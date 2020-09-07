Почему женщины молчат? Гендерный баланс в СМИ на примере Донбасса

Вспомните любую ситуацию из своей жизни, когда вас не замечали. Дома, на работе, в компании друзей – не слушали, перебивали, просто игнорировали. Или на работе вы сделали отличный проект, но все «лавры» достались кому-то другому. В такой ситуации большинство людей чувствуют обиду, боль, угнетенное состояние. А что если это продолжается месяц, год, а что если всю вашу жизнь?
А теперь представьте «игнор» в масштабах целого общества. Речь о гендерном неравенстве и представленности женщин в разных сферах жизни социума. Конечно люди, которые придерживаются идей интерсекционального феминизма сразу же скажут, что разные системы дискриминации и угнетения не действуют независимо друг от друга. И другие группы также чувствуют себя вычеркнутыми. Но сегодня речь пойдет именно о гендерном неравенстве.
Безусловно, ситуация в Украине, как и в ряде других стран мира меняется к лучшему. Женщины прошли путь от безмолвных и бесправных «дополнений» до современной ситуации. Предоставление женщинам права голоса, права на образование и участие в спортивных соревнованиях, права преподавать в университетах или работать в NASA и многие другие наши достижения как социума теперь скорее воспринимаются как данность. При чем обоими полами. Я часто слышу мнение, что в Украине – равноправие, и нет дискриминации по половому признаку. По данным опроса центра Разумкова так считают 53% украинцев. Но если включить телевизор или интернет, окажется что в украинских новостях женщин упоминают в три раза реже, чем мужчин, а в роли эксперток женщины выступают лишь в 19% материалов. Таковы данные исследований «Института массовой информации». Напомню, что в целом женщин в стране 54%.
На региональном уровне ситуация оказалась лучше – на женщин- эксперток приходится 28% комментариев.
Редакторы и журналисты изданий Донецкой области, с которыми мне удалось поговорить отмечают, что их медиа стремятся соблюдать баланс, но это не всегда удается.
По ее словам, гораздо проще приглашать в равной степени мужчин и женщин в спецпроекты, когда можно прогнозировать появление спикеров заранее.
Шеф-редактор сайта «Новости Донбасса» Богдан Каркачев рассказывает, что антидискриминационные нормы закреплены в уставных документах издания. При этом он констатирует, что найти экспертку по-прежнему сложнее, чем эксперта-мужчину.
Почти 70% украинских специалисток из разных сфер согласны с тем, что женщины-экспертки недостаточно представлены в СМИ. А основными причинами, которые мешают им быть публичными, является недостаток времени (30%), страх критики и буллинг, особенно в соцсетях (27%), и недоверие к медиа (23%). Таковы результаты анонимного опроса женщин-эксперток, проведенного «Институтом массовой информации» в июне 2020 года.
Что все-таки является определяющим – желание медиа соблюдать гендерный баланс в публикациях и «искать женщину»? Или все зависит от активности самих эксперток?
Мнения в этом вопросе расходятся.
С ней согласна Людмила Шишханова: «Если вы хороший эксперт в своей области, мечтаете, чтобы о вас узнало максимальное количество людей, но ничего для этого не делаете - считайте, что о публичности можно забыть», - говорит она.
По мнению Ольги Айвазовской «женщина-экспертка не может публично реализовать себя, если медиа в целом будут игнорировать эту группу».
«Если мы посмотрим на опыт других стран, то из похожей ситуации они выходили по первому варианту. СМИ начали запрашивать мнение экспертов, как мужчин, так и женщин, и старались в подаче мнений показывать баланс. А когда женщины будут говорить и будут публично представлены - тогда станут примером для других женщин», - считает Татьяна Ломакина.
Немаловажную роль, помимо двух этих факторов, играют патриархальный уклад общества в целом, стереотипы, сексизм и т.п., но начнем с малого – с дороги с двусторонним движением, где медиа со своей стороны могут сделать шаг навстречу генедерному равенству в своих публикациях, а женщины-экспертки, которые хотят быть публичными могут со своей стороны пробивать себе дорогу на экраны и страницы медиа.
Как это делать? Вот шорт-лист советов и рекомендаций от главных редакторов СМИ Донецкой области и украинских эксперток, с пояснениями.
1. Главная рекомендация – активно вести блоги в социальных сетях, с акцентом на facebook, но не коем случае не ограничиваясь «детищем» Марка Цукерберга. Подойдут twitter, youtube, telegram и даже instagram.
«Как профессионал ты можешь поддерживать внимание к своей персоне непосредственно на тех площадках, на которые ты влияешь, которые ты сам создал. И внимание СМИ, по моему мнению, зависит во многом от того насколько ты проявляешь инициативу именно на таких площадках», – считает Мария Золкина.
С этим согласны и сами журналисты и редакторы. Это первое что они рекомендуют.
«Социальные сети нивелировали монополию традиционных СМИ. Поэтому если экспертка делает тематические публикации в соцсетях, то ее заметят представители медиа. Кроме того, стоит «зафрендиться» с журналистами», – советует Богдан Каркачев.
«Если вы эксперт, к примеру, в психологии – заведите свой блог, говорите с подписчиками, производите качественный контент. Если вы интересны и главное полезны – вас полюбят, будут узнавать и конечно о вас будут знать журналисты», – убеждена Людмила Шишханова.
2. Также можно завести блоги на новостных сайтах и самостоятельно предлагать и продвигать свои публикации, свою экспертизу.
«Если, например, у нас есть какой-то научный сотрудник, который занимается вопросами экологии, и она отличный специалист в этом вопросе, то пускай хотя бы подаст знак! Как мы должны узнать что она такая?» - сокрушается Валерий Гармаш.
Также рекомендуют искать выходы на журналистов и редакторов телеканалов, если вам интересен именно этот сегмент. При этом, нужно быть готовой к отказам – и не отчаиваться.
«Был период в моей жизни, когда меня персонально и Гражданскую сеть ОПОРА никто не знал, - делится Ольга Айвазовская. - Мы с коллегой решили, что хотим рассказать о результате параллельного подсчета голосов на основе статистически обоснованной выборки на президентских выборах в эфире "Свободы слова". Мы пошли на ICTV и попросили по собственной инициативе встречи с Андреем Куликовым, который был тогда ведущим и сделали ему презентацию методологии. Он внимательно послушал? Но на программу не пригласил. Но очевидно, что начал следить за организацией и это одна из самых политически плюралистических сегодня площадок, где я являюсь частой гостьей и с удовольствием участвую в их эфирах», - рассказывает экспертка.
Кроме того, отслеживая публикации по своей теме на сайтах можно напрямую писать в разные редакции и также предлагать прокомментировать ту или иную тему, считает Валерий Гармаш.
«На мой взгляд, если появляются либо публикации связанные с направленностью и деятельностью, то есть вот то, чем они занимаются - не стесняться, обращаться и говорить о том, что ребята, вот есть и другое мнение и я бы хотела его тоже дать!» - советует он.
3. Выбрать свою узкую специализацию в более широкой теме, по словам Марии Золкиной, – это обязательное условие. Ведь если бежать комментировать все темы на все площадки очень скоро можно превратится «в комментатора всех событий».
«Важна ориентация на какой-то свой сегмент в экспертизе. Когда ты не говорящая голова, которая говорит обо всем. Это значительно облегчает тебе профессиональное продвижение. Надо светиться, знакомиться. Но для того, чтобы построить долгосрочные отношения с теми же медиа, надо иметь свою нишу, там где ты точно всегда целиком и полностью разбираешься», – констатирует она.
4. Связи со СМИ должны быть частью работы. А сама работа должна приносить удовольствие.
«Не стоит корить себя за то, что вы не успели одновременно быть везде и максимально эффективными», – советует Ольга Айвазовская.
5. Если вы экспертка, хотите быть публичной и до сих пор не зарегистрировались на таких сайтах как «Шукаю экспертку» и HelpSMI, сделайте это прямо сейчас!
«Можно разместить свою анкету и вас найдут представители медиа. Эти сервисы по-разному реализованы, но принцип один – возможность для журналиста найти эксперта/экспертку. Рекомендую попробовать оба, чтобы определиться, с каким удобнее работать вам», – объясняет Богдан Каркачев. Журналистам, которые этими сервисами не пользуются он также рекомендует попробовать.
«Единственный нюанс: многие политические экспертки уже стали народными депутатками или госслужащими. Поэтому создателям стоит обновить базу. С другой стороны, такой карьерный рост свидетельствует о высокой компетентности женщин, чьи профайлы там представлены», - уточняет редактор «Новостей Донбасса».
Но среди причин, которые мешают женщинам-эксперткам быть публичными на первом месте – нехватка времени.
Ольга Айвазовская и Мария Золкина считают, что эта формулировка «нет времени - это миф».
«Так не бывает, если я хочу, но мне не хватает времени – это оксюморон. Это значит, что человек действительно не видит в этом необходимости. Это "я хочу на работу, но я люблю много спать". Я понимаю объективные личные обстоятельства, это уже последствия нашего довольно патриархального общества, где активной женщине которая работает, зарабатывает, становится профессионалом в своей области, на ней до сих пор в основном лежит львиная доля домашних обязанностей. Тогда я могу понять влияние этого личного фактора», – детализирует свою позицию Мария Золкина.
К тому же нужно напоминать себе: сначала ты работаешь на свой имидж и авторитет, а потом они начинают работать на тебя.
Это банально, но мотивация и желание самих женщин становится активными и публичными – важные факторы. И в ситуации, когда невозможно разом изменить всю систему начать можно с малого: не бояться, не ленится и попробовать.