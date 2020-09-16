Дорога домой: застрявшие за границей граждане разных стран сражаются за возвращение на родину

Пандемия коронавируса оставила без работы целую армию трудовых мигрантов. Многие из них до сих пор безуспешно пытаются вернуться домой. О том, как именно это происходит, рассказывают независимые редакции стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.



Узбекистан: поезд ушел



Стихийный лагерь узбекских мигрантов вокруг станции Первомайская на окраине Ростова-на-Дону в России возник сравнительно недавно. Первые «поселенцы» появились там ориентировочно 23 августа, когда стало известно, что именно из Ростова в Ташкент пойдет специальный железнодорожный состав, организованный властями Узбекистана. На Первомайскую хлынули узбекские мигранты, до пандемии работавшие в разных городах России. Утром 8 сентября отсюда действительно ушел один состав, он увез в Узбекистан 950 человек .



Палатки разбиты прямо на газонах и тротуарах. Кое-где из-под самодельных навесов торчат босые ноги, люди лежат на нагретых ростовским солнцем парапетах. Девочка лет двенадцати в ярком национальном халате успевает перехватить годовалого карапуза, который рвется к парковке, — там тоже все забито машинами. Спешащие по делам ростовчане фотографируют лагерь с высоты пешеходного моста через железную дорогу. Оттуда же, сверху, за пыльным толковищем наблюдают сотрудники полиции. В толпе мелькают шлемы ОМОНа.



«Мы домой хотим, — сказал «Новой газете» один из жителей лагеря, мужчина лет тридцати, назвавшийся Алишером, - Работы нет. Коронавирус. Жить — дорого: 30 тысяч получи, за квартиру — отдай, покушать — отдай. Домой надо».

Местные жители, которые наблюдали за тем, как разрастался стихийный лагерь, рассказывают о тяжелейших условиях, в которых вынуждены жить мигранты. По словам собеседницы «Кавказского узла», у одной из обитательниц лагеря прямо в палатке прошли роды: «по-моему, даже “Скорую” не вызывали, кто мог, тот и принял роды», — рассказала женщина по имени Ирина.



Сразу же после того, как поезд увез на родину первых счастливцев, стало известно, что следующий состав будет не раньше 13 сентября. А потом местные власти распорядились перевезти мигрантов в другое место и это вызвало не беспочвенные опасения о том, что ждать, видимо, придется еще дольше.



Несмотря на то, что поезд организован правительством Узбекистана, билет на него стоит около 200 долларов, и достать его очень непросто. Можно было бы и улететь, но билет из Ростова в Ташкент сейчас стоит более 800 долларов, для большинства мигрантов — неподъемная сумма.



Власти Узбекистана утверждают, что к концу июля в страну вернулись 90 тысяч гастарбайтеров. Всего, по официальным данным, за границей живут более 2,5 миллионов граждан Узбекистана, отсюда полтора миллиона – в России.



Азербайджан: голодовка против «блатных»



Станция «Первомайская» – не единственное на юге России место, где мигрантам приходится жить в палатках. Куллар , поселок недалеко от границы между Азербайджаном и российским Дагестаном еще долго будет ассоциироваться у его вынужденных обитателей с закрытой границей.

Каждый вторник из Куллара уезжают несколько сотен азербайджанцев – еще недавно они тоже работали в России, но коронавирус лишил их заработка. Для многих место в палатке – это единственно возможный ночлег: у них нет ни денег для того, чтобы снять себе жилье, ни знакомых, которые могли бы их приютить.



Изначально очереди на переход через границу в Кулларе выстроились из-за карантинных ограничений, которые действовали в Азербайджане. Но даже после их снятия люди ждут иногда месяцами, чтобы родина приняла их к себе. Поселенцы жаловались на несправедливые решения – нередко в Азербайджан впускали не тех, кто наконец дождался своей очереди, а «блатных». В попытке пресечь это жители палаточного городка проводили акции протеста (иногда они выливались в стычки с полицией ) и даже объявляли голодовку .



Местные власти Дагестана сегодня подтверждают, что люди продолжают прибывать в Куллар, желающих вернуться домой не становится меньше. Правозащитники считают, что Азербайджан не имеет права затягивать с возвращением своих граждан домой, и что вынужденные жители Куллара имеют все основания, чтобы подать иск в ЕСПЧ .



Кыргызстан: в чистом поле



Но все познается в сравнении, и если сравнить дагестанский Куллар с лагерем в Оренбургской области России, в котором живут граждане Кыргызстана, пытающиеся вернуться на родину, то выбор будет в пользу первого – здесь хотя бы намного теплее, а в окрестностях есть люди и магазины.



«Здесь поле, нет воды, нет рядом даже жилых селений. У нас дела в Кыргызстане, мы не можем оставаться здесь и были вынуждены приехать сюда. За 6 месяцев не дождались реакции от посольства. Мы не просим денег, только откройте коридор через Казахстан», — говорит мужчина в видеообращении, которое кыргызстанские мигранты записали еще в августе.



Кыргызские власти несколько раз организовали вывоз своих граждан из России через Казахстан, но люди продолжают прибывать и в Оренбургской области по прежнему много желающих вернуться домой.

Кыргызстанцы приехали в Оренбургскую область в надежде на открытие транспортного коридора. Многие уже больше полугода ждут, что их отправят на родину через граничащий с Россией Казахстан.



«Здесь дети и беременные, а по ночам холодно даже взрослым. Мы сами оплатим путь, договоритесь открыть коридор. Нам пока помогает только Россия палатками и продуктами», — говорит человек в видеообращении.



Украина: ад в шалаше



«В полях» приходится жить и жителям восточной Украины, которых пандемия застала за пределами Донецка. В конце марта из-за коронавируса на Донбассе были закрыты пункты пропуска по обе стороны линии соприкосновения – и на контролируемой украинскими властями территории, и на территории, захваченной группировкой «ДНР». Украинская сторона открыла блокпост еще 22 июня, но сепаратисты установили особые правила проезда. Те, кто новым правилам не соответствует, остается ночевать прямо у пунктов пропуска. Ежедневно их количество колеблется: получившие разрешение уезжают, но ежедневно прибывают новые.



Грузия: железный занавес



Недоступность билета – общее место для множества застрявших за границей людей. И это касается не только стоимости перелета. Грузины, оказавшиеся из-за пандемии без работы и без жилья за границей, обратились в грузинские консульства. Им ответили, что власти организуют спецрейсы для тех, кому нужно ехать домой. Но онлайн платформы, на которых предлагалось купить билеты, работали очень плохо – профильные грузинские фейсбук-группы вскоре заполонили посты о том, как люди пытались и не могли купить билет домой.



Тем, кто решил дождаться, когда границы откроются вновь, тоже не повезло – Грузия отказалась возобновлять регулярное авиасообщение с миром, из-за чего большинство международных авиакомпаний отменили полеты в грузинские города. Сегодня в Тбилиси можно прилететь лишь из нескольких городов Европы, причем билет будет стоить не менее 300 евро в один конец.



Люди, оказавшиеся за границей в разгар пандемии, рассказывают , что они были вынуждены ютиться у чужих людей, просить помощи у знакомых и с большим трудом добираться домой.

При этом, власти считают свою работу вполне эффективной: МИД утверждает, что телефоны горячих линий консульств работали по 24 часа в сутки, и что к 18 июля в Грузию вернулись около 24 тысяч человек. Примерно половине оказало помощь государство.

По материалам Медиасети