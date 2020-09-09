Шестой «Донбасс Медиа Форум» пройдет онлайн. Как это будет

11-12 сентября «Донбасс Медиа Форум» впервые состоится онлайн. Это будет уже шестое мероприятие, но ранее оно всегда проходило в формате «живого» общения. Два дня подряд журналисты, редакторы, активисты, чиновники, люди, которых касаются проблемы Донбасса, а также зарубежные эксперты и журналисты будут участвовать в большом медийном форуме.



Подробно о том, как изменился формат мероприятия из-за пандемии коронавируса, как форум развивался и чем запомнится в этом году, рассказали глава оргкомитета «Донбасс Медиа Форума» Алексей Мацука и представительница оргкомитета, коммуникационная менеджерка гражданской сети «Опора» Екатерина Жемчужникова.



Начнем все-таки с истории «Донбасс Медиа Форума». Алексей, что побудило вас к тому, чтобы первый форум начал работу в 2015 году и на кого он был нацелен?



Алексей Мацука (А.М.): «Донбасс Медиа Форум» - это коллективное произведение, коллективное действие в определенном смысле, потому что причиной, по которой мы собрались, было начало вооруженного конфликта, из-за которого многие журналисты, особенно главные редакторы, заместители, главы отделов различных редакций, были вынуждены покинуть Донецк.

Прервалась традиция сбора информации, какой бы там она ни была. Был значительно прерван сбор информации, что называется, с поля, непосредственно с живой территории. И если раньше было около 20 изданий, которые публиковали новости или любой другой контент, непосредственно с поля своего присутствия, то в 2014-2015 годы их почти не было. Мы подумали, что необходимо сохранять традицию коллективной программы об освещении ситуации в Донецке, где мы жили. Но как это делать, если нас там уже нет? По сути каждый уже выехал, в силу разных обстоятельств. И поэтому форум был создан как платформа для встречи журналистов, работавших до 2014 года в Донецке и области. Сейчас это совсем другая платформа.

Происходит трансформация конфликта и, конечно, медиа, которые являются частью общества, также трансформируют свои взгляды на ситуацию. И форум это абсолютно точно отражает. В этом году местные выборы, пандемия COVID-19 соответственно. Это дезинформационные кампании, которые происходят и продолжают происходить. Это все отражено в программе. Но я замечу, что форум - это мероприятие для профессиональных журналистов, в первую очередь.



В 2014 году на форуме было не очень много журналистов. Это были представители Донецкой, Луганской областей. Да? Почему вы почувствовали, что надо расширяться? Потому что все трансформируется или, потому что вы увидели, что зарубежные СМИ также интересуются войной на Донбассе?



А.М.: Донбасс - это необычный регион Украины. И ситуация там тоже необычная для украинских региональных медиа. К сожалению, это очень печально констатировать. И я думаю, что сегодня журналистика с востока Украины - это не только локальная региональная журналистика, как мы привыкли говорить о ней. Конфликт находится в международной плоскости. И, соответственно, многие международные медиа заинтересованы в его освещении.



Базовой для нас является поддержка и взаимодействие с региональными СМИ, которые работают на украинской подконтрольной территории. И они продолжают освещать жизнь своих громад. Местные региональные медиа, которые работали до 2014 года в Донецке, также продолжают работать, но часто не находясь на оккупированной территории. Более того, они также освещают такие процессы, как мирное урегулирование, вооруженный конфликт, оккупация и так далее. Это необычные слова для региональных медиа на самом деле.



В этом году у нас представлено очень много иностранцев на панельных выступлениях и дискуссиях. У нас очень много спикеров из Киева, стейкхолдеры из министерств и так далее. Три измерения - международные, национальные, локальные объединяются в рамках форума. И каждая панель включает в себя один из этих элементов.



В прошлом году был такой маленький юбилей - 5 лет. Кажется, у вас было 400 гостей. Да.



А.М.: Шестьсот.



Представьте, какое количество людей было заинтересовано. И было проведено 40 мероприятий. Да? И фактически можно говорить, что «Донбасс Медиа Форум» стал не только, как вы сказали, локальным, но и общеукраинским и даже мировым. Потому что многие зарубежные гости приезжают. В этом году изменился сам формат, потому что мир изменился.



Мы все находимся сейчас под карантином. Кто-то в красной зоне, кто-то в желтой или зеленой. Формат общения онлайн несколько предусматривает отстраненность. Насколько вы почувствуете, этот формат придаст остроты или наоборот где-то замылит глаз на самые большие проблемы? Насколько технически было трудно сделать, чтобы такое количество людей пригласить на онлайн встречу?

Екатерина Жемчужникова (Е.Ж.): Конечно, онлайн формат - это тоже новые вызовы для оргкомитета. Но я надеюсь, мы их успешно преодолеем. И мне кажется, что все же онлайн формат дает нам возможность привлечь не только специализированную аудиторию журналистов. Конечно, понятно, что наш форум - это довольно такая специализированная аудитория. Это и журналисты, и редакторы, и другие работники медиа, которые работают с тематикой Донбасса на разных уровнях.

Тема Донбасса в последние годы, конечно, по понятным причинам интересует большое количество людей. Возможно, медийная составляющая - не самая популярная, но тем не менее. И понятие информационной грамотности важно для большого количества людей, а не только для медийщиков. То есть, онлайн формат позволит привлечь больше людей из широкой аудитории, а не только медийной. Поможет расширить представление людей о том, что происходит на Донбассе, как это освещают медиа.



Онлайн-версия форума нам поможет собрать еще большее количество иностранцев. Правда, они будут делать включение в онлайне. По понятным причинам они не смогут посетить форум. Но это так же нам дает возможность оперативной коммуникации. То есть онлайн-формат не сводит на нет полностью всю коммуникацию, которая возможна при физической встрече. Ведь понятно, что форум - это не только блог, чтобы получить новые знания, поделиться реалиями, подискутировать на различные темы, важные для региона, но и для того, чтобы встретились люди, которые годами работают в этой сфере или годы уже не виделись из-за того, что теперь живут в разных регионах. Они могут встретиться, прокомментировать какие-то моменты, начать какое-то сотрудничество на уровне своих медиа в различных регионах.



Мы надеемся, что эта коммуникация, возможность и спросить, и прокомментировать, и привести свою позицию, и в том числе найти какие-то идеи для дальнейшего сотрудничества, также останется. Онлайн-версия поможет нам привлечь еще большее количество людей.



Предусмотрен ли центральный офис, где люди могут, кроме того, что онлайн смотреть, еще и общаться между собой. Хотя бы маленький?



А.М.: Для нас болезненный вопрос, что люди не могут собраться офлайн в этом году. Мы до последнего надеялись собрать людей в Краматорске и Мариуполе, в Северодонецке и в Киеве, и во Львове. Сделать маленькие хабы для встреч, но вы видите, как стремительно развивается эпидемиологическая ситуация. И для нас как оргкомитета очень важно не навредить участникам, чтобы никто не заболел, не было распространения вируса через наши мероприятия. Поэтому мы рисковали вообще не проводить форум, но для нас, как для журналистов, выехавших из Донбасса, это действительно большая травма, когда любые коммуникационные процессы не срабатывают.



Сейчас от нас зависит, какие формы мы можем выбрать для коммуникаций. Если это будут какие-то еще ограничения в будущем, но мы сможем хоть как-то поддерживать друг с другом связь, это для нас супер важно, так же, как и поддерживать связь с оккупированными территориями. Это такая ментальная вещь, которая очень яркая во всей нашей деятельности, чтобы мы друг друга поддерживали и дальше, пока мы можем это делать.



Давайте разъясним несколько организационных моментов. Можно ли еще зарегистрироваться и сколько людей зарегистрировались? Как много иностранцев интересуются этими вопросами?



Е.Ж.: Мы сняли офлайн-регистрацию. И фактически можно регистрироваться еще до начала форума. Но чтобы вовремя получить ссылки, советуем не затягивать и регистрироваться не утром 11 сентября, а хотя бы к вечеру 10-го числа, чтобы утром 11-го можно было получить себе на почту рассылку со ссылками на то, где смотреть трансляцию интересных мероприятий, которые вас интересуют.



У нас будет несколько параллельных трансляций, потому что одна – это дискуссия, главная трансляция на украинском и английском языках. А вторая - это воркшопы. Это будет параллельная трансляция. На нее будет отдельная ссылка на каждый воркшоп в том числе. И они все будут на украинском языке.



Сейчас зарегистрировалось более 200 участников. Но мы ожидаем, что традиционно, люди понимают, что заканчивается дедлайн, и начинают регистрироваться активнее.



Будет много иностранных спикеров, у нас представлено много стран в этом году: Нидерланды, Великобритания, Венгрия, Чехия и другие. Есть несколько мероприятий, которые мы спланировали вместе с иностранными партнерами. И они дают нам прекрасных иностранных спикеров, специалистов в своих профильных тематикам. Также в целом предполагается, что будет много иностранных участников.



А.М.: Мы постоянно приглашаем участников из стран, где происходили различные гражданские столкновения, или иностранные вторжения, или конфликты другого формата. И в этом году будут из Латинской Америки у нас участники, которые переживали, как и революцию внутри, так и различные массовые события, которые, к сожалению, приводили к гибели людей. Как я уже говорил, мы делаем всегда акцент на международном измерении, именно на освещении вооруженных конфликтов, гражданских столкновений и, собственно, той роли журналиста, которая у нас во время подобной ситуации.



Собираетесь ли вы издавать какой-то отдельной брошюрой, рекомендациями все, что будет озвучено на форуме?



А.М.: У нас всегда после каждого форума есть определенные материалы. Мы выкладываем все панельные дискуссии в онлайн. За все эти годы их можно найти. Я думаю, у нас будет новый сайт, где за все годы каждый может найти тематические разделы именно по теме, различные панельные дискуссии разных лет. Более того, у нас работает Телеграмм-канал «Донбасс Медиа Форум breaking news». И там будут все описания, стенограммы этих панельных дискуссий. От прошлого года они, кстати, также там находятся. Мы делаем небольшие стенограммы, протоколы, так сказать, основные мессидж-листы, как я их называю.



Я хотела добавить, что как раз прошлый «Донбасс Медиа Форум» очень ярко это показывал. У нас фактически было по 4 ивента параллельно. И суть в том, что каждый сам себе составляет программу медиа форума. Что человеку интересно, какая тематика больше всего интересует, он эти события и выбирает себе с форума, куда пойти. Сейчас у нас немножко меньше мероприятий из-за того, что это онлайн-формат и все же технически надо было подготовить даже параллельные треки. Но мы все же сделали эти дискуссии онлайн одним трафиком, а воркшопы другим трафиком. То есть обсуждение и какие-то практические наработки, обмен опытом от экспертов профильных узких специализированных тем. Люди смогут выбрать, какую именно трансляцию им смотреть.



Если вы хотите задать вопрос экспертам в воркшопе, вы можете зайти на страницу форума в Фейсбук, найти там ссылку и оставить там вопрос эксперту того воркшопа, на который вы собираетесь виртуально пойти.



Каждый найдет себе тему по производству контента, дистрибуции, менеджменту управления редакцией, продвижению контента, монтажу и так далее.



В этом году несколько основных проблем. Это COVID и это местные выборы?



А.М.: Дезинформация еще.



Понимают ли иностранцы наши локальные проблемы? Не будет ли проблем с обменом мыслями и идеями?



А.М.: Если посмотреть на партнеров форума в этом году, большинство из них иностранные организации. Таки как представительство Европейского Союза в Украине, USAID, Интерньюз. ОБСЕ также. Это все иностранные организации, которые помогают поддерживать ценности, свободу слова, плюрализм мнений, свободу выражения мнений по всему миру.



Украина не является исключением. На мой взгляд, Украина имеет определенные специфические признаки для Восточной Европы, в первую очередь. То есть это Венгрия, Польша, Чехия, это наш блок, так сказать, и страны Балтии. Здесь у нас есть определенные признаки сходства, но в целом для глобального измерения сегодня украинские медиа переживают абсолютно те же тренды и ситуации, которые есть во всем мире. В газете «Вашингтон пост» есть даже специальный раздел «Умирание локальной журналистики». К сожалению, такой тренд они освещают как закрытие газет из-за COVID в небольших громадах. Мы сталкиваемся во многих случаях именно с теми же проблемами.



У нас есть специфические вещи на этом форуме. Впервые будет у нас партнером телеканал «Дом», который вещает для оккупированных территорий на русском языке, вы знаете он в этом году начал работать параллельно с вещанием UA TV. Они в этом году наши медийные партнеры. Опыт, который в течение 6 лет мы имеем на «Донбасс Медиа Форуме», мы можем передать телеканалу «Дом» для освещения как раз ситуации на востоке Украины. Также мы с «Громадським» в этом году работаем очень активно, потому что именно у них в студии будет происходить форум, «Укринформ» будет обеспечивать нам трансляцию. Также наш традиционный партнер – «Детектор Медиа», которые с нами работают, мне кажется, с первого дня.



Алексей, насколько я знаю, вы только открываете и закрываете форум, а Екатерина еще ведет и дискуссию. Не хотели бы вы вести дискуссию? Или вам достаточно и открытия?



А.М.: Я обычно стараюсь воздерживаться от участия в дискуссиях, потому что, знаете, все же на мне есть организационная репрезентативная функция в большинстве случаев. А я живой человек, у меня есть свое мнение всегда, по каждому вопросу. И часто эта мысль, может быть, так сказать, ну очень выглядеть как позиция форума. Но и это мое личное мнение. Поэтому я во время мероприятий форума стараюсь воздерживаться, потому что у нас есть иногда определенная политическая окраска в дискуссиях, так сказать, то есть когда речь идет о будущем Донбасса, о каких-то вещах, связанных с урегулированием, конечно у меня как у гражданина, как у живого человека есть свое мнение. Но я не могу его давать от себя во время форума, потому что люди сразу это воспринимают как позицию форума, а это не так, потому что мероприятие абсолютно не несет никакой политической окраски. Мы стараемся быть абсолютно нейтральными.



Екатерина, а вы ведете же дискуссию. Как она называется? Расскажите подробнее о ней.



Е.Ж.: Я веду одну дискуссию и один воркшоп. И поскольку я работаю коммуникационщицей в организации, которая занимается независимым общественным наблюдением за выборами, коллеги предложили мне провести воркшоп на тему, как писать о выборах в локальных медиа, о местных выборах в местных медиа. Дискуссия у нас так же будет о выборах, которые уже на носу фактически. У нас спикерами будут представительница гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская и представитель центральной избирательной комиссии Сергей Постевой. И также будут включения редакторов региональных СМИ, чтобы они как раз могли обсудить вопросы, которые возникают накануне выборов, особенно при развитии пандемии COVID.



Насколько сложно было пригласить такое количество журналистов и экспертов? И не было у вас за эти 5 лет, скажем так, оскорбленных, кто хотел сказать, выразить свое мнение, но не смог?



А.М.: Мы работаем на протяжении года, а «Донбасс Медиа Форум длится два дня.



Я понимаю, что это для вас целая жизнь.



А.М.: Это два дня, когда вы уже видите результат, но в реальности это очень существенная работа организации, которая администрирует этот процесс. Оргкомитет собирается за полгода до мероприятия. Как я уже говорил, это коллективное действие, которое невозможно без тех людей, очень ярких, очень преданных делу.



Мы каждый год делаем объявления о том, чтобы люди входили со своими идеями и работали по своим направлениям. Но, конечно, также важно, что у нас есть поддержка со стороны различных международных организаций, которые с нами работают много лет, мы с ними.



Иногда бывает трудно, когда периодически возникающие локальные столкновения, так сказать, между специалистами в том или ином секторе. Но для нас уже в течение 6 лет является главным лозунг этого форума. Мы в течение двух дней создаем безопасную локацию, безопасное место для дискуссии, чтобы никто не боялся высказать свое мнение и не нарваться на токсическую реакцию за свое мнение. И поэтому мы просим всех участников при регистрации соглашаться на соблюдение принципов толерантного поведения во время мероприятий, это офлайна касается, но в онлайн это сейчас также является важным фактором. Мы в течение двух дней создаем безопасное место для обмена мнениями. Не Фейсбук мы создаем, не конфликт в Твиттере, а мы создаем реально альтернативу этому типу общения, которое является популярным среди медиа-специалистов.