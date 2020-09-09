Нужно ли восстанавливать экономические связи с ОРДЛО? Интервью с аналитиком

Украинской власти следует восстановить экономические связи через линию соприкосновения на Донбассе, в том числе путем расширения доступа к пенсиям для тех, кто находится на территориях отдельных районов Донетчины и Луганщины. К такому выводу пришла Международная кризисная группа, которая рекомендует Киеву искать возможности стимулирования торговли между обеими территориями и продолжать поиски финансовой поддержки для экономической реинтеграции Донбасса.



Катерин Квинн-Джадж, аналитик-исследователь Международной кризисной группы, в эфире телеканала «Дом» подробно рассказала о докладе, который называется «Мир в Украине: Цена войны на Донбассе».

Ваш вывод о том, что необходимо уже сейчас думать о теперешней реинтеграции и, возможно, либерализировать в каком-то смысле экономические связи с неподконтрольной территорией? Из каких источников? Почему вы пришли к такому выводу именно сейчас?



Мы поставили перед собой задачу объяснить, как нынешняя ситуация на Донбассе выглядит на повседневном уровне для рядового гражданина, который пытается как-то ко всему этому адаптироваться. То есть было сделано очень много хороших отчетов про то, какие промышленные объекты не работают или какие полностью разваливаются, или, допустим, (как происходит, - ред.) нелегальная торговля углем.



Мы хотели показать, как все выглядит для рядового жителя региона. И мы основываемся на том, что мы слышали от них. Наша главная задача была - услышать, как можно больше простых жителей.



То есть вы смотрите на ситуацию сквозь так называемые гуманитарные очки, когда в центре находятся интересы обычного человека, а не каких-либо политических акторов либо игроков.



Следующий абзац из вашего доклада звучит так: «Киев может и должен стремиться к достижению высокой планки, преследуя цели облегчения страданий гражданского населения и объединения разделенного региона в единую интегрированную экономику, которая будет удовлетворять потребности жителей по обе стороны линии соприкосновения». В данном случае что вы подразумеваете под словом «реинтеграция»?



Мы все понимаем, что любая реинтеграция будет проходить медленно. Да, это будет постепенный процесс. Мы предлагаем, что надо немножко отойти от того образа, что, допустим, надо все-таки просто подождать, пока Украина не возобновит полностью контроль над этими оккупированными территориями, и потом только составить планы. Нет. Если так будут думать, то вероятность возобновления контроля никогда не придет, потому что многие на украинской стороне этого не захотят, потому что перед ними будет стоять экономическая задача просто непонятных масштабов.



Поэтому мы предлагаем такие мелкие шаги. Во-первых, возобновление доступа к пенсиям для всех украинских граждан, проживавших на неподконтрольных территориях. Во-вторых, мы предлагаем шаги для возобновления, как мы написали, мелкой торговли через линию соприкосновения.



Но для этого конечно потребуется очень много усилий. Надо тоже заставить другую сторону принимать ответные меры. Поскольку, как мы знаем, когда Киев снял эти ограничения в декабре, не было достаточных ответных мер, с другой стороны. Но это только простые мелкие шаги, которые могут как-то возобновить какие-то связи, которые могут создать фундамент для дальнейшей реинтеграции.



Я с вами согласен. И действительно, сейчас можно уже пересчитывать то, что сделано за предыдущий год. Как вы говорите, мелкие шаги. Это и мост в Станице Луганской, который был открыт впервые за такой длительный срок. Люди наконец-то могут пользоваться инфраструктурой. Это касается и облегчения поступления детей с неподконтрольных территорий в украинские вузы. Это касается и выплат социальных пособий и пенсий. И сейчас всем пенсионерам, которые находятся на неподконтрольной территории, не нужно проходить дополнительную верификацию на период пандемии, но пока самопровозглашенная власть не открывает КПВВ. Это же касается и открытия в ноябре нового (есть очень большая вероятность) пункта пропуска в Луганской области, что снизит напряжение и давление на существующем КПВВ.



И еще можно перечислить несколько мелких шагов, как вы говорите, что сделано сегодня со стороны центрального украинского правительства. Но та сторона во многом тормозит процесс реинтеграции, воспринимая его исключительно как политический. В то время, когда украинское правительство воспринимает какую-то часть реинтеграции, как гуманитарный процесс.



Следующий абзац вашего доклада я тоже хотел бы процитировать. Вы пишите «Украина вместе с потенциальными инвесторами должна решить, как будет выглядеть реинтегрированная постконфликтная региональная экономика. Катарин, а как вы видите это процесс? То есть, как эта экономика может выглядеть в условиях, когда очень многие объекты промышленности «заморожены», не работают, собственники утратили сегодня контроль? Это же серьезный, большой кусок работы в таком еще старопромышленном регионе как Донецкая область.



Да, да, это огромная задача, как я говорила. Поэтому надо уже работать над этим сейчас, а не откладывать это на дальнейшее.



Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников в последнее время начал говорить о внедрении инвестиционной политики, что касается подконтрольной части Донбасса. И этот абзац стал во многом ответом на это предложение. И то, что он предлагает, это очень похвально и очень нужно. Но мы в этом докладе акцентируем, что все-таки надо создать план не только для подконтрольной части Донбасса, а для всего региона.



Да, это важное замечание. И этот план экономического воссоединения должен быть сегодня также в приоритете для успешной реинтеграции, насколько я понимаю. Это вывод вашего доклада.



Да, абсолютно правильно. Что касается отхода от старопромышленной экономики, что касается планов на создание совершенно новой экономики, мы тоже в данном отчете предлагаем, что надо немного отойти от того образа, что все прошлое ужасно и надо просто все ломать, или мириться с тем, что все потеряно, и двигаться вперед. С одной стороны, да, есть некоторые виды экономики на Донбассе, которые никогда не возобновятся. Но с другой стороны надо понять, что есть люди, которые отдали очень много лет своей жизни этим предприятиям, этому виду работы. Эти люди приобрели очень много ценных навыков, которые они должны все-таки использовать в этой новой экономике.



Так что надо просто немножко отойти от того, скажем, нелиберального образа, что все, что было, это плохо, и надо просто все заново создать.