Почему женщины молчат? Гендерный баланс в СМИ на примере Донбасса

Вспомните любую ситуацию из своей жизни, когда вас не замечали. Дома, на работе, в компании друзей – не слушали, перебивали, просто игнорировали. Или на работе вы сделали отличный проект, но все «лавры» достались кому-то другому. В такой ситуации большинство людей чувствуют обиду, боль, угнетенное состояние. А что если это продолжается месяц, год, а что если всю вашу жизнь?



А теперь представьте «игнор» в масштабах целого общества. Речь о гендерном неравенстве и представленности женщин в разных сферах жизни социума. Конечно люди, которые придерживаются идей интерсекционального феминизма сразу же скажут, что разные системы дискриминации и угнетения не действуют независимо друг от друга. И другие группы также чувствуют себя вычеркнутыми. Но сегодня речь пойдет именно о гендерном неравенстве.



Безусловно, ситуация в Украине, как и в ряде других стран мира меняется к лучшему. Женщины прошли путь от безмолвных и бесправных «дополнений» до современной ситуации. Предоставление женщинам права голоса, права на образование и участие в спортивных соревнованиях, права преподавать в университетах или работать в NASA и многие другие наши достижения как социума теперь скорее воспринимаются как данность. При чем обоими полами. Я часто слышу мнение, что в Украине – равноправие, и нет дискриминации по половому признаку. По данным опроса центра Разумкова так считают 53% украинцев. Но если включить телевизор или интернет, окажется что в украинских новостях женщин упоминают в три раза реже, чем мужчин, а в роли эксперток женщины выступают лишь в 19% материалов. Таковы данные исследований «Института массовой информации». Напомню, что в целом женщин в стране 54%.

«Очевидно, что экспертки есть, но их заниженная публичность приводит к тому, что они неизвестны широкому зрителю, читателю. Проблемой является, что экспертное мнение не репрезентует целую гендерную группу, поэтому дискуссия в целом не является релевантной», – считает глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Мнение женщин недостаточно представлено. Это является для украинского общества поводом для размышлений как минимум. Почему женщины меньше занимаются тем, что высказывают публично свое экспертное мнение?», – говорит председательница «Совета женщин Донетчины» и общественной организации «Безбарьерность» Татьяна Ломакина.

На региональном уровне ситуация оказалась лучше – на женщин- эксперток приходится 28% комментариев.



Редакторы и журналисты изданий Донецкой области, с которыми мне удалось поговорить отмечают, что их медиа стремятся соблюдать баланс, но это не всегда удается.

«К соблюдению баланса мы стремимся во всем, и гендерного баланса это касается тоже. Другой вопрос, насколько легко и реально это делать в небольшом городе, где нет такого выбора экспертов как в столице, к примеру. В производстве теленовостей соблюдать гендерный баланс не легко, так как существует специфика контента – все зависит от события и тематики», – говорит директорка телеканала – «ТВ-7» (Мариуполь) Людмила Шишханова.

По ее словам, гораздо проще приглашать в равной степени мужчин и женщин в спецпроекты, когда можно прогнозировать появление спикеров заранее.



Шеф-редактор сайта «Новости Донбасса» Богдан Каркачев рассказывает, что антидискриминационные нормы закреплены в уставных документах издания. При этом он констатирует, что найти экспертку по-прежнему сложнее, чем эксперта-мужчину.

«У нас молодой коллектив, много журналисток, которые «в теме». Поэтому этот процесс происходит естественно на фоне изменений в обществе и дискуссий в медиасреде», - добавляет он. При этом по мнению Богдана, ситуация отличается в зависимости от темы. Именно экспертку найти проще в вопросах связанных с защитой прав человека, медициной, образованием. Частично это подтверждают данные ИМИ.

«Если мы обращаемся каким-то экспертам или эксперткам, – рассказывает директор сайта Славянска 6262 Валерий Гармаш, – Мы ищем квалификацию, а не гендер. То есть у нас разницы нет, кто это будет. В большинстве случаев проблема заключается не в том, что это мужчина или женщина, а в том, что в принципе региональным медиа очень тяжело найти в каком-то вопросе эксперта или экспертку».

Почти 70% украинских специалисток из разных сфер согласны с тем, что женщины-экспертки недостаточно представлены в СМИ. А основными причинами, которые мешают им быть публичными, является недостаток времени (30%), страх критики и буллинг, особенно в соцсетях (27%), и недоверие к медиа (23%). Таковы результаты анонимного опроса женщин-эксперток, проведенного «Институтом массовой информации» в июне 2020 года.



Что все-таки является определяющим – желание медиа соблюдать гендерный баланс в публикациях и «искать женщину»? Или все зависит от активности самих эксперток?



Мнения в этом вопросе расходятся.

«Безусловно, оба фактора важны, но если я бы попробовала определить, что является более важным, то я бы сделала ставку все таки на их(експерток-прим. ред.) собственную активность», – считает политическая экспертка фонда «Демократических инициатив» им. Илька Кучерива Мария Золкина.

С ней согласна Людмила Шишханова: «Если вы хороший эксперт в своей области, мечтаете, чтобы о вас узнало максимальное количество людей, но ничего для этого не делаете - считайте, что о публичности можно забыть», - говорит она.



По мнению Ольги Айвазовской «женщина-экспертка не может публично реализовать себя, если медиа в целом будут игнорировать эту группу».



«Если мы посмотрим на опыт других стран, то из похожей ситуации они выходили по первому варианту. СМИ начали запрашивать мнение экспертов, как мужчин, так и женщин, и старались в подаче мнений показывать баланс. А когда женщины будут говорить и будут публично представлены - тогда станут примером для других женщин», - считает Татьяна Ломакина.



Немаловажную роль, помимо двух этих факторов, играют патриархальный уклад общества в целом, стереотипы, сексизм и т.п., но начнем с малого – с дороги с двусторонним движением, где медиа со своей стороны могут сделать шаг навстречу генедерному равенству в своих публикациях, а женщины-экспертки, которые хотят быть публичными могут со своей стороны пробивать себе дорогу на экраны и страницы медиа.



Как это делать? Вот шорт-лист советов и рекомендаций от главных редакторов СМИ Донецкой области и украинских эксперток, с пояснениями.



1. Главная рекомендация – активно вести блоги в социальных сетях, с акцентом на facebook, но не коем случае не ограничиваясь «детищем» Марка Цукерберга. Подойдут twitter, youtube, telegram и даже instagram.



«Как профессионал ты можешь поддерживать внимание к своей персоне непосредственно на тех площадках, на которые ты влияешь, которые ты сам создал. И внимание СМИ, по моему мнению, зависит во многом от того насколько ты проявляешь инициативу именно на таких площадках», – считает Мария Золкина.



С этим согласны и сами журналисты и редакторы. Это первое что они рекомендуют.



«Социальные сети нивелировали монополию традиционных СМИ. Поэтому если экспертка делает тематические публикации в соцсетях, то ее заметят представители медиа. Кроме того, стоит «зафрендиться» с журналистами», – советует Богдан Каркачев.



«Если вы эксперт, к примеру, в психологии – заведите свой блог, говорите с подписчиками, производите качественный контент. Если вы интересны и главное полезны – вас полюбят, будут узнавать и конечно о вас будут знать журналисты», – убеждена Людмила Шишханова.



2. Также можно завести блоги на новостных сайтах и самостоятельно предлагать и продвигать свои публикации, свою экспертизу.



«Если, например, у нас есть какой-то научный сотрудник, который занимается вопросами экологии, и она отличный специалист в этом вопросе, то пускай хотя бы подаст знак! Как мы должны узнать что она такая?» - сокрушается Валерий Гармаш.



Также рекомендуют искать выходы на журналистов и редакторов телеканалов, если вам интересен именно этот сегмент. При этом, нужно быть готовой к отказам – и не отчаиваться.



«Был период в моей жизни, когда меня персонально и Гражданскую сеть ОПОРА никто не знал, - делится Ольга Айвазовская. - Мы с коллегой решили, что хотим рассказать о результате параллельного подсчета голосов на основе статистически обоснованной выборки на президентских выборах в эфире "Свободы слова". Мы пошли на ICTV и попросили по собственной инициативе встречи с Андреем Куликовым, который был тогда ведущим и сделали ему презентацию методологии. Он внимательно послушал? Но на программу не пригласил. Но очевидно, что начал следить за организацией и это одна из самых политически плюралистических сегодня площадок, где я являюсь частой гостьей и с удовольствием участвую в их эфирах», - рассказывает экспертка.



Кроме того, отслеживая публикации по своей теме на сайтах можно напрямую писать в разные редакции и также предлагать прокомментировать ту или иную тему, считает Валерий Гармаш.



«На мой взгляд, если появляются либо публикации связанные с направленностью и деятельностью, то есть вот то, чем они занимаются - не стесняться, обращаться и говорить о том, что ребята, вот есть и другое мнение и я бы хотела его тоже дать!» - советует он.



3. Выбрать свою узкую специализацию в более широкой теме, по словам Марии Золкиной, – это обязательное условие. Ведь если бежать комментировать все темы на все площадки очень скоро можно превратится «в комментатора всех событий».



«Важна ориентация на какой-то свой сегмент в экспертизе. Когда ты не говорящая голова, которая говорит обо всем. Это значительно облегчает тебе профессиональное продвижение. Надо светиться, знакомиться. Но для того, чтобы построить долгосрочные отношения с теми же медиа, надо иметь свою нишу, там где ты точно всегда целиком и полностью разбираешься», – констатирует она.



4. Связи со СМИ должны быть частью работы. А сама работа должна приносить удовольствие.



«Не стоит корить себя за то, что вы не успели одновременно быть везде и максимально эффективными», – советует Ольга Айвазовская.



5. Если вы экспертка, хотите быть публичной и до сих пор не зарегистрировались на таких сайтах как «Шукаю экспертку» и HelpSMI, сделайте это прямо сейчас!



«Можно разместить свою анкету и вас найдут представители медиа. Эти сервисы по-разному реализованы, но принцип один – возможность для журналиста найти эксперта/экспертку. Рекомендую попробовать оба, чтобы определиться, с каким удобнее работать вам», – объясняет Богдан Каркачев. Журналистам, которые этими сервисами не пользуются он также рекомендует попробовать.



«Единственный нюанс: многие политические экспертки уже стали народными депутатками или госслужащими. Поэтому создателям стоит обновить базу. С другой стороны, такой карьерный рост свидетельствует о высокой компетентности женщин, чьи профайлы там представлены», - уточняет редактор «Новостей Донбасса».



Но среди причин, которые мешают женщинам-эксперткам быть публичными на первом месте – нехватка времени.



Ольга Айвазовская и Мария Золкина считают, что эта формулировка «нет времени - это миф».



«Так не бывает, если я хочу, но мне не хватает времени – это оксюморон. Это значит, что человек действительно не видит в этом необходимости. Это "я хочу на работу, но я люблю много спать". Я понимаю объективные личные обстоятельства, это уже последствия нашего довольно патриархального общества, где активной женщине которая работает, зарабатывает, становится профессионалом в своей области, на ней до сих пор в основном лежит львиная доля домашних обязанностей. Тогда я могу понять влияние этого личного фактора», – детализирует свою позицию Мария Золкина.



К тому же нужно напоминать себе: сначала ты работаешь на свой имидж и авторитет, а потом они начинают работать на тебя.



Это банально, но мотивация и желание самих женщин становится активными и публичными – важные факторы. И в ситуации, когда невозможно разом изменить всю систему начать можно с малого: не бояться, не ленится и попробовать.