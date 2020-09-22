Перемирие на Донбассе было на грани срыва из-за ситуации в Шумах. Мы побывали там, чтобы разобраться, что будет дальше

Съемочная группа «Новостей Донбасса» побывала на позициях украинских военных в районе поселка Шумы в Донецкой области, который недавно оказался в эпицентре скандала из-за возможного обстрела со стороны группировки «ДНР», а также совместного патрулирования. Также мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться, удастся ли сохранить на Донбассе многострадальное перемирие.







За этими терриконами уже неподконтрольная Горловка. Увидеть позиции незаконных вооруженных формирований «ДНР» можно даже без бинокля.



В нескольких метрах от нас пару дней назад на растяжке подорвались полковник и пресс-офицер одной из бригад Вооруженных сил Украины, сейчас они в больнице Торецка. Этот маленький населенный пункт уже несколько недель в центре военно-дипломатического противостояния между Украиной с одной стороны и Россией с подконтрольными ей группировками «ДНР» и «ЛНР» с другой.

Шумы вернулось под контроль украинских военных летом 2018 года. С тех пор дальше позиции не двигаются. Но «ДНР» посчитала иначе. Якобы ВСУ возвели новые укрепления, а значит Украина нарушила условия перемирия. Глава «ДНР» Денис Пушилин в конце августа пригрозил, что отдаст приказ на ликвидацию данного сооружения.



Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов убежден, что Пушилин не имеет представления когда, кто и какими огневыми средствами будет обстреливать укаринские позиции. «Общую команду на начало эскалации дает президент России Путин, а кто, где и когда решается министром обороны Сергеем Шойгу в генеральном штабе вооруженных сил России», — подчеркнул он.



В подобных заявлениях у главы самопровозглашенной республики есть и свои интересы, считает аналитик «Московского центра Карнеги» Константин Скоркин: «Пушилин внутри "ДНР" не самый популярный правитель. Он действует в рамках согласованной политики, но в то же время он позволяет себе такую воинственную риторику, которая ему безусловно внутри самой "ДНР" добавляет популярности».



Дата обстрела украинских позиций в Шумах переносилась несколько раз. Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась провести совместное патрулирование. В состав делегации должны были войти представители незаконных вооруженных формирований. Такое решение вызвало недоумение.



«Тот информационный удар, психологический удар, который был нанесен по боеспособности по боевому духу наших защитников — этого назад не отыграешь, мы потерпели такое маленькое информационное поражение», — убежден бывший офицер по вопросам стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ, политтехнолог Юрий Кочевенко.



По мнению руководителя центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, спора вокруг позиций в Шумах можно было избежать «Мы должны руководствоваться отчетами миссии ОБСЕ. Она признана у нас посредником. Если такие отчеты есть, если не зафиксировано с украинской стороны таких нарушений, то я не понимаю для чего какие-то дополнительные инспекции, еще направленные могут быть на то, чтобы унизить украинских военнослужащих», — сказал он.



10 сентября боевики открыли прицельный огонь по украинским позициям в Шумах. Совместная инспекция должна была начаться за 15 минут до обстрела. Как заявляют в штабе ООС, «ДНР» выдвигала все новые и новые условия, а от зеркальной проверки позиций отказались. Совместной инспекции в поселке так и не произошло.

Пока на позициях украинских военных тихо, на дипломатическом фронте ситуация для Украины складывается неоднозначная. Режим тишины на Донбассе, начавший дейсвие 27 июля, — одно из главных достижений президента Владимира Зеленского. Он подчеркивает это во время каждого своего публичного выступления. Но эта сильная сторона в руках Кремля легко может превратиться в слабое место.



«Чувствуя важность этого перемирия, Россия и подконтрольные ей силы и формирования начинают повышать ставки. То есть, они начинают требовать все большего и большего. И конечно чем больше Украина идет на уступки, тем больше будут требовать», — считает Александр Мусиенко.



В тоже время рычагом в манипуляциях стали предстоящие местные выборы. Рейтинг правящей партии «Слуга народа» постепенно снижается и повлиять на его падение может возобновление обстрелов.



«У Зеленского сейчас одним из его козырей, какие он может предъявить обществу, это — перемирие, достигнута какая-то минимальная стабильность на линии фронта на Донбассе. Это один из немногочисленных козырей, которые он может предъявить. И соответственно это его слабая точка, потому что ключ к перемирию находится в том числе и у противника, который может постоянно шантажировать его угрозой срыва», — подчеркнул Константин Скоркин.

Еще одна точка давления на рейтинг партии власти — обмен удерживаемыми. Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал формулу «100 на 100». Во время встречи советников лидеров Нормандского формата была достигнута договоренность, что до конца месяца Международный комитет Красного Креста получит беспрепятственный доступ к украинцам, находящимся в тюрьмах на неподконтрольном Донбассе.



«Обмен является частью торга, шантажа. Понятно, что в нынешнем виде переговоры идут очень сложно, очень туго. Подвижек практически нет, были надежды что стороны будут идти на хотя бы минимальные уступки и как-то все это будет постепенно урегулироваться. Но сейчас снова идет конфронтация, общих точек практически по всем вопросам», — добавил аналитик Скоркин.



Военный эксперт Олег Жданов полагает, что Россия никогда и ничего не будет делать без политических привилегий. «Если они хотели бы показать добрую волю, они бы сделали это как зимой 2019 года, когда мы обменяли группу пленных. Это был как шаг со стороны России. Теперь они ждут шаг со стороны Украины — это выполнение домашнего задания», — рассуждает он.



Если Украина готова продемонстрировать свои позиции, то в это же время, пор словам украинских военных, незаконные вооруженные формирования стягивают технику и укрепляют позиции.



Могут ли именно отсюда возобновиться активные боевые действия? Военный эксперт Жданов сомневается: «Конфликт перешел в такую фазу, когда эскалация может выглядеть только в увеличении количества обстрелов. То есть, сегодня может быть диверсионно-подрывная война, вот и все, это максимум».

По данным украинской разведки, к границам стягивается российская техника. Через несколько дней Россия начинает масштабные военные учения «Кавказ-2020», показывающие всю мощь оружия Кремля. Эксперты оценивают это как стандартную тактику угроз Москвы и прогнозируют возможное начало новой эскалации конфликта. Синхронно в Украине стартуют сразу два командно-штабных учения совместно с западными союзниками.



«Здесь Украина действует правильно, потому что мы начинаем большие свои военные учения. То есть, мы понимаем чем это нам грозит и готовимся конечно противодействовать», — подчеркнул Александр Мусиенко.



Кроме того, 14 сентября президент Зеленский ввел в действие новую стратегию национальной безопасности.



«Мы этим документом практически даем старт построения новой системы национальной безопасности Украины. Он четко определяет наш вектор направления на запад — это система коллективной безопасности в составе НАТО. Также стратегия определяет способы, которыми мы будем достигать обеспечивать национальную безопасность», — пояснил Жданов.



По его мнению, сейчас Кремль не будет провоцировать разжигание военного конфликта. А ситуация в Шумах во многом имеет негативные последствия, но привлекла больше внимания к Донбассу.

«Сейчас каждый выстрел с той стороны будет расцениваться западом как нежелание идти на разрешение этого конфликта. Да, мы несем потери, у нас невыгодная политическая позиция, но тем самым мы сдерживаем и российскую сторону в плане того, что они не могут сегодня развернуть полномасштабные обстрелы наших позиций, как это было еще полгода или год назад», — полагает Жданов.



И пока украинские военные на линии соприкосновения ценой собственных жизней держат оборону, задача политиков найти выход из непростой ситуации на фронте дипломатическом.