 июня Украина открыла воздушные границы и чартерные рейсы с первыми туристами отправились на курорты Турции, Египта, Албании, Черногории, Греции и Болгарии. Украинцев не остановили даже определенные условия посещения этих стран. В частности, тестирование на COVID-19 или обсервация до или после возвращения в Украину.



Наталья и Дмитрий Поколенко из Константиновки решили отдохнуть в одном из отелей Кемера. На отдых супруги отправились вместе с дочерью и мамой Натальи. Вначале семья рассматривала варианты отдыха в Греции или Хорватии, но потом отказались от этой затеи.



«В этих странах ухудшилась ситуация, власти ввели ПЦР-тесты для въезжающих. Мы посчитали, что не стоит тратить на это время и деньги. Всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, к примеру, задержка рейса, и тогда результаты тестов будут недействительны. Оставалась демократичная Турция. К тому же в этой стране был очень низкий показатель заболевших коронавирусом», – рассказывает Наталья.

Супруги Поколенко предпочли отдых в Турции, как самый лучший, безопасный и комфортный вариант в условиях карантинных ограничений. Единственный минус, но не критичный, по словам Натальи, это меры безопасности во время путешествия и пребывания на территории отеля.



«В аэропорт Борисполь, откуда мы вылетали в Турцию, вход только по паспортам и электронным билетам, посторонних не пускают. Маски и температурный скрининг обязательны. Когда началась посадка на рейс, во время паспортного контроля всех заставили разуться и надеть бахилы. Через турникет все проходили практически босыми в одних бахилах, а наша обувь ехала по ленте вместе с вещами. Не знаю, связано ли это с COVID-19, но, думаю, что да», – говорит Наталья.



Супруги рассказывают, что и в самолете пассажиры летели в масках. Стюарды делали замечания тем, что снимал маску во время полета. В Турции температурный скрининг делают на каждом шагу: в аэропорту, во время трансфера, по прибытии в отель. Всю дорогу туристы находились в масках. Их разрешили снять только на территории отеля. Весь обслуживающий персонал находился в масках и перчатках. Повсюду расставлены санитайзеры.

На входе в ресторан гостям выдают одноразовые маски и просят пользоваться ими во время подачи еды.



Шведский стол трансформировался под карантин. Блюда находятся за стеклянным экраном, а подает их по желанию гостей обслуживающий персонал.



«На раздаче никто не говорил на украинском, русском или английском языках. Приходилось объяснять на пальцах сколько чего положить на тарелку. Часто это оказывалось не то блюдо, либо не в том количестве. Вечерние шоу разбили по локациям, чтобы не создавать больших скоплений людей и их количество сильно сократилось.

Также нам пришлось дополнительно оплатить страховку на случай заболевания COVID-19, но это было еще в турагентстве. Несмотря на ограничения, отдыхом мы остались довольны. После возвращения домой нас в аэропорту внесли в базу данных. Объяснили это тем, что, если вдруг кто-то с авиарейса заболеет, можно разыскать всех остальных», – резюмировала Наталья Поколенко.



Статистика от турагентств



Несмотря на заграничный комфорт и опцию «Все включено» в этом году многие украинцы все же предпочли отдыхать, не выезжая за пределы страны. О том, какие направления выбрали для своего отпуска жители Донецкой области, рассказала менеджерка по туризму Покровского бюро путешествий Анна Пимачева.



«В этом году большая часть наших клиентов предпочла отдых на украинских курортах. Причины были разные, но основная – это страх выезжать за границу из-за пандемии COVID-19. Многие страны закрыли свои границы или ввели строгие карантинные меры. Например, выезжая по некоторым направлениям, туристы за сорок восемь часов должны сдать ПЦР-тесты, что многих оттолкнуло, поскольку это лишняя трата времени и денег», – комментирует Анна Пимачева.



Менеджерка турагентства отмечает, что в этом сезоне большой популярностью пользовался отдых в Одессе и Бердянске. Если говорить об отдыхе на территории Донецкой области, то все рекорды бьет поселок Урзуф. Также клиенты выбирали отдых в Скадовске и Железном порту.



«С приходом осени люди все чаще выбирают курорты Турции. Клиенты оценили ситуацию по отзывам тех, кто успел отдохнуть сразу после открытия этих стран. К примеру, Турция не требует сдачи ПЦР-тестов, что очень привлекательно для наших клиентов. Туры в эту страну сейчас активно бронируют. И цены по сравнению с прошлым годом очень приемлемые», – говорит Анна Пимачева.

Кемер, Турция.

По словам менеджерки, стоимость туров в отели Турции снизилась от 10 до 30%. Сейчас очень много горящих предложений для тех, кто готов вылететь завтра-послезавтра. Такие туры можно купить не дороже 12 тысяч гривен за неделю для двоих. А вот в связи с увеличением спроса на отдых в Украине, некоторые базы отдыха и отели подняли цены на 10-15%.



Отдыхать или не отдыхать?



Несмотря на статус «зеленой зоны» в Донецкой области сохраняется высокий риск заражения COVID-19. Количество заболевших увеличивается, есть и смертельные случаи. Мирноградская инфекционная больница определена как базовое медицинское учреждение, которое принимает больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сюда привозят пациентов со всей области.



По состоянию на 2 сентября в больнице находились 17 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 из разных городов Донецкой области. Два пациента были подключены к аппаратам ИВЛ, а еще пять человек находились на кислородной поддержке.



Также по информации Донецкой облгосадминистрации за сутки, с 1 на 2 сентября, коронавирусом заболели 64 жителя области, три человека умерли. Это 82-летняя мариупольчанка, 78-летний крамотарчанин и 78-летняя жительница Славянска.