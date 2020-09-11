Хорошие дороги на Донбассе: мечта или реальность? Большой видеорепортаж

Если представить, что страна — это организм, то дороги кровеносная система этого организма. Если она не в порядке, организм страдает и может даже умереть. Точно так же качество дорог и в целом инфраструктуры влияет на множество сфер нашей жизни: их плачевное состояние является одной из причин ДТП в Украине, в которых гибнет ежегодно более 3 тысяч человек. Качество транспортного сообщения влияет на связи между регионами и городами, на развитие экономики и внутреннего туризма, и по данным социологов, даже на восприятие людьми единства страны.

В мировом рейтинге качества дорог в 2018 году Украина оказалась на 130 месте из 137. Президент Владимир Зеленский говорит, что улучшение транспортной инфраструктуры — один из приоритетов его политики. С этим тезисом главы государства сложно не согласиться. Поэтому «Новости Донбасса» решили проверить — как продвигается строительство дорог на востоке страны.